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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе. ФОТОрепортаж

Сегодня, 29 августа, 29 курсантов Института ВМС и 14 курсантов отделения военной подготовки мореходного колледжа технического флота Национального университета "Одесская морская академия" набора 2017 года приняли Военную присягу на верность украинскому народу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Торжественный ритуал проведен на причале Практической гавани, непосредственно у боевых кораблей и катеров ВМС Украины.

Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе 01
Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу. ФОТОрепортаж

Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе 03
Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе 04
Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе 05

Кроме того, во время мероприятия свои первоначальные военной звание "младший лейтенант" получили выпускники курсов военной подготовки старшинского состава Института ВМС. Также состоялось награждение офицерского и курсантского состава государственными наградами и знаками отличия командующего ВМС ВС Украины.

Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе 06

Смотрите также: Первокурсники одесской Военной академии приняли присягу. ФОТОрепортаж

Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе 07

В 2017 году в Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" было набрано 64 курсанта, 18 из которых являются выпускниками Военно-морского лицея (г. Одесса), а 8 выполняли задачи в зоне АТО. На отделение военной подготовки мореходного колледжа технического флота НУ "Одесская морская академия" в текущем году вступили 57 курсантов.

Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе 08

Также читайте: Делегация ВМС посетила США для изучения кадрового менеджмента в американской армии, - Минобороны

Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе 09
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Так же ВСЕ на паРАШЕ ,- знают за ЭТО ...))))) , Не тряси по ,,клаве,. ...)))))) , а то ЧИПсик - вертухай ,.придёт,, да ,,ПРИЛЬНЁТ,,..)))))) , ты и не отцепишься ....)))).
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Хоспади ... И здесь попы свою харю всунули
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Всё нормально, окромя того мастера боевых исскуств с чёрным поясом и боевым веником с пятой фотки. Накуя?
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В цей день 1936 року народився Джон Маккейн - сенатор США, герой війни у В'єтнамі, друг України. Бажаємо здоров'я!Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе - Цензор.НЕТ 649
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Дед, ты ещё должен додавить рашку. Выздоравливай!
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А если неправильно ответит - то кадилом по хлебалу!!!!!
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Привет из Одессы, Украина! Приезжайте к нам в гости, мы вас любим.
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Гостям - Одесситы всегда рады..И накормят и напоят и экскурсию покажут. Если это гости..
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Ні, не знайомий- це з вашого звернення до нього зрозуміло.
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треба військо і флот піднімати! і не хенералами, а лєтьохами), вони краще, вони надія України!
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Для этого скоро заложат новые мощные корабли
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Еліта...і під Очаковом щось будується...Слава Українським морякам....
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