EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Происшествия, Фоторепортаж
  1879  14
Материалы по теме:
Все про:военнослужащие (3935) волонтеры (2447)

 75% ожогов пламенем, высоковольтная электротравма, ЧМТ, ушибы внутренних органов: украинскому бойцу Нечаю нужна помощь, - волонтер Егорова. ФОТО

В "Ожоговый Центр" после удара электротоком в тяжелом состоянии поступил боец Нечай Алексей. Требуется помощь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Елена Егорова.

По ее словам, 22 августа в "Ожоговый Центр" перевели бойца Нечая Алексея, 1996 г.р.: 75% ожогов пламенем, высоковольтная электротравма, черепно-мозговая травма, ушибы внутренних органов, септикотоксемия.

75% ожогов пламенем, высоковольтная электротравма, ЧМТ, ушибы внутренних органов: украинскому бойцу Нечаю нужна помощь, - волонтер Егорова 01
Фото: Егорова/Facebook

"Алексей по приказу поднялся на крышу электропоезда, где его и ударило током (~20 тыс. вольт) от чего на нем загорелась одежда и он упал вниз на рельсы.

Медикаментами обеспечивает больница+госпиталь+наши запасы, пока справляемся. По питанию обратилась за помощью к ТОВ "Знак Якості".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семье военнослужащего 128 ОГПБр Скопенко нужна помощь, - волонтер Суетова

Пока мы справляемся, но я вынужденна уже сейчас начать просить помощи для решения дальнейшей его реабилитации. Сумма нужна очень большая (не менее 50 тыс грн), после отпусков откликнется людей мало - это говорит опыт прошлых лет. Поэтому ПРОШУ - помогите нам.
Тем более, не известно на сколько хватит сил у официального обеспечения, должна быть страховка на случай выходного дня, аврала и тд.

Состояние Алексея расценивается как стабильно-тяжелое, септикотоксемия, теряет много крови, поэтому очень нужны ДОНОРЫ ЛЮБОЙ ГРУППЫ И РЕЗУСА. Сдать можно у нас же в ожоговом с пн по чт с 9 до 12", - написала Егорова.

Помочь можно: Карта БФ "Добротворцы" 5169 3324 0167 1105 Егорова Елена Андреевна, тел. 099 532 12 30.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а, что тот кто отдал приказ не хочет откешить 50 тыс., добровольно, без решения суда !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будьте обережні з цими "волонтерками". Це розводка чистоі води. Допомагайте родинам напряму, або цернтралізовано госпіталям. Не віідавайте ваші кошти аферистам типо цієі аферистки. Завтра вона буде збирати гроші на довопомогу від імені Діви Маріі..... Люди, включайте мозок. Більша частина "волонтерів зараз"-це аферисти ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ти хто такий Володимир, що женеш на них, єдине питання кто знає, що таке БФ "Добротворцы" 5169 3324 0167 1105 Источник: https://censor.net.ua/p453393, що то за банк ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
20 КV!!! И он остался жив???? А тупо померять высоковольтным индикатором не хватило ума? Что нет индикатора? А просто люминисцентную лампу (можно перегоревшую) на диэлектрической штанге?- Лампа должна загореться ВБЛИЗИ!!!. Не вплотную!!! Не стоя на вагоне.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...по приказу поднялся на крышу электропоезда, где его и ударило током ...Источник: https://censor.net.ua/p453393

===========================================================================
WTF ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу.... воровал металл, а теперь ему скиньтесь на лечение)))) вояка млин...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сообщите место происшествия, номер уголовного дела, возбуждённого в отношении лица, отдавшего приказ и заставившего военнослужащего нарушить правила техники безопасности... А я "пробью" через бывших сослуживцев, правда это, или нет! Что он забыл на крыше электро поезда? Там что, зенитная установка находилась? Какая была необходимость лезть на крышу "гражданского" поезда? Это же не военный эшелон! (Кстати, для сведения читающего написанного мною здесь, народа - в сети ж/ д - не 20 тысяч вольт, а 27... Участвовал несколько раз в "разгребании" последствий подобного).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Может я чего не понимаю, но зачем 22 августа в палате обогреватель???
 показать весь комментарий
Ответить
 
75% ожогов пламенем, высоковольтная электротравма, ЧМТ, ушибы внутренних органов: украинскому бойцу Нечаю нужна помощь, - волонтер Егорова. ФОТО

ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ, НО 100% ПЛАТУ ЕГО ЛЕЧЕНИЯ ДОЛЖНО ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ ГОСУДАРСТВО, КОТОРОЕ ОН ЗАЩИЩАЛ !
ЭТО ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАКОНЫ И ТРАДИЦИИ, между прочим.
И ещё, - ЕСЛИ КИЕВСКИЕ ВЛАСТИ УДОСУЖИЛИСЬ ОТЖАТЬ СЕБЕ НАРОДНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В ФЕОФАНИИ, ТО ПУСТЬ ВЫТРЯХНУТ ОТ ТУДА ОЧЕРЕДНОГО ЖИРНОГО ДЕПУТАТА И ПОЛОЖАТ НА ЕГО МЕСТО ГЕРОЯ, КОТОРЫЙ ОТДАЛ ЗДОРОВЬЕ ЗА ЕГО СЫТУЮ ЖИЗНЬ !!!



.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествия75% ожогов пламенем, высоковольтная электротравма, ЧМТ, ушибы внутренних органов: украинскому бойцу Нечаю нужна помощь, - волонтер Егорова. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти