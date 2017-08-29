 Будущие офицеры ВМС Украины приняли присягу в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Торжественный ритуал проведен на причале Практической гавани, непосредственно у боевых кораблей и катеров ВМС Украины.
Кроме того, во время мероприятия свои первоначальные военной звание "младший лейтенант" получили выпускники курсов военной подготовки старшинского состава Института ВМС. Также состоялось награждение офицерского и курсантского состава государственными наградами и знаками отличия командующего ВМС ВС Украины.
В 2017 году в Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" было набрано 64 курсанта, 18 из которых являются выпускниками Военно-морского лицея (г. Одесса), а 8 выполняли задачи в зоне АТО. На отделение военной подготовки мореходного колледжа технического флота НУ "Одесская морская академия" в текущем году вступили 57 курсантов.
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