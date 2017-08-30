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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Закарпатье (1479) наркотики (1581) СБУ (14807) марихуана (102)

 СБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции пресекли на Закарпатье деятельность организованной группировки, которая наладила контрабандные поставки наркотиков в Европейский Союз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Группа жителей Виноградовского района наладила масштабное выращивание марихуаны в специально оборудованных теплицах и помещениях. Наркодельцы оптом сбывали каннабис постоянным клиентам в регионе и за рубежом. По предварительным данным злоумышленники ежемесячно реализовывали в среднем 60 кг марихуаны стоимостью более 200 тыс. долларов.

Сотрудники спецслужбы задержали одного из курьеров наркодельцов на пункте пропуска "Вилок". Злоумышленник пытался в автомобиле перевезти через границу пакеты с килограммом марихуаны, которые скрыл под верхней одеждой.

СБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: У наркоторговцев изъято 60 кг марихуаны на 2 млн грн. ФОТОрепортаж

СБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС 02
СБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС 03

Во время обысков в по месту жительства организаторов и участников группировки и на нелегальных "плантациях" правоохранители обнаружили почти 150 пятьдесят кустов элитных сортов марихуаны и 1,5 кг готового к реализации наркотика.

СБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС 04

Смотрите также: СБУ в Киеве перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны из Северной Америки. ФОТО

СБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС 05

Оперативники спецслужбы также изъяли 10 тыс. долл., 9 тыс. евро, 15 млн венгерских форинтов (приблизительно 60 тыс. долларов), килограмм золотых изделий, незарегистрированное ружье и гранату РГД-5.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины

Смотрите: Жительница Одесской области вырастила дома коноплю на 1 млн грн, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
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Марихуана из трусов.А потребители об этом знают?
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СБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС. ФОТОрепортаж

идиоты!
РАЗРЕШИТЕ ВЫРАЩИВАТЬ КАНАБИС (как в Израиле) И ЛЕГАЛИЗУЙТЕ ПРОСТИТУЦИЮ, ЧТО БЫ НЕ МЕНТЫ ЗАШИБАЛИ БАБЛО, А ПОПЛНЯЛСЯ БЮДЖЕТ!

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Если и разрешат, то ты им еще и бабло должен будешь за то что выращиваешь. Ты же знаешь что у нас бандюганы при власти. Чмошники какие-то рассказывают что людям можно, а что нельзя, а потом говорят что мы живем в свободной стране.
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Не ну бабло платить я буду (налог на прибыль), хай только разрешат выращивать!
Вот поставить бы по периметру конопляного поля палатки с бля-ями и считай жизнь удалась...

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Ага ты разбежался продавать уже. С нашими бандитами при власти будешь куча справок покупать ежегодно только на выращивание. Я этих ушлых бандитов знаю, они не успокоятся пока не смогут на этом с людей в три шкуры драть. Ты посмотри какие цены,какие поборы они вломили на водку и сигареты!!! Все еще надеешься что будет так радужно?
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Почему мой комментарий ответ удалили? Модер, ты тоже из террористов?
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ну да, сепары на Майдане селфи с полицией снимают а сбу траву ищет и заправки хлопает, логично
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ пресекла на Закарпатье деятельность группировки, которая занималась контрабандой марихуаны в ЕС. ФОТОрепортаж
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