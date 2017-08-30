 Украинский Ан-32 приземлился в Батуми для оказания помощи Грузии в тушении лесных пожаров, - ГосЧС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В 12:19 30 августа пожарный самолет Ан-32П ГСЧС Украины приземлился в Батуми (Грузия). Во исполнение поручения Президента Украины Петра Порошенко, в соответствии с запросом Правительства Грузии, экипаж самолета будет оказывать помощь в ликвидации пожаров в горной местности", - отмечают в ведомстве.
О решении направить самолет ГСЧС Украины для помощи Грузии было озвучено вчера.
Ранее во время сильных лесных пожаров в Черногории ГосЧС также оказала помощь, отправив пожарный самолет Ан-32П.
1164 6
За неделю по стране на пожарах погибли 10 человек, - ГСЧС(1)
Лакокрасочный цех производителя танков "Уралвагонзавода" загорелся в Нижнем Тагиле(89)
На складе с боеприпасами в Азербайджане произошел сильный взрыв, есть пострадавшие. ВИДЕО(17)
Пожар в апелляционном админсуде Харькова потушен, - ГСЧС(7)
РФ агресією проти України воскресила напівмертве НАТО, – експерт(0)
Пожар в Боржоми - Грузия просит помощи у ЕС в спасении легендарного курорта(41)
В Харькове горит здание апелляционного административного суда, - ГСЧС(38)
Ответить
Ответить
Ответить
Если весь забить цистернами и залить их - он банально не взлетит. А заправляется он только посадочным способом, это ж не CL215 Альбатрос и не Бе-200
Ответить
Ответить
Ответить