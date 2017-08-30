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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (2010) налоговая милиция (1581) Сумщина (643) ГФС (3184)

 Налоговики на Сумщине обнаружили незаконно ввезенные в страну приборы пожарной сигнализации производства РФ на сумму 3,5 млн грн. ФОТОрепортаж

В Сумской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками изъяли более 2,1 тысячи единиц приборов пожарно охранной сигнализации, которые были незаконно ввезены в страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" в непосредственной близости от государственной границы были обнаружены 2152 единицы приборов пожарно - охранной сигнализации производства Российской Федерации, которые были ввезены в страну вне таможенного контроля. Стоимость обнаруженного составляет 3,5 миллиона гривен.

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Налоговики на Сумщине обнаружили незаконно ввезенные в страну приборы пожарной сигнализации производства РФ на сумму 3,5 млн грн 01Налоговики на Сумщине обнаружили незаконно ввезенные в страну приборы пожарной сигнализации производства РФ на сумму 3,5 млн грн 02Налоговики на Сумщине обнаружили незаконно ввезенные в страну приборы пожарной сигнализации производства РФ на сумму 3,5 млн грн 03Налоговики на Сумщине обнаружили незаконно ввезенные в страну приборы пожарной сигнализации производства РФ на сумму 3,5 млн грн 04

В настоящее время устанавливается владелец указанных товаров.
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Это ж ужасно сложно пробить в гугле кто у нас это говно продает.
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Дебилизьм.А где -то из -за отсутствия этой сигнализации в пожаре погибнут люди...
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Та гори оно всё синим пламенем!
Главное, шоб кацапам не досталось!
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Это не единственный производитель пожарных сигнализаций. Могут пойти и купить не котрабас. дефицита в этом нет.
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Типа у нас своего не производят. Дебилы, мля...
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А почему это под запрет попало?
Если наши фирмы ленятся это производить или не конкурентны по сравнению с русней то что здесь противозаконного импорт систем сигнализации?
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Читаем статью, а не только заголовок:
охранной сигнализации производства Российской Федерации, которые были ввезены в страну вне таможенного контроля
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я читал. значит тут дело не в ассортименте а в том что они мимо кассы шыкаладного цеха прошли.
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Написано же - "которые были ввезены в страну вне таможенного контроля". разве трудно понять что это типичный контрабас за который не заплатили никаких пошлин и не будут платить НДС ?
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Фирмы не ленятся производить, зрадофилы ленятся изучить вопрос.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Сумщине обнаружили незаконно ввезенные в страну приборы пожарной сигнализации производства РФ на сумму 3,5 млн грн. ФОТОрепортаж
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