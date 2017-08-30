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 Политика Украины
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 Безнаказанность за предыдущие преступления РФ проложила смерти путь к Грузии, Украине, Сирии, - Климпуш-Цинцадзе. ИНФОГРАФИКА

С режимами типа путинского, которые убивают ради своего сохранения, цивилизованные разговоры бесполезны, агрессию можно остановить, лишь сделав ответственность за убийства неотвратимой.

Как информирует Цензор.НЕТ, это отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, опубликовав на своей странице в Фейсбуке комментарий к инфографике "Военные и гражданские потери Украины в российско-украинской войне".

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"Посмотрите, сколько украинских жизней погубил Путин, который верит лишь в силу террора и уверен в своей безнаказанности. Именно безнаказанность за предыдущие преступления РФ проложила смерти путь к Грузии, Украине, Сирии. С режимами, которые способны убивать ради своего сохранения, цивилизованные разговоры бесполезны. Тираны используют их ради собственного тщеславия", - написала вице-премьер.

Безнаказанность за предыдущие преступления РФ проложила смерти путь к Грузии, Украине, Сирии, - Климпуш-Цинцадзе 01

Она добавила, что остановить агрессию можно, лишь сделав цену убийства неприемлемой для убийц, а ответственность - неотвратимой.

Ранее Климпуш-Цинцадзе обнародовала инфографику по поводу количества российского вооружения и российских военнослужащих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Потому, что есть Шредеры и Габриэли, за которыми идёт часть электората...
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Нет, политики, чтобы остаться у власти, не возбуждают лишний раз свой электорат, пока тот не созреет...
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зато сейчас наказывают весь мордор как раз на то, что "важнее"
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Даже не представляю на что надеется Запад?
На умиротворение агрессора?
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Все как обычно, при чем дело не только, что боятся рашку, они боятся любого агрессора. Посмотрите на кндр, уже они пустили ракету через территорию Японии и все-равно все выражают только озабоченность и это при том, что коллективный Запад во всех отношениях сильнее кндр на порядки
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Так в прошлом уже не раз было когда варвары рушили цивилизации
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Ksenia VB - надеется, что Украина с оккупантами визы хотя бы введет и перестанет расширять торговлю..(это Грузию тоже касается)...
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Ksenia VB - раз вы так думаете, значит будем жить за счет позора ... - тогда сидим тихо и не вякаем...
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Ну да...Вы все заложники моих мыслей.Вот оказывается,кто виноват.
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Можно конечно, а потом будем воевать в открытую с рашкой. Со всей ихней армией в пару млн
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Garsia UA - поднял не удобную тему..., но да мост уже почти готов...
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Ця Цинцадзе як наша корова Бурьонка - як щось ляпне...
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Удивляет одно - как быстро Восточные немцы позабыли - как они сами старались драпать из ГДР в ФРГ... По подземным подкопам, любыми путями...А им - нужно было тогда говорить как они нам сейчас - " вы договаривайтесь с СССР,, садитесь за стол переговоров с Кремлём - и тогда, несомненно, - он пропустит всех желающих в ФРГ. Кремляди вам же только добра желают"... А теперь - они дают нам именно такие советики...
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А что РФ вторглась в Сирию?там нет ни коалиции ,нет турков?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныБезнаказанность за предыдущие преступления РФ проложила смерти путь к Грузии, Украине, Сирии, - Климпуш-Цинцадзе. ИНФОГРАФИКА
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