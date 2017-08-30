EN|RU|UK
Темы дня: Шуфрич-младший сбил человека Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова
 Политика Украины
  1196  7
Все про:армия РФ (6788) Крым (20564) Донбасс (15897) Климпуш-Цинцадзе (175)

 Не каждая европейская страна имеет столько оружия, сколько Россия завезла в оккупированный Крым, - Климпуш-Цинцадзе. Инфографика

Россия создала зоны опасности и страха, с помощью которых дестабилизирует различные регионы планеты.

Об этом написала на своей странице в Фейсбуке вице-президент по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупировав Крым, Россия заполнила его таким количеством оружия, которое имеет далеко не каждая европейская страна. Мифический герой Мидас превращал все, к чему прикасался, в золото, а все территории, к которым дотягиваются руки РФ, превращаются в большие концентрационные лагеря, где наибольшей ценностью является российское оружие, которое держат бесправные и нищие люди. Во многих уголках мира Москва создала зоны опасности и страха, с помощью которых дестабилизирует различные регионы планеты. Действительно ли она так сильна? Нет. Как и вся современная Россия, ее армия тоже является советским наследием из прошлого. Сила России в ее наглости и нерешительности свободного мира. Она сильная, пока ей не оказывают сопротивления. Даже самый слабый может победить хулигана, когда начинает справедливо отстаивать свое достоинство и права. А мы - далеко не самые слабые", - заявила она и опубликовала соответствующую инфографику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командование террористов на Донбассе увольняет дезертиров "задним числом", - ГУР

Не каждая европейская страна имеет столько оружия, сколько Россия завезла в оккупированный Крым, - Климпуш-Цинцадзе 01

"Эта инфографика иллюстрирует масштабы лицемерия России, когда она отрицает свое присутствие на Востоке Украины. Четвертый год убивая украинцев, Москва посылает на смерть и собственных граждан. Это не новость - ее руководители никогда не ценили чью-то жизнь, относясь к людям, как вещам, которые должны иметь инвентарный номер и слепо выполнять безумные приказы. Своих погибших в этой войне россияне хоронят в безымянных могилах, чтобы даже мертвые не могли напоминать им о преступлениях Кремля. Однако отвечать за содеянное все равно придется", - добавила она, прокомментировав инфографику об армии РФ на Донбассе.

Не каждая европейская страна имеет столько оружия, сколько Россия завезла в оккупированный Крым, - Климпуш-Цинцадзе 02
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не в каждой европейской стране, после того как прогнали воров и коррупционеров, продолжают так безнаказанно воровать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы мадам не смогли победить вагон без кондиционера хотя и являетесь народным избранником,какие уж вам хулиганы в Крыму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Черноморский флот РФ никогда не уходил из Крыма
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ясний перець. Це військова база сатанату, а цивільні там зайвий елемент. З часом їх вижмуть звідти.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНе каждая европейская страна имеет столько оружия, сколько Россия завезла в оккупированный Крым, - Климпуш-Цинцадзе. Инфографика
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти