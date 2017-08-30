 Безнаказанность за предыдущие преступления РФ проложила смерти путь к Грузии, Украине, Сирии, - Климпуш-Цинцадзе. ИНФОГРАФИКА

"Посмотрите, сколько украинских жизней погубил Путин, который верит лишь в силу террора и уверен в своей безнаказанности. Именно безнаказанность за предыдущие преступления РФ проложила смерти путь к Грузии, Украине, Сирии. С режимами, которые способны убивать ради своего сохранения, цивилизованные разговоры бесполезны. Тираны используют их ради собственного тщеславия", - написала вице-премьер.

Она добавила, что остановить агрессию можно, лишь сделав цену убийства неприемлемой для убийц, а ответственность - неотвратимой.

Ранее Климпуш-Цинцадзе обнародовала инфографику по поводу количества российского вооружения и российских военнослужащих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

