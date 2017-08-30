 38 ящиков сигарет выявлены в российском грузовике на границе с Румынией, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Около двух часов ночи в пункт пропуска "Порубное" прибыл грузовик MAN, который вез из Российской Федерации в Европу мебельную фурнитуру. Во время углубленного досмотра грузового автомобиля, общей обзорной группой из числа пограничников и таможенников, были выявлены спрятаны среди товара ящики с табачными изделиями различных марок.
Всего среди мебельной фурнитуры нарушители скрыли около 38 ящиков сигарет.
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