 Не каждая европейская страна имеет столько оружия, сколько Россия завезла в оккупированный Крым, - Климпуш-Цинцадзе. Инфографика

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке вице-президент по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупировав Крым, Россия заполнила его таким количеством оружия, которое имеет далеко не каждая европейская страна. Мифический герой Мидас превращал все, к чему прикасался, в золото, а все территории, к которым дотягиваются руки РФ, превращаются в большие концентрационные лагеря, где наибольшей ценностью является российское оружие, которое держат бесправные и нищие люди. Во многих уголках мира Москва создала зоны опасности и страха, с помощью которых дестабилизирует различные регионы планеты. Действительно ли она так сильна? Нет. Как и вся современная Россия, ее армия тоже является советским наследием из прошлого. Сила России в ее наглости и нерешительности свободного мира. Она сильная, пока ей не оказывают сопротивления. Даже самый слабый может победить хулигана, когда начинает справедливо отстаивать свое достоинство и права. А мы - далеко не самые слабые", - заявила она и опубликовала соответствующую инфографику.
"Эта инфографика иллюстрирует масштабы лицемерия России, когда она отрицает свое присутствие на Востоке Украины. Четвертый год убивая украинцев, Москва посылает на смерть и собственных граждан. Это не новость - ее руководители никогда не ценили чью-то жизнь, относясь к людям, как вещам, которые должны иметь инвентарный номер и слепо выполнять безумные приказы. Своих погибших в этой войне россияне хоронят в безымянных могилах, чтобы даже мертвые не могли напоминать им о преступлениях Кремля. Однако отвечать за содеянное все равно придется", - добавила она, прокомментировав инфографику об армии РФ на Донбассе.
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http://automotoclub.info/category/novini/rosiyani-vikrali-avtomobili-krain-nato.html
Отака то фігня...
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