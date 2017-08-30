 В Луганской области чиновники насчитывали пенсии умершим гражданам, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как рассказали Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, злоумышленники, вступив в преступный сговор, в нарушение порядка предоставления и оформления документов для назначения пенсий, возобновили и начисляли пенсионные выплаты умершим лицам, чем нанесли ущерб государству на сумму свыше 600 тысяч гривен.
"В результате ряда обысков, проведенных по местам работы и жительства фигурантов расследования, была изъята документация, которая подтверждает противоправную деятельность, а именно: 20 пенсионных дел, открытых и оформленных на умерших граждан, а также более 50 копий паспортов и идентификационных кодов граждан Украины, которые находятся на временно оккупированной территории, для дальнейшего оформления на них пенсионного обеспечения", - рассказали в Департаменте защиты экономики НПУ.
В полиции подчеркнули, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.
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"... то всьо має бути стріляне і пизжене!..."
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прям дети какие-то...
зарплаты и премии по 7 лимонов в месяц в минюсте - это да !
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Собачье сердце М.А.Булгаков
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Блогер и журналист Мария Лондон Новосибирск.2014 год.
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Вообще-то, смешного мало...
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