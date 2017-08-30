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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3005) контрабанда (2008) сигареты (691)

 38 ящиков сигарет выявлены в российском грузовике на границе с Румынией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

29 августа в пункте пропуска на украинском-румынской границе пограничники задержали грузовой автомобиль российской регистрации, в котором пытались незаконно перевезти через государственную границу большую партию контрабандных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Около двух часов ночи в пункт пропуска "Порубное" прибыл грузовик MAN, который вез из Российской Федерации в Европу мебельную фурнитуру. Во время углубленного досмотра грузового автомобиля, общей обзорной группой из числа пограничников и таможенников, были выявлены спрятаны среди товара ящики с табачными изделиями различных марок.

38 ящиков сигарет выявлены в российском грузовике на границе с Румынией, - Госпогранслужба 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Подводный спиртопровод между Украиной и непризнанным Приднестровьем обнаружили украинские пограничники. ВИДЕО

38 ящиков сигарет выявлены в российском грузовике на границе с Румынией, - Госпогранслужба 02
38 ящиков сигарет выявлены в российском грузовике на границе с Румынией, - Госпогранслужба 03

Всего среди мебельной фурнитуры нарушители скрыли около 38 ящиков сигарет.

Смотрите: 30 тыс. пачек сигарет на 500 тыс. грн выявлены в грузовике у румынской границы. ФОТОрепортаж
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Если бы это был Украинский автомобиль, его бы конфисковали , а русский нет !
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