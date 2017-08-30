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Все про:дороги (1793) ДТП (6050) Николаевская область (858)

 Из-за масштабного ДТП на Николаевщине перекрыли дорогу на Херсон. ФОТОрепортаж

Столкнулись два грузовика.

Ночью 29 августа на автодороге М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" вблизи с. Шевченково Витовского района Николаевской области столкнулись три грузовика, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГосЧС.

В следствии ДТП погиб водитель Камаза 02094 и пострадал пассажир DAF 6104. Пострадавшего мужчину деблоковали из кабины автомобиля с помощью бензопилы - STIHL и специального инструмента. Каретой скорой медицинской помощи его доставили в БСМП г. Николаева.
Водитель третьего автомобиля КАМАЗ 4310 в удовлетворительном состоянии, от госпитализации отказался.

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Из-за масштабного ДТП на Николаевщине перекрыли дорогу на Херсон 01

Из-за масштабного ДТП на Николаевщине перекрыли дорогу на Херсон 02

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И того погиб только водитель росийской шкарлупы.
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не могу понять - первая фраза - "столкнулись два грузовика"..
далее следующий абзац "вблизи села..... столкнулись три грузовика"
????
так два или три???
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"с помощью бензопилы - STIHL и специального инструмента"

тоисть бензопила штиль,я так понимаю по дереву, все порешала а специальный инструмент так, между прочим?
Источник:https://censor.net.ua/p453414
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