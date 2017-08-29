 Вор в законе Тенго Гальский в третий раз в течение года задержан на территории Украины, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Вор в законе из Грузии в очередной раз нелегально прибыл в Украину для перераспределения сфер влияния в преступной среде.
35-летний "криминальный мигрант" пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации. В декабря 2016 года и апреле 2017 его уже задерживали полицейские, а решением Государственной миграционной службы Тенго Гальский был выдворен из страны.
Правоохранители выяснили, что преступная деятельность ранее судимого криминального авторитета имеет транснациональный характер, а его пребывание на территории Украины представляет угрозу безопасности граждан. В 2014 году криминального авторитета "короновали" в Санкт-Петербурге (Российской Федерации).
Полиция обратилась к Государственной миграционной службы Украины с ходатайством о повторном принудительном выдворении гражданина Грузии из Украины.
1221 22
Материалы по теме: Будни полиции
10-летний мальчик попал в реанимацию после удара током на вагоне электрички в Харькове, - Нацполиция(43)
Конфликт в одном из ресторанов Ивано-Франковска закончился стрельбой, один человек ранен, - Нацполиция(108)
Каннабис, ЛСД, кокаин: полицейские изъяли у киевлянина наркотики на 3 млн грн, а также оружие и боеприпасы. ФОТОрепортаж(21)
Пьяный мужчина из ревности избил свою сожительницу и надругался над ней. Женщина скончалась в больнице, - ГУ НП в г.Киеве(41)
Люди Путина обсуждали с "ворами в законе" действия против Украины — Новая газета(0)
"Не крути здесь е####. Я тебе деньги плачу! Фамилия?", - пьяный львовянин на автомобиле Smart протаранил три машины. ВИДЕО(39)
Водитель-наркоман протаранил ворота завода в Днепре и устроил езду с препятствиями по его территории. ВИДЕО(28)
Ответить
Ответить
Ответить
А если пересек незаконно, то за это есть админ ответственность, а не просто выдворение.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
То зае#башить его надо, а не высылать! ! ! Что у нас за государство такое?! Не, ну конечно если у нас самих воры правят, то чего тут можно ожидать!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Але як можна зрозуміти прикордонників, СБУ, МВД?
Якби в другий раз коли його спіймали він би війшов через рік, а зараз відпустили б в серпні 2019. То він би скоріш за все більше б не їздив би.
Ответить
Ответить
Ответить