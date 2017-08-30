 75% ожогов пламенем, высоковольтная электротравма, ЧМТ, ушибы внутренних органов: украинскому бойцу Нечаю нужна помощь, - волонтер Егорова. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Елена Егорова.
По ее словам, 22 августа в "Ожоговый Центр" перевели бойца Нечая Алексея, 1996 г.р.: 75% ожогов пламенем, высоковольтная электротравма, черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов, септикотоксемия.
Фото: Егорова/Facebook
"Алексей по приказу поднялся на крышу электропоезда, где его и ударило током (~20 тыс. вольт) от чего на нем загорелась одежда и он упал вниз на рельсы.
Медикаментами обеспечивает больница+госпиталь+наши запасы, пока справляемся. По питанию обратилась за помощью к ТОВ "Знак Якості".
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Пока мы справляемся, но я вынужденна уже сейчас начать просить помощи для решения дальнейшей его реабилитации. Сумма нужна очень большая (не менее 50 тыс грн), после отпусков откликнется людей мало - это говорит опыт прошлых лет. Поэтому ПРОШУ - помогите нам.
Тем более, не известно на сколько хватит сил у официального обеспечения, должна быть страховка на случай выходного дня, аврала и тд.
Состояние Алексея расценивается как стабильно-тяжелое, септикотоксемия, теряет много крови, поэтому очень нужны ДОНОРЫ ЛЮБОЙ ГРУППЫ И РЕЗУСА. Сдать можно у нас же в ожоговом с пн по чт с 9 до 12", - написала Егорова.
Помочь можно: Карта БФ "Добротворцы" 5169 3324 0167 1105 Егорова Елена Андреевна, тел. 099 532 12 30.
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WTF ???
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ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ, НО 100% ПЛАТУ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ ДОЛЖНО ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ ГОСУДАРСТВО, КОТОРОЕ ОН ЗАЩИЩАЛ !
ЭТО ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАКОНЫ И ТРАДИЦИИ, между прочим.
И ещё, - ЕСЛИ КИЕВСКИЕ ВЛАСТИ УДОСУЖИЛИСЬ ОТЖАТЬ СЕБЕ НАРОДНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ФЕОФАНИИ, ТО ПУСТЬ ВЫТРЯХНУТ ОТ ТУДА ОЧЕРЕДНОГО ЖИРНОГО ДЕПУТАТА И ПОЛОЖАТ НА ЕГО МЕСТО ГЕРОЯ, КОТОРЫЙ ОТДАЛ ЗДОРОВЬЕ ЗА ЕГО СЫТУЮ ЖИЗНЬ !!!
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