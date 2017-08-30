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 Два тайника с оружием и боеприпасами выявлены в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с оружием и боеприпасами в районе проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Из схрона, оборудованного рядом с железной дорогой в Марьинском районе, правоохранители изъяли противопехотную мину МОН-90 и 20 тротиловых шашек общим весом 7 килограммов.

Два тайника с оружием и боеприпасами выявлены в зоне проведения АТО, - СБУ 01

Вблизи одного из населенных пунктов Ясиноватского района в лесополосе сотрудники спецслужбы обнаружили тайник с реактивным пехотным огнеметом типа "Шмель". Оружие передано специалистам для исследования и установления происхождения огнемета.

Два тайника с оружием и боеприпасами выявлены в зоне проведения АТО, - СБУ 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Военнослужащий, торговавший боеприпасами из зоны АТО, задержан на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Два тайника с оружием и боеприпасами выявлены в зоне проведения АТО, - СБУ 03

Проверяется информация о планах по использованию изъятого оружия и боеприпасов диверсантами "ДНР" для совершения терактов.

Смотрите также: В больнице Гранитного обнаружен крупный тайник террористов "ДНР" со взрывчаткой и боеприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж


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