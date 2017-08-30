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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Предавшие Украину офицеры крымской "Альфы" уничтожены в Дагестане, - журналист. ФОТО

контрразведка

Для проверки лояльности и преданности оккупантам предавших Украину бойцов крымской "Альфы" начали постоянно направлять для участия в карательных операциях в Чечню и Дагестан.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"90% состава крымских подразделений СБУ перешла на сторону российских оккупантов. Но те их бывшие сослуживцы, которые остались верны украинской присяге, продолжают интересоваться деятельностью врага в Крыму. 28 августа произошло мало чем примечательное событие. По данным российских СМИ, на окраине Хасавюрта, в далеком российском Дагестане местные партизаны атаковали группу спецназа ФСБ РФ. Два российских силовика были уничтожены на месте", - рассказал журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое российских силовиков ликвидированы в ходе операции в дагестанском Хасавюрте. ВИДЕО

По информации Бутусова, ими оказались бывшие сотрудники спецподразделений СБУ, объявленные в Украине в розыск за дезертирство:

Предавшие Украину офицеры крымской Альфы уничтожены в Дагестане, - журналист 01

подполковник Александр Байбутлов, 1.11.77 года рождения, из Севастополя, объявлен в Украине в розыск за дезертирство, а также

Предавшие Украину офицеры крымской Альфы уничтожены в Дагестане, - журналист 02

подполковник Денис Ракицкий, 6.08.77 года рождения, из Севастополя, объявлен в Украине в розыск за дезертирство.

"Оба предателя вместе закончили Севастопольский военно-морской институт имени Нахимова, а в марте 2014-го проходили службу в Центре специальных операций СБУ в Севастополе. Ракицкий был командиром группы в отделе, Байбутлов - был главным специалистом отдела. В марте 2014-го Ракицкий и Байбутлов отказались выполнять приказы командования, перешли на сторону врага. В 2016-м в награду за предательство награждены медалью МО РФ "За возвращение Крыма". Для проверки лояльности и преданности оккупантам, их подразделение, перешедшее в состав ФСБ РФ, начали постоянно направлять для участия в карательных операциях в Чечню и Дагестан", - отметил журналист.

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Предавшие Украину офицеры крымской Альфы уничтожены в Дагестане, - журналист 03

"И вот во время очередной карательной экспедиции, повстанцы Дагестана сумели атаковать и уничтожить предателей Украины. Что ж, это будет пример для всех предателей, думавших, что они выбирают "русский мир". Нет, оккупация Крыма расширяет масштабы "русской войны". Теперь те крымчане, которые тогда променяли Родину на подачки от врага, стали теперь пушечным мясом, "Русский мир" для этих предателей обернулся "русской смертью". Да, а откуда стала известна информация? А вас тут всех в нашей контрразведке не забывают те, кто остается верен воинской присяге", - резюмировал Бутусов.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двое российских силовиков ликвидированы в ходе операции в дагестанском Хасавюрте.
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👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😂😂😂😂😂😂😂 собаке , собача смерть!
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Интересно, как там "землячок" поживает? Служил под Симферополем, у морпехов, до майора дослужился. Квартирку получил в Симферополе. "Купили", что останется служить на старом месте. Через полгода загнали в Забайкалье, в "медвежий угол". Попытался уволиться, уже с российской армии, сказали - "Послужи годков пять, потом посмотрим...". Отец умер, на похороны не приехал, знал, что за предательство тюрьма в Украине "светит"...
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Послужи годков пять, потом посмотрим... если доживешь..... )))))))))
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Да наверняка и при Украине 90% крымской СБУ работало на ФСБ,....так что ничего они не предавали,да глава СБУ Якименко работал на того,где он сейчас находится
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Предавшие Украину офицеры крымской "Альфы" уничтожены в Дагестане, - журналист. ФОТО

ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ И СЕМЬИ ЭТИХ ИУД - НА ГРАНИЦУ С РАШКОЙ И ПИНКОМ ПОД ЗАД ОТПРАВИТЬ В СЛАДКИЙ РУССКИЙ МИР!!!

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Просто довольно часто 30 серебрянников можно получить в свинцовом эквиваленте..И внукам про таких дедушек рассказывать никто не будет..
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еще пара жмуров из секты "крымкрыш". Поделом. Не хотели жить в "бандеровской" Украине, пусть дохнут в "мирной" параше
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Никакая не "проверка на лояльность". Предатели, расходный материал во все времена. Земля стекловатой.
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дай Бог не последние! с возвращением в родную гавань dолбойоbы черноморские!
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Хорошо но мало еще бы кацапов прочку прихватили бы в ад.
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Лишень би нас не ненавиділи ополченці повстанці повстанці через цих смердючих псів. Що вони там роблять, бажаючи сподобатись пуйлу? Гірше ніж самі парашники. Ще Лєнін казав що найбільші поцреоти Парашки - манкурти/інородці.
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А вони думали, шо в Криму будуть до пенсії свої попи гріти? )
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Да, предатели погибли. Но меня другое интересует. Если в Дагестане "повстанцы" и "партизаны" атакуют "оккупантов" и "карателей", тогда почему в Крыму и ОРДЛО нет повстанцев и партизан?
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були ж "равлики" їх заарештували в Україні . барижній владі не вигідно щоб діяли патріоти ,їм краще домовлятися с терористами
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Потому что не существует никакого "крымского народа". Повстанческое движение возникает там где существует мощная национальная идея.
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Предавшие Украину офицеры крымской "Альфы" уничтожены в Дагестане, - журналист.

Сбылась мечта идиотов - умерли в россии. Отличная утренняя новость, побольше бы таких!
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Обережніше із бажаннями,бо вони збуваються..."умєрєть в рассии"...ну будь-ласка сказала карма...
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ай яй так наверно возмущались в 2014 шо кругом кастрюли и майданы так хатели паубивать бинрафцеф ....шо аж самих убили
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По информации Бутусова, ими оказались бывшие сотрудники спецподразделений СБУ, объявленные в Украине в розыск за дезертирство Источник:https://censor.net.ua/p453360

А Бутусов может подтвердить фактами эту инфу? или поверим на слово?
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нашли чем хвастать! Вот если бы этих уродов ликвидировала наша доблестная сбу, а не "даги" - тогда да, честь и хвала!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПредавшие Украину офицеры крымской "Альфы" уничтожены в Дагестане, - журналист. ФОТО
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