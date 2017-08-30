 Предавшие Украину офицеры крымской "Альфы" уничтожены в Дагестане, - журналист. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"90% состава крымских подразделений СБУ перешла на сторону российских оккупантов. Но те их бывшие сослуживцы, которые остались верны украинской присяге, продолжают интересоваться деятельностью врага в Крыму. 28 августа произошло мало чем примечательное событие. По данным российских СМИ, на окраине Хасавюрта, в далеком российском Дагестане местные партизаны атаковали группу спецназа ФСБ РФ. Два российских силовика были уничтожены на месте", - рассказал журналист.
По информации Бутусова, ими оказались бывшие сотрудники спецподразделений СБУ, объявленные в Украине в розыск за дезертирство:
подполковник Александр Байбутлов, 1.11.77 года рождения, из Севастополя, объявлен в Украине в розыск за дезертирство, а также
подполковник Денис Ракицкий, 6.08.77 года рождения, из Севастополя, объявлен в Украине в розыск за дезертирство.
"Оба предателя вместе закончили Севастопольский военно-морской институт имени Нахимова, а в марте 2014-го проходили службу в Центре специальных операций СБУ в Севастополе. Ракицкий был командиром группы в отделе, Байбутлов - был главным специалистом отдела. В марте 2014-го Ракицкий и Байбутлов отказались выполнять приказы командования, перешли на сторону врага. В 2016-м в награду за предательство награждены медалью МО РФ "За возвращение Крыма". Для проверки лояльности и преданности оккупантам, их подразделение, перешедшее в состав ФСБ РФ, начали постоянно направлять для участия в карательных операциях в Чечню и Дагестан", - отметил журналист.
"И вот во время очередной карательной экспедиции, повстанцы Дагестана сумели атаковать и уничтожить предателей Украины. Что ж, это будет пример для всех предателей, думавших, что они выбирают "русский мир". Нет, оккупация Крыма расширяет масштабы "русской войны". Теперь те крымчане, которые тогда променяли Родину на подачки от врага, стали теперь пушечным мясом, "Русский мир" для этих предателей обернулся "русской смертью". Да, а откуда стала известна информация? А вас тут всех в нашей контрразведке не забывают те, кто остается верен воинской присяге", - резюмировал Бутусов.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двое российских силовиков ликвидированы в ходе операции в дагестанском Хасавюрте.
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ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ И СЕМЬИ ЭТИХ ИУД - НА ГРАНИЦУ С РАШКОЙ И ПИНКОМ ПОД ЗАД ОТПРАВИТЬ В СЛАДКИЙ РУССКИЙ МИР!!!
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пиздецвенец карьеры падла!
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ополченці повстанціповстанці через цих смердючих псів. Що вони там роблять, бажаючи сподобатись пуйлу? Гірше ніж самі парашники. Ще Лєнін казав що найбільші поцреоти Парашки - манкурти/інородці.
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ПЛЯМКНІТЬ щось ЛИПКИМИ ГУБАМИ.
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Сбылась мечта идиотов - умерли в россии. Отличная утренняя новость, побольше бы таких!
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А Бутусов может подтвердить фактами эту инфу? или поверим на слово?
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ні окупації!
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