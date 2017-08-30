 Шуфрич просит суд отдать сына ему на поруки. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Нардеп подтвердил суду свое намерение.
Также на этом настаивают адвокаты. Они убеждают суд, что Шуфрич-младший не будет уклонятся от следствия. Защита напомнила, что потерпевшему предоставляется медицинская помощь. Кроме того, они предоставили документы об аренде жилья в элитном поселке Козин в Киевской области, а также информацию, что жена Шуфрича-младшего находится на учете в связи с беременностью.
Прокуратура требует для Шуфрича-младшего круглосуточный домашний арест.
Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.
В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.
Позже, полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича. Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания.
На данный момент, сыну Шуфрича объявлено о подозрении.
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Даю 90%, что отпустят на поруки, или, в худшем случае отпустят под домашний арест. Кто больше?
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смело!
НЕОЖИДАННО!!!!
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Суд Линча над офицером венгерского КГБ Ласло Элеком у здания ЦК Венгерской Рабочей партии.
Будапешт. 30 октября 1956 года.
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