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 Политика Украины
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 Шуфрич просит суд отдать сына ему на поруки. ФОТО

Народный депутат Нестор Шуфрич просит суд разрешить взять на поруки его сына - Нестора Шуфрича-младшего.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Также читайте: Сыну Шуфрича объявлено о подозрении и объявлена мера пресечения в виде домашнего ареста, - прокуратура

Нардеп подтвердил суду свое намерение.

Также на этом настаивают адвокаты. Они убеждают суд, что Шуфрич-младший не будет уклонятся от следствия. Защита напомнила, что потерпевшему предоставляется медицинская помощь. Кроме того, они предоставили документы об аренде жилья в элитном поселке Козин в Киевской области, а также информацию, что жена Шуфрича-младшего находится на учете в связи с беременностью.

Шуфрич просит суд отдать сына ему на поруки 01


Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчине, сбитому сыном Шуфрича на элитном Bentley, сделали операцию

Прокуратура требует для Шуфрича-младшего круглосуточный домашний арест.

Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.

В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.

Позже, полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича. Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания.

На данный момент, сыну Шуфрича объявлено о подозрении.
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А кто у нас суды кормит? :D
Даю 90%, что отпустят на поруки, или, в худшем случае отпустят под домашний арест. Кто больше?
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Краще нехай жаба йому цицьки дасть. І татусю його також.
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Так и отдадут ..Нет у нас в Украине судов и правосудия...НЕТ!
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как только вступит в БПП --- так сразу и отпустят...
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Офигеть. Отец-нардеп поручится за сына обалдуя, а если тот будет дальше чудить, то нардепу аж ничего не будет со всей строгостью наших законов.
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Мы хотим его чисто на поруки взять. Бля, ну это прям комедия со старых сериалов.
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Папашка может на него плохо повлиять... Так что лучше в петушиную хату на стажировку...
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может лучше в тюрьму ? займет тебе нижнюю полку,а ?
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Нестор привык у параши. Нижнюю для дважды законтаченного держать будут.
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Конечно и потом их вместе в тюрьму,пусть там посидят и попоручаются друг за друга !
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Блядь, а по жизни оказывается Шуфрич - ПОЧТИ нормальный мужик.
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Да здраствует НАШ суд,самый гуманный суд в мире,ура товарищи!🙂
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Будет наверное как с поляковым,признают потерпевшим шухрича
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Суспільство небезбечне для Рауфіка і тому треба ізолювати Рауфіка в Монако.
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А чё, кумовья -Воха Кличко и Оксана Марченко-Медведчук не просят на поруки?...
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зовсім ухи об`їлись на поруки його а відео на першому перехресті бачив в каталажку до кінця слідсва
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тему можно закрывать.. или кто-то сомневается, что отдадут на поруки?
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Как и говорилось у суда будет альтернативное решение - надеть на шуфрича ошейник и отпустить домой, ну а дальше всё пойдёт по вновь утверждённому плану, без шумУ и пыли шуфрич свалит за бугор.
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Да счаз! Сначала отдай пецюне скважины, а потом забирай сыночка... как-то так будет
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Вот - лучшие поруки: 2-3 раза - и никто уже никуда не спешит...
Шуфрич просит суд отдать сына ему на поруки - Цензор.НЕТ 930

Суд Линча над офицером венгерского КГБ Ласло Элеком у здания ЦК Венгерской Рабочей партии.
Будапешт. 30 октября 1956 года.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныШуфрич просит суд отдать сына ему на поруки. ФОТО
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