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 Общество
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Все про:посольство (440) США (13307) Национальная гвардия (1246) Аллеров (67)

 "Мы поражены солдатами Нацгвардии, и направим усилия на модернизацию НГУ" - старший советник посольства США Харгус. ФОТО

Сегодня, 29 августа, командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров провел официальную встречу со старшим советником США по вопросам национальной безопасности Койтом Харгусом и советником офиса связи НАТО в Украине по вопросам реформирования сектора безопасности подполковником Ярославом Пато.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-служба НГУ.

"Национальная гвардия Украины продолжает развиваться, в том числе и благодаря помощи США. В этом году мы получили существенную помощь от США и часть этой помощи уже находится в зоне АТО. Мы продолжаем запланированные реформы и становимся более эффективными, выносливее и сильнее ", - сказал Юрий Аллеров.

В свою очередь Койт Харгус отметил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают суверенитет Украины и право украинцев выбирать свое будущее. Также он отметил значительный прогресс в реформировании сил обороны Украины.

"Сегодня силы обороны Украины достигли значительного прогресса и стали более эффективными и это развитие продолжается. Национальная гвардия Украины, как важная составляющая сил обороны становится сильнее с каждым днем. Мы были очень поражены вашими солдатами во время визитов в воинские части и считаем целесообразным направить наши усилия на дальнейшую модернизацию Нацгвардии", - сказал он.

Старший советник США по вопросам национальной безопасности также отметил, что Национальная гвардиия Украины идет в правильном направлении в сфере публичных закупок.

"Национальная гвардия Украины очень много закупок проводит через ProZorro. Это дает возможность народу Украины увидеть как используются их налоги", - добавил он.

Мы поражены солдатами Нацгвардии, и направим усилия на модернизацию НГУ - старший советник посольства США Харгус 01




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Да Вы будите ещё больше поражены, если узнаете их реальную цель создания.
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наверное для тебя это секрет, но они прекрасно это знают, потому укрепляют и помогают
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А что не так? была бы такая сила в 2014-ом, разогнали бы шабаш в Донецке и Луганске относительно бескровно, и не было бы 10,000 погибших.
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Особенно поражены рюкзаками Авакяна и Ко. Мля, или я дебил, или меня за него эта пизд..братия считает?
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Кому веришь? Я когда приехал в Данию , тогда и понял что такое Америка, свобода и демократия!
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так и что,что вас в Дании вдруг осенило, тож в Дании, а это Украина
кстати а чего это вас так озарило именно в Дание, это же Европа а она с Америкой дружит через раз...
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вове пукину веришь, атиннарот мышебратья?
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Да вся Украина поражена бойцами нацхвартии. Ето наверное единственная страна в мире где разгонщики демонстрантов вооружены и оснащены лучше чем войска находящиеся на фронте.
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Какие демонстрации НГ разогнала? Назови хотя бьі штук пять.
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а оно не назовет оно за поребриком коровьими лепехами кидается
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рязанское училище по подготовке специалистов гру тихо сглотнуло......
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Ющенко, проезжая на красный свет перекрёсток на своём мерсе, улыбается.
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Как вам удаётся следить за президентом? Там охрана и всё такое прочее.
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В Украине нацгвардия натаскивается на пресечение народных выступлений.Нам же нужны штурмовые подразделения для изхнания внешнего агрессора.Их нужно поднимать,а не бывший "Беркут"
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УКРАИНЦЫ СТАНОВИТЕСЬ ОХОТНИКАМИ И БЕРИТЕ ПОБОЛЬШЕ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ !!! БУДЕМ КАК ШВЕЙЦАРИЯ, ТОЛЬКО НАС В 5 РАЗ БОЛЬШЕ !!!
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Прийшов я на пасіку вчора... ого
Біля вуликів небуло нікого... ого.
Лише тільки мертві бджоли... ого
Лежали лапками догори ...ого

Приспів:
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли, бджоли,бджолики мої.... ого -го -го

2
Ну хто ж то зробив таке лихо?! ого !
Напевно - сусід - комуняка... ого!
Піду я візьму сокиряку... ого!
Його порубаю собаку... ого!

Приспів:
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли, бджоли,бджолики мої.... ого -го -го
3
І як то без хліба із медом - ого...
Ні чаю , ні кави попити - ого...
Ні з'їсти смачного гарбуза - ого...
Треба комун яку вбити - ого...

Приспів
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли, бджоли,бджолики мої.... ого -го -го
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Это порошковая отрыжка для себя лилеяла гвардию мусоров , чтобы себе родному жопу прикрыть , в случае шухера ( как у Якуновича ).
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а народу эта нью-беркутня не нравится..
это менты, которые натасканы на команду "фас" против народа Украины, народа, который обязательно - выйдет против антиукраинского режима липецкого кондитера..
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пожуй трохи христофор http://www.unioncancun.mx/sites/default/files/styles/galeria/public/field/image-gallery/productos_de_cocodrilo.jpg?itok=T2CHnlGy
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Мы поражены солдатами Нацгвардии, и направим усилия на модернизацию НГУ" - старший советник посольства США Харгус. ФОТО
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