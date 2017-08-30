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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Луганщина (4144) Пенсионный фонд (309) пенсия (1666) Нацполиция (8528) махинации (515)

 В Луганской области чиновники насчитывали пенсии умершим гражданам, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Луганской области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно с СБУ и следователями областного управления НПУ разоблачили должностных лиц управления Пенсионного фонда в Кременском районе и управления труда и социальной защиты Кременской райгосадминистрации, которые возобновили и насчитывали пенсионные выплаты умершим лицам.

Как рассказали Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, злоумышленники, вступив в преступный сговор, в нарушение порядка предоставления и оформления документов для назначения пенсий, возобновили и начисляли пенсионные выплаты умершим лицам, чем нанесли ущерб государству на сумму свыше 600 тысяч гривен.

"В результате ряда обысков, проведенных по местам работы и жительства фигурантов расследования, была изъята документация, которая подтверждает противоправную деятельность, а именно: 20 пенсионных дел, открытых и оформленных на умерших граждан, а также более 50 копий паспортов и идентификационных кодов граждан Украины, которые находятся на временно оккупированной территории, для дальнейшего оформления на них пенсионного обеспечения", - рассказали в Департаменте защиты экономики НПУ.

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В полиции подчеркнули, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

В Луганской области чиновники насчитывали пенсии умершим гражданам, - Нацполиция 01

В Луганской области чиновники насчитывали пенсии умершим гражданам, - Нацполиция 02

В Луганской области чиновники насчитывали пенсии умершим гражданам, - Нацполиция 03

В Луганской области чиновники насчитывали пенсии умершим гражданам, - Нацполиция 04

В Луганской области чиновники насчитывали пенсии умершим гражданам, - Нацполиция 05
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а что здесь плохого? Присваивали деньги умерших... - так им они все равно не нужны уже...
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Керівництво Пенсійного фонду має бути звільнено та віддано під суд! Держава дає Пенсійному фонду кожен рік по 140 млрд грн на пенсії, а ці гроші банально розкрадаються!
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Igor Lyashenko 37b3b0fe - пошутил я (наверное не удачно).., а теперь вы также шутите... Кто же их уволит и тем более посадит? На такие должности своих только ставят...
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Махінації в Пенсійному фонді - катастрофічні. За хабарі люди призначають собі величезні пенсії на підставі липових довідок і це вже не секрет - це бізнес! Хочеш собі пенсію 5-10 тис. грн? Не проблема! Достатньо фальсифікувати документи, підкупити працівників Пенсійного фонду і ти забезпечена на старості людина! Махінації досягли таких розмірів що крадуть усі! Хтось за хабар призначає незаконні пенсії, а хтось банально краде пенсію померлих пенсіонерів! Влада остаточно втратила контроль над Пенсійним фондом і фінансові махінації в фонді вже призвели до того що виникли організовані злочинні угрупування мафії які спеціалізуються на отриманні пенсій для фейкових переселенців, для померлих, для фіктивних інвалідів! Весь цей бардак потрібно припиняти, але влада мафії не поспішає реформувати пенсійний фонд, бо з нього мафія отримає мільярдні прибутки!
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не-а...
"... то всьо має бути стріляне і пизжене!..."
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Только в Луганской ?? Я что то сомневаюсь в честности остальных чиновников пенсионного фонда -- очень сомневаюсь . До сих пор реестры пенсионеров не сведены с реестрами ЗАГСов -- где фиксируются умершие . Воруй не хочу .
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Чичиков всегда покупал Мёртвые Души на РАБссии,Гоголь Гениален был..
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В гос конторах Минагрополитики такого нередко хватает, они еще и жилищный государственный фонд, который у них на балансе давали таким приватизировать, есть данные факты, если что "Полиция" обращайтесь
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Ще Хохол Микола Васильович описував цю проблему. Яка нікуди не ділась .
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600 тысяч гривен как результат длительного и кропотливого труда?

прям дети какие-то...
зарплаты и премии по 7 лимонов в месяц в минюсте - это да !
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"...отлезь, гнида ! ..."
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Собачье сердце М.А.Булгаков
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В США за такие махинации 20 лет зоны запросто. А у нас покачают головой на том и закончится.
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Чем меньше нас,тем больше им достанется...
Блогер и журналист Мария Лондон Новосибирск.2014 год.
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- Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, на блюдечке с голубой каемкой. (С)
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Современные чичиковы. :D
Вообще-то, смешного мало...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Луганской области чиновники насчитывали пенсии умершим гражданам, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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