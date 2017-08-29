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 Вор в законе Тенго Гальский в третий раз в течение года задержан на территории Украины, - Нацполиция. ФОТО

Оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевской области задержали в Киеве Тенгиза Чара, известного в криминальном мире как Тенго Гальский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вор в законе из Грузии в очередной раз нелегально прибыл в Украину для перераспределения сфер влияния в преступной среде.

35-летний "криминальный мигрант" пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации. В декабря 2016 года и апреле 2017 его уже задерживали полицейские, а решением Государственной миграционной службы Тенго Гальский был выдворен из страны.

Вор в законе Тенго Гальский в третий раз в течение года задержан на территории Украины, - Нацполиция 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Криминальный авторитет, нелегально прибывший из России, задержан на Сумщине, - СБУ. ФОТО

Правоохранители выяснили, что преступная деятельность ранее судимого криминального авторитета имеет транснациональный характер, а его пребывание на территории Украины представляет угрозу безопасности граждан. В 2014 году криминального авторитета "короновали" в Санкт-Петербурге (Российской Федерации).

Вор в законе Тенго Гальский в третий раз в течение года задержан на территории Украины, - Нацполиция 02

Смотрите: Криминальный авторитет по кличке Гия повторно депортирован из Украины, - Нацполиция. ФОТО

Полиция обратилась к Государственной миграционной службы Украины с ходатайством о повторном принудительном выдворении гражданина Грузии из Украины.
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Прошлый раз забыли печать в паспорт поставить что-ли?
А если пересек незаконно, то за это есть админ ответственность, а не просто выдворение.
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2017 год на дворе!! ребята какие могут быть воры в законе из 1930х годов??????
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Поспитайте це в Сицілійської мафії - їй вже майже 200 років , а як новенька !
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пребывание на территории Украины представляет угрозу безопасности граждан...

То зае#башить его надо, а не высылать! ! ! Что у нас за государство такое?! Не, ну конечно если у нас самих воры правят, то чего тут можно ожидать!
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Вор в законе Тенго Гальский в третий раз в течение года задержан на территории Украины -
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Так может он не просто так ездит, а завозит КОМУ НАДО и ОТ КОГО НАДО, раз его пропускают на границе.
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Видать человек освоил законы и приемы телепортации? Прибыл нелегально говорите в третий раз? Ну да граница на замке, потому и прибыл, что на замке.
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шо ці грузинські бариги пруця до нас ? просто якесь нашестя 1 валіть в свою грузію разом з мішою і там наводьте порядки
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А у нього що,не можна було в кишені знайти пару грамав коксу,чи що, та посадити в тюрягу,де злодію в законі саме місце.Ну видворять його,а він через тиждень знову приїде...
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Вора можна зрозуміти. Якщо його відпускають, то чого не спробувати ще.
Але як можна зрозуміти прикордонників, СБУ, МВД?
Якби в другий раз коли його спіймали він би війшов через рік, а зараз відпустили б в серпні 2019. То він би скоріш за все більше б не їздив би.
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Грузины так и прут. Надо было установить слежку и накрыть всех супчиков. Может быть интересные связи бы открылись.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВор в законе Тенго Гальский в третий раз в течение года задержан на территории Украины, - Нацполиция. ФОТО
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