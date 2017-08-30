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Все про:Грузия (3475) пожар (3514) ГСЧС (1346)

 Украинский Ан-32 приземлился в Батуми для оказания помощи Грузии в тушении лесных пожаров, - ГосЧС. ФОТО

Днем в среду, 30 августа, в аэропорту Батуми приземлился пожарный самолет Ан-32П ГосЧС, который будет задействован в тушении лесных пожаров в горной местности в районе Абастумани.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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12:19 30 августа пожарный самолет Ан-32П ГСЧС Украины приземлился в Батуми (Грузия). Во исполнение поручения Президента Украины Петра Порошенко, в соответствии с запросом Правительства Грузии, экипаж самолета будет оказывать помощь в ликвидации пожаров в горной местности", - отмечают в ведомстве.Украинский Ан-32 приземлился в Батуми для оказания помощи Грузии в тушении лесных пожаров, - ГосЧС 01

О решении направить самолет ГСЧС Украины для помощи Грузии было озвучено вчера.

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Ранее во время сильных лесных пожаров в Черногории ГосЧС также оказала помощь, отправив пожарный самолет Ан-32П.

Украинский Ан-32 приземлился в Батуми для оказания помощи Грузии в тушении лесных пожаров, - ГосЧС 02

Украинский Ан-32 приземлился в Батуми для оказания помощи Грузии в тушении лесных пожаров, - ГосЧС 03

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На фото только ноутбуки. Где цистерны? Где самолетцу набирать воду? "На холмах Грузии, где вечерний лег туман....."?
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баки по боками и под полом. Это универсальный самолет, он еще и "заточен" под перевозку и пожарной техники, расчетов и т.п.
Если весь забить цистернами и залить их - он банально не взлетит. А заправляется он только посадочным способом, это ж не CL215 Альбатрос и не Бе-200
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Грузии нужно помогать ВО ВСЕМ,ЧЕМ МОЖЕМ!
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Братьям-грузинам наше сочувствие и молитвьі!-пособникам оккупанта-поджигателя-презрение и позор!ქართველ ძმებს, ჩვენს სიმპათიასა და ლოცვას! - დამპყრობლის თანამონაწილეები - შეურაცხმყოფელი და სირცხვილი!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажУкраинский Ан-32 приземлился в Батуми для оказания помощи Грузии в тушении лесных пожаров, - ГосЧС. ФОТО
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