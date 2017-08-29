 "Мы поражены солдатами Нацгвардии, и направим усилия на модернизацию НГУ" - старший советник посольства США Харгус. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-служба НГУ.
"Национальная гвардия Украины продолжает развиваться, в том числе и благодаря помощи США. В этом году мы получили существенную помощь от США и часть этой помощи уже находится в зоне АТО. Мы продолжаем запланированные реформы и становимся более эффективными, выносливее и сильнее ", - сказал Юрий Аллеров.
В свою очередь Койт Харгус отметил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают суверенитет Украины и право украинцев выбирать свое будущее. Также он отметил значительный прогресс в реформировании сил обороны Украины.
"Сегодня силы обороны Украины достигли значительного прогресса и стали более эффективными и это развитие продолжается. Национальная гвардия Украины, как важная составляющая сил обороны становится сильнее с каждым днем. Мы были очень поражены вашими солдатами во время визитов в воинские части и считаем целесообразным направить наши усилия на дальнейшую модернизацию Нацгвардии", - сказал он.
Старший советник США по вопросам национальной безопасности также отметил, что Национальная гвардиия Украины идет в правильном направлении в сфере публичных закупок.
"Национальная гвардия Украины очень много закупок проводит через ProZorro. Это дает возможность народу Украины увидеть как используются их налоги", - добавил он.
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https://twitter.com/worldonalert/status/902619971607564289
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кстати а чего это вас так озарило именно в Дание, это же Европа а она с Америкой дружит через раз...
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Біля вуликів небуло нікого... ого.
Лише тільки мертві бджоли... ого
Лежали лапками догори ...ого
Приспів:
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли, бджоли,бджолики мої.... ого -го -го
2
Ну хто ж то зробив таке лихо?! ого !
Напевно - сусід - комуняка... ого!
Піду я візьму сокиряку... ого!
Його порубаю собаку... ого!
Приспів:
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли, бджоли,бджолики мої.... ого -го -го
3
І як то без хліба із медом - ого...
Ні чаю , ні кави попити - ого...
Ні з'їсти смачного гарбуза - ого...
Треба комун яку вбити - ого...
Приспів
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли - ого!
Ой ви, бджоли, бджоли,бджолики мої.... ого -го -го
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это менты, которые натасканы на команду "фас" против народа Украины, народа, который обязательно - выйдет против антиукраинского режима липецкого кондитера..
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