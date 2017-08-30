 Два тайника с оружием и боеприпасами выявлены в зоне проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Из схрона, оборудованного рядом с железной дорогой в Марьинском районе, правоохранители изъяли противопехотную мину МОН-90 и 20 тротиловых шашек общим весом 7 килограммов.
Вблизи одного из населенных пунктов Ясиноватского района в лесополосе сотрудники спецслужбы обнаружили тайник с реактивным пехотным огнеметом типа "Шмель". Оружие передано специалистам для исследования и установления происхождения огнемета.
Проверяется информация о планах по использованию изъятого оружия и боеприпасов диверсантами "ДНР" для совершения терактов.
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