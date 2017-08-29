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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов. ФОТОрепортаж

Более восьмисот военнослужащих оперативного резерва первой очереди пополнили ряды 54 отдельная механизированная бригада на время проведения учебных сборов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Большинство резервистов являются участниками боевых действий, которые проходили службу в зоне АТО по мобилизации, в том числе и в 54-ой бригаде. Ожидается приезд еще около двухсот бойцов, которые усилят практически все подразделения.

800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сборы резервистов ВДВ начались в Днепропетровской и Львовской областях, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов 02
800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов 03

Уже вскоре военнослужащие оперативного резерва примут участие в масштабных бригадных тактических учениях с боевыми стрельбами, которыми для 54 ОМБР закончится длительный процесс восстановления боеспособности и боевого слаживания.

Смотрите также: Канадские инструкторы подготовили по стандартам НАТО группу саперов-военнослужащих ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж
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да есть еще проба "трехстаканная "
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800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов - Цензор.НЕТ 7808

Свою землю, защищать почетно. Человечности и удачи ВСУ.
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удачный все таки раскрасс камуфляжа у ВСУ. Хорошо сливается с окружающей средой.
И для южных районов типа крысма самое то.
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офф топ
уважуха одному из немногих русских! который имеет росийский паспорт и открыто в кайф вместе с патриотами мочит сепарню в лугандоне!!

Актер Анатолий Пашинин, сыгравший в сериале "Грозовые ворота", фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", подтвердил информацию о том, что воюет в восьмом батальоне "Аратта" "Украинской добровольческой армии" (входит в состав запрещенной в россии экстремистской организации "Правый сектор") в Донбассе, заявив, что делает это не ради долга, а для кайфа.

"Я же здесь не выполняю долг, находясь с этими славными ребятами. Я кайф ловлю", - заявил актер, который взял себе позывной "Дублер", в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1"
Как сообщает ТСН, актеру до сих пор предлагают роли в российском кино, однако возвращаться он не планирует. Пашинин отметил, что, покидая россию, тяжелее всего ему было отказаться от любви. "Любовь - вот от чего было сложно отказаться. Говорят, что она входит в десятку самых красивых женщин. От денег отказаться несложно. Но от любви красивой женщины - это сложно", - рассказал он.
Пашинин также показал журналистам свой российский паспорт.
800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов - Цензор.НЕТ 887
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Все правильно! Надо со стороны Белоруссии укрепить границу . В Белоруссии русские учения , и никогда не
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Козломорді непотребі вас знесуть як гнід. Не вже це ви не розумієте. Слава Україні. Ми все пам'ятаємо.. Йолвайськ також. Ваших вузькоглазих руськіх. Чекайте суки отвєтку.
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УКРАИНЦЫ СТАНОВИТЕСЬ ОХОТНИКАМИ И БЕРИТЕ ПОБОЛЬШЕ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ !!! БУДЕМ КАК ШВЕЙЦАРИЯ, ТОЛЬКО НАС В 5 РАЗ БОЛЬШЕ !!!
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не Натой единой на время "запата-2017", странно что в новости.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины800 резервистов пополнили ряды 54-ой ОМБр на время учебных сборов. ФОТОрепортаж
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