 СБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Группа жителей Виноградовского района наладила масштабное выращивание марихуаны в специально оборудованных теплицах и помещениях. Наркодельцы оптом сбывали каннабис постоянным клиентам в регионе и за рубежом. По предварительным данным злоумышленники ежемесячно реализовывали в среднем 60 кг марихуаны стоимостью более 200 тыс. долларов.
Сотрудники спецслужбы задержали одного из курьеров наркодельцов на пункте пропуска "Вилок". Злоумышленник пытался в автомобиле перевезти через границу пакеты с килограммом марихуаны, которые скрыл под верхней одеждой.
Во время обысков в по месту жительства организаторов и участников группировки и на нелегальных "плантациях" правоохранители обнаружили почти 150 пятьдесят кустов элитных сортов марихуаны и 1,5 кг готового к реализации наркотика.
Оперативники спецслужбы также изъяли 10 тыс. долл., 9 тыс. евро, 15 млн венгерских форинтов (приблизительно 60 тыс. долларов), килограмм золотых изделий, незарегистрированное ружье и гранату РГД-5.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины
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идиоты!
РАЗРЕШИТЕ ВЫРАЩИВАТЬ КАНАБИС (как в Израиле) И ЛЕГАЛИЗУЙТЕ ПРОСТИТУЦИЮ, ЧТО БЫ НЕ МЕНТЫ ЗАШИБАЛИ БАБЛО, А ПОПЛНЯЛСЯ БЮДЖЕТ!
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Вот поставить бы по периметру конопляного поля палатки с бля-ями и считай жизнь удалась...
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