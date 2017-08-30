 Украинский Ан-32 приземлился в Батуми для оказания помощи Грузии в тушении лесных пожаров, - ГосЧС. ФОТО

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"В 12:19 30 августа пожарный самолет Ан-32П ГСЧС Украины приземлился в Батуми (Грузия). Во исполнение поручения Президента Украины Петра Порошенко , в соответствии с запросом Правительства Грузии , экипаж самолета будет оказывать помощь в ликвидации пожаров в горной местности", - отмечают в ведомстве.



