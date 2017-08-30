 Шуфрич прибыл в суд на заседание по делу в отношении своего сына. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с зала суда.
Народный депутат отказался от комментариев, пообещав поговорить с прессой после заседания суда.
Прокуратура требует для Шуфрича-младшего круглосуточный домашний арест.
Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.
В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.
Позже, полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича. Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания.
На данный момент, сыну Шуфрича объявлено о подозрении.
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Есть железный повод... оно и само не отрицает...
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каждому..
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единственный из рыгов кто заслуживает симпатии и уважения это Чорновил,все.
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Как вы лодку назовете, так она и поплывет...
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Згадайте скільки таких гаманців убило людей? хто відповів?
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В честь Гагарина назвали?...
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Первый папаша, который пришел в суд с сынулькой!
Шуфричу - респэкт! Яйца как у Юльки, где-то так....
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А это Шуфрич больной страны.
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Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что для того чтобы стрелять во врага, морскому пехотинцу США (солдату) не обязательно ненавидеть врага.
Пиджакам и тем, кто в вышитым фуфайкам не понять!
Шуфрич - враг! Но как человек он выше многих из друзей!
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Каждый сам за себя!
А за Старого Коня я бы подписался!
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