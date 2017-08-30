 Налоговики на Сумщине обнаружили незаконно ввезенные в страну приборы пожарной сигнализации производства РФ на сумму 3,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" в непосредственной близости от государственной границы были обнаружены 2152 единицы приборов пожарно - охранной сигнализации производства Российской Федерации, которые были ввезены в страну вне таможенного контроля. Стоимость обнаруженного составляет 3,5 миллиона гривен.
В настоящее время устанавливается владелец указанных товаров.
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Главное, шоб кацапам не досталось!
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Если наши фирмы ленятся это производить или не конкурентны по сравнению с русней то что здесь противозаконного импорт систем сигнализации?
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охранной сигнализации производства Российской Федерации, которые были ввезены в страну вне таможенного контроля
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