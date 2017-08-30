 Из-за масштабного ДТП на Николаевщине перекрыли дорогу на Херсон. ФОТОрепортаж

Ночью 29 августа на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" вблизи с. Шевченково Витовского района Николаевской области столкнулись три грузовика, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГосЧС.
В следствии ДТП погиб водитель Камаза 02094 и пострадал пассажир DAF 6104. Пострадавшего мужчину деблоковали из кабины автомобиля с помощью бензопилы - STIHL и специального инструмента. Каретой скорой медицинской помощи его доставили в БСМП г. Николаева.
Водитель третьего автомобиля КАМАЗ 4310 в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказался.
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далее следующий абзац "вблизи села..... столкнулись три грузовика"
????
так два или три???
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тоисть бензопила штиль,я так понимаю по дереву, все порешала а специальный инструмент так, между прочим?
Источник:https://censor.net.ua/p453414
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Сложный инструмент )
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