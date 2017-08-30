 "ФСБ Севастополя" сообщило о ликвидированных в Дагестане предателях Украины Ракицком и Байбутлове, - журналист. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня руководство "ФСБ Севастополя" повесило в своем главном здании объявления о ликвидированных в Дагестане предателях Украины Ракицком и Байбутлове. Патриоты Украины, разумеется, нашлись и в этом тщательно охраняемом офисе ФСБ - и прислали мне фотографии", - рассказал он.
"Предатель Украины, бывший офицер СБУ подполковник Денис Ракицкий был начальником отделения в Центре специального назначения ФСБ Крыма. А предатель Александр Байбутлов, также бывший офицер СБУ - начальником группы этого же центра. Ракицкий заслужил у оккупантов знак отличия "За храбрость", их обоих наградили за предательство медалью "За возвращение Крыма", - добавил журналист.
"В 6.30 утра 28 августа в поселке Балюрт Хасавюртовского района Дагестана группа ЦСН ФСБ проводила обыски по ряду адресов, в том числе в доме Али Батраева - его родной брат был ранее убит карателями ФСБ, и с тех пор дом находился под наблюдением российской агентуры. Дело было опасным, и потому российское командование послало на обыск группу из Крыма - россияне заставляют предателей дорого отрабатывать свои грехи. Ракицкий и Байбутлов вместе зашли в подвал дома. В подвале в укрытии находился известный участник чеченского сопротивления 42-летний Дахман Шабанов. Али Батраев скрывал его в своем подвале, прекрасно понимая смертельный риск, но когда спецназ ФСБ вломился с обыском он ничего им не выдал. Шабанов мог сдаться в плен, ведь из подвала выхода не было, его обнаружение означало неминуемую гибель. Но сдаваться карателям Шабанов не стал, и хладнокровно пошел на смерть. Из своего автомата Дахман уничтожил на месте обоих предателей Ракицкого и Байбутлова. После этого подвал забросали гранатами. Безоружного Али Батраева каратели ФСБ расстреляли на месте, за то что он предателем своего народа не стал, и никого не выдал", - рассказал Бутусов.
Дахман Шабанов
Али Батраев
"Дахман Шабанов и Али Батраев погибли как настоящие патриоты и герои своего народа, которые не сдались и никого не предали. А изменившие воинской присяге и своему народу Ракицкий и Байбутлов ничего кроме презрения в своей жизни не заслужили. Они предали Крым - и судьба догнала их пулями в Дагестане. Этот закономерный конец - позорный урок всем предателям Украины", - резюмировал журналист.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двое российских силовиков ликвидированы в ходе операции в дагестанском Хасавюрте. Позже выяснилось, что ликвидированными оказались предавшие Украину офицеры крымской "Альфы".
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Зрадники ніде і нікому не потрібні
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Разве что тогда и Амина и его семью грохнули, а тут не стали. Прогресс!.
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Кобзон сообщил, что Задорнов умирает от рака мозга. Не сомневаюсь, что его душа провалится в ад, так как она тяжелее земли...
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Ну вот ты против законной центральной власти (Киева). Ну ладно, твое право, если вынести за скобки вопрос Присяги.
И вот ты едешь убивать людей, ТОЖЕ, КАК И ТЫ выступающих против законной центральной власти (Москвы).
Ну? Вот кем нужно быть?..
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Так бывший командующий ВМСУ
контр-адмирал Денис Березовский был куплен за 300К долларов.
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Героев Дагестана жаль! Они погибли как настоящие ГЕРОИ за свободу ,своего народа!
А предателям Украины туда и дорога! Мрази!
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А крысмоиудособаку ракицкого я в 14 году на блохпосту русни на армянском видел это факт. Скакал сука там со снайперской винтовкой.
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Хотя эти выродки не достойны сравнения с четвероногими друзьями человека.
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Пусть им там, чё там им по вере их хорошего полагается.
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