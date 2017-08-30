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 Политика Украины
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 Шуфрич прибыл в суд на заседание по делу в отношении своего сына. ФОТОрепортаж

Народный депутат Нестор Шуфрич прибыл в Шевченковскийм районный суд, где рассмотривается ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения его сыну - Нестору Шуфричу-младшему.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с зала суда.

Также читайте: Сыну Шуфрича объявлено о подозрении и объявлена мера пресечения в виде домашнего ареста, - прокуратура

Народный депутат отказался от комментариев, пообещав поговорить с прессой после заседания суда.

Шуфрич прибыл в суд на заседание по делу в отношении своего сына 01

Шуфрич прибыл в суд на заседание по делу в отношении своего сына 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчине, сбитому сыном Шуфрича на элитном Bentley, сделали операцию

Шуфрич прибыл в суд на заседание по делу в отношении своего сына 03

Прокуратура требует для Шуфрича-младшего круглосуточный домашний арест.

Напомним, 27 августа вечером сын народного депутата Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобили Bentley на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода. Пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован.

В Сети опубликовано видео оказания первой помощи пострадавшему пешеходу.

Позже, полиция открыла дело по факту ДТП с сыном Шуфрича. Сбитый Шуфричем-младшим пешеход в реанимации в тяжелом состоянии без сознания.

На данный момент, сыну Шуфрича объявлено о подозрении.
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Позор тому,кто когда бил шуфрича,не добил его до смерти.
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Пусть хотя бы вылупка этого сепара посадят...
Есть железный повод... оно и само не отрицает...
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это тот очкастый шуфруч, который младший у своего, раненого на всю голову, папаши
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Домашний арест,и обязательно папе ведерную клизму
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Шуфрич думает: "А может стоило сынуле рассказать, где педаль тормоза находится?"
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Да, мажорики "жить по-новому" явно не хотят...давят нас - по-старому...
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Шуфрич пожалуй единственный персонаж бывших регионалов и нынешнего оппоблока, который заслуживает определенной симпатии и некоторого уважения.
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за что?
единственный из рыгов кто заслуживает симпатии и уважения это Чорновил,все.
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Ну на вкус и цвет.. Мне Черновол не симпатичен.
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Мажор он и есть мажор,а вот его рыгоанальный папашка давно должен пожизенное мотать с конфискацией всего что накрал за свою вонючую жизнь !
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это тот очкастый шуфруч, который младший у своего, раненого на всю голову, папаши
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Краткое изложение сути дела: "Нестор Несторович не стормозил."
Как вы лодку назовете, так она и поплывет...
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Заплатять , відмажуть. Все як завжди. Ще жоден грошеман не відповів за заподіяне.
Згадайте скільки таких гаманців убило людей? хто відповів?
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нестор несторович...
В честь Гагарина назвали?...
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Прыдурок!
Первый папаша, который пришел в суд с сынулькой!
Шуфричу - респэкт! Яйца как у Юльки, где-то так....
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То, что паскуда Шуфрич нардеп, а не зек в зоне, позор Украины.
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Да блин... Якобинское говно забурлило.
Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что для того чтобы стрелять во врага, морскому пехотинцу США (солдату) не обязательно ненавидеть врага.
Пиджакам и тем, кто в вышитым фуфайкам не понять!
Шуфрич - враг! Но как человек он выше многих из друзей!
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Просьба не ебать мозги с записью мня во друзья!
Каждый сам за себя!
А за Старого Коня я бы подписался!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныШуфрич прибыл в суд на заседание по делу в отношении своего сына. ФОТОрепортаж
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