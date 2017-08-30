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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Альфа (3373) Дагестан (120) измена (210) ликвидация (368) СБУ (14802) смерть (5217) ФСБ (1211) Бутусов Юрий (1335)

 "ФСБ Севастополя" сообщило о ликвидированных в Дагестане предателях Украины Ракицком и Байбутлове, - журналист. ФОТОрепортаж

Предавших Украину офицеров крымской "Альфы" Дениса Ракицкого и Александра Байбутлова ликвидировал в Дагестане известный участник чеченского сопротивления 42-летний Дахман Шабанов. Шабанов скрывался в подвале Али Батраева. Родной брат Батраева был ранее убит карателями ФСБ, и с тех пор дом находится под наблюдением российской агентуры.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня руководство "ФСБ Севастополя" повесило в своем главном здании объявления о ликвидированных в Дагестане предателях Украины Ракицком и Байбутлове. Патриоты Украины, разумеется, нашлись и в этом тщательно охраняемом офисе ФСБ - и прислали мне фотографии", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предавшие Украину офицеры крымской "Альфы" уничтожены в Дагестане, - журналист. ФОТО

ФСБ Севастополя сообщило о ликвидированных в Дагестане предателях Украины Ракицком и Байбутлове, - журналист 01

ФСБ Севастополя сообщило о ликвидированных в Дагестане предателях Украины Ракицком и Байбутлове, - журналист 02

"Предатель Украины, бывший офицер СБУ подполковник Денис Ракицкий был начальником отделения в Центре специального назначения ФСБ Крыма. А предатель Александр Байбутлов, также бывший офицер СБУ - начальником группы этого же центра. Ракицкий заслужил у оккупантов знак отличия "За храбрость", их обоих наградили за предательство медалью "За возвращение Крыма", - добавил журналист.

"В 6.30 утра 28 августа в поселке Балюрт Хасавюртовского района Дагестана группа ЦСН ФСБ проводила обыски по ряду адресов, в том числе в доме Али Батраева - его родной брат был ранее убит карателями ФСБ, и с тех пор дом находился под наблюдением российской агентуры. Дело было опасным, и потому российское командование послало на обыск группу из Крыма - россияне заставляют предателей дорого отрабатывать свои грехи. Ракицкий и Байбутлов вместе зашли в подвал дома. В подвале в укрытии находился известный участник чеченского сопротивления 42-летний Дахман Шабанов. Али Батраев скрывал его в своем подвале, прекрасно понимая смертельный риск, но когда спецназ ФСБ вломился с обыском он ничего им не выдал. Шабанов мог сдаться в плен, ведь из подвала выхода не было, его обнаружение означало неминуемую гибель. Но сдаваться карателям Шабанов не стал, и хладнокровно пошел на смерть. Из своего автомата Дахман уничтожил на месте обоих предателей Ракицкого и Байбутлова. После этого подвал забросали гранатами. Безоружного Али Батраева каратели ФСБ расстреляли на месте, за то что он предателем своего народа не стал, и никого не выдал", - рассказал Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое российских силовиков ликвидированы в ходе операции в дагестанском Хасавюрте. ВИДЕО

ФСБ Севастополя сообщило о ликвидированных в Дагестане предателях Украины Ракицком и Байбутлове, - журналист 03

Дахман Шабанов

ФСБ Севастополя сообщило о ликвидированных в Дагестане предателях Украины Ракицком и Байбутлове, - журналист 04

Али Батраев

"Дахман Шабанов и Али Батраев погибли как настоящие патриоты и герои своего народа, которые не сдались и никого не предали. А изменившие воинской присяге и своему народу Ракицкий и Байбутлов ничего кроме презрения в своей жизни не заслужили. Они предали Крым - и судьба догнала их пулями в Дагестане. Этот закономерный конец - позорный урок всем предателям Украины", - резюмировал журналист.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двое российских силовиков ликвидированы в ходе операции в дагестанском Хасавюрте. Позже выяснилось, что ликвидированными оказались предавшие Украину офицеры крымской "Альфы".
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Здохли зрадники туди їм і дорога
Зрадники ніде і нікому не потрібні
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Двома пацюками-руськоміровцями стало менше... Слава Богу! Вічна пам"ять загиблим у бою дагестанським воїнам!
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Каждого предателя ждет такая учесть, мало того всех предателей своего народа ждут с нетерпением в аду.
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Жаль - не всі зрадники доживуть до гілляки.
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Это та самая Альфа, что штурмовала дворец Амина в Афгане? Грёбаный стыд!
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Та Альфа (как ты ее называешь), что штурмовала дворец Амина - называлась "Вымпел". Так этот "вымпел" отгребал в ДАПе. А за гребаный стыд с тобой согласен.
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кстати, это бы прообраз Крымского сценария. Блокировка дорог, аэропортов (вокзалов и ЖД в Афгане нет вообще), воинских частей, МВД, захват власти Совком, приведение местного "правительства" и обращение от него к Москве "Брежневвиди!"
Разве что тогда и Амина и его семью грохнули, а тут не стали. Прогресс!.
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нет. это та альфа которая людей на Майдане убивала.
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Предателям шакалья участь! Расходный материал...мрази.
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Вот действительно, зачем русские посылают бывших сбушников в Дагестан? Это же явные трусы, "мокрые курицы"!
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" Руководство ФСБ склоняет головы.... " Отрубить бы им эти головы, - пока склонённые......
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...не все ракицкие (любители футбола поймут)еще перебиты
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Радует зачатки шатателей рашки из разных регионов Кавказа. Чем дальше,тем больше их будет.
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А ещё приятные новости от ФСБ Свистостопуля будут??? Ждём-с.....
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Тут ИГиловцев прославляют? Тех для кого мы православные есть нелюди, которых можно и нужно резать как скот? Дожились ... ((((
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Борцы за свободу Дагестана от российской империи герои и никакого отношения к кремлевскому ИГИЛу не имеют.
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для кацапофашистов все кто против них, все ИГИЛ, так проще для их скудного мозга
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А ДО ИГИЛА ИХ НЕ БЫЛО? а ЗНАЧИТ ПРИЧИНА НЕ В ИГИЛЕ, ПРАВДА? ищите дурачков на параша.вру
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Интересно узнать, что сейчас в головах у семейки этих предателей. Жалеют ли они хоть о чем-нибудь? Сытая и спокойная жизнь в Украине их не устраивала, захотели умереть в России и добились своего.
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какое отношение имеет ФСБ к предателям Украины? Или это " товарищеская " помощь? Лучше найдите влюбленного пацана.
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предатели из СБУ перешли на службу в ФСБ, вот такое отношение имеет ФСБ к предателям Украины.
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СмутноеВремя‏ @Durevestnik 29 авг.
Кобзон сообщил, что Задорнов умирает от рака мозга. Не сомневаюсь, что его душа провалится в ад, так как она тяжелее земли...
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"Патриоты Украины, разумеется, нашлись и в этом тщательно охраняемом офисе ФСБ - и прислали мне фотографии", - рассказал он." - патриоты уже с российским гражданством и присягой? Видимо крысчане в спецслужбах просто не могут не изменять присяги все время (в крови это), не удивлюсь, если многие из них работают уже и на турецкую разведку...
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Я вот почти о том же.А патриоты предавшие свое ведомство точно патриоты,а не предатели?Двойные стандарты,такие двойные..
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Назар Сильченко 3ddb1cc4 - двойные стандарты, двойные присяги, двойные предатели... Если бы специально работали под прикрытием на СБУ, то ради фоток не рисковали бы конечно... А так слуги у двух господ...
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агентура работающая в тылу врага на благо Державы это и разведчики, и патриоты ... пути внедрения могут быть любыми.
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Все это просто замечательно, но почему предателей Украины казнят простые дагестанские селяне ценой своей жизни, а не бесчисленные подразделения силовиков самой Украины?
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пффффф ну вы и спросили!!! а кто будет бордели шерстить ????? курировпть закупку ПАЗиков для школ??? а металлолом? ????
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Два старших водолазных специалиста ФСБ в Дагестане. Абсурд!
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Народ сплотился и консолидировался от утраты
"ФСБ Севастополя" сообщило о ликвидированных в Дагестане предателях Украины Ракицком и Байбутлове, - журналист - Цензор.НЕТ 1992



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Закономерный итог, социальный лифт предателя. Лифтером - Моторолла.
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це все одно не наші солдати, хай їх кацапи оплакують, бесславним ублюдкам-бесславна смерть
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молодці крисюки! зрадили, нємножко потєрпєлі і здохли!
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Мне вот интересно, какая каша (или вата?) в голове вот таких людей.
Ну вот ты против законной центральной власти (Киева). Ну ладно, твое право, если вынести за скобки вопрос Присяги.
И вот ты едешь убивать людей, ТОЖЕ, КАК И ТЫ выступающих против законной центральной власти (Москвы).
Ну? Вот кем нужно быть?..
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а Вам в голову не приходило, что это всего лишь вопрос денег? И им глубоко фиолетово куда ехать и кого убивать, если за это платят достаточно. Или Вы всерьёз думаете, что 80% перешедших в Крыму на сторону РФ сделали это по идеологическим соображениям?
Так бывший командующий ВМСУ
контр-адмирал Денис Березовский был куплен за 300К долларов.
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увы, но да. Да и вопрос-то был риторический. Причем даже не денег, как таковых, а всего лишь обещания жопы в тепле и сытого брюха....
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это и есть деньги, когда "жопа в тепле и брюхо сытое"
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Интересно, ещё такое, в каком состоянии вернули трупы родным, если(!!!) они спустились в подвал, были расстреляны, а после их дружбаны закидали подвал гранатами?
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Да, я вот тоже подумал об этом. Когда стоящие ис трясущимися ногами наверху, услышали из подвала автоматные очереди, то как определили чьи, может это ФСБшники престубнега валили? Но ФСБ, то такое ФСБ - горячие руки и холодное сердце, не дрогнула рука. А предатели похоже в виде нашинкованной капусты на "родину" поехали
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то таке. из Афгана бывало в гроб запаивали личные вещи и брезент для веса.
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Щодо запроданців. З вами навіть мокшанські свинорилі вівці в формі не хотіли сидіти за одним столом.
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Дахман Шабанов и Али Батраев погибли как настоящие патриоты и герои своего народа, которые не сдались и никого не предали. А изменившие воинской присяге и своему народу Ракицкий и Байбутлов ничего кроме презрения в своей жизни не заслужили. Они предали Крым - и судьба догнала их пулями в Дагестане. Этот закономерный конец - позорный урок всем предателям Украины", - резюмировал журналист. Источник: https://censor.net.ua/p453410
Героев Дагестана жаль! Они погибли как настоящие ГЕРОИ за свободу ,своего народа!
А предателям Украины туда и дорога! Мрази!
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Вечная слава вам Дахман и Али! Вы храбрые сыны своего народа и истинные Правоверные. С вами Всевышний.
А крысмоиудособаку ракицкого я в 14 году на блохпосту русни на армянском видел это факт. Скакал сука там со снайперской винтовкой.
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Раша начинает разваливаться с "подбрюшья" . Ничто не объединят народ Кавказа с жителями Крайнего Севера . Татаро-монголов не победили , с ними в московии договорились и до сих пор кремль им платит дань .
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объеденяет пока. Это дань которая русня Кавказу платит. Как только перестанет платить сразу мордву там шкварить начнут по полной.
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Собакам собачья смерть.
Хотя эти выродки не достойны сравнения с четвероногими друзьями человека.
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Все умрем, рано или поздно..но вот как и кем мы умрем, вот это важно!
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слава погибшим освободителям своих народов смерть позорным крысам которые предали свой народ и прислуживали московским окупантам
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А Дагестанцев жалко...
Пусть им там, чё там им по вере их хорошего полагается.
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Они уже в садах Всевышнего. Ибо погибли за свою веру.
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Дагестан будет свободным от кремлевских карателей !!!!!
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Жалко павших дагестанцев!!!Эти два урода-предателя сдохли как собаки,и пускай.А вот кто восполнит горе утраты в семье павших членов сопротивления,горе,которое проклятые Богом кацапы несут везде по своей сатанинской природе....
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Эхма, а где тот предатель, который в свое время их принимал в СБУ?
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там где и был - он сейчас в шыкаладной гэбне работает.
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фсбешники у званні підполковника обшукують підвали? Чим тоді менші за званням займаються і уявити страшно.
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нет. это русня крысмоиуд просто тычет там где самой сцыкотно. для мордвы звание предателей не имеет значения.
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интересно,интересно, в парашка сми как обычно молчат. Поэтому я захожу на цензор. По кавказскому обычаю, ты должен даже врага укрыть у себя и накормить если он придет к тебе в дом за помощью. Али настоящий мужчина.
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Кровавые палачи кавказского народа получили по заслугам !!!!!
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Не факт,что они были мертвы,когда подвал гранатами закидывали!!!Так что у их бывших коллег отношение к ним такое же как и к ополченцу из Дагестана!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"ФСБ Севастополя" сообщило о ликвидированных в Дагестане предателях Украины Ракицком и Байбутлове, - журналист. ФОТОрепортаж
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