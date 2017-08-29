 Сборы резервистов ВДВ начались в Днепропетровской и Львовской областях, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
Военными комиссариатами призваны резервисты оперативного резерва в объемах, обеспечивающих доукомплектования этих бригад до полных штатов. Часть этих военнослужащих привлекается к учениям уже во второй раз.
Планируется, что сборы продлятся 30 дней в два этапа. Первый этап - индивидуальная подготовка в учебных центрах, курсах переподготовки и повышения квалификации. Второй и заключительный этап - боевое слаживание расчетов.
Также, с целью отработки вопросов формирования Корпуса резерва начаты учебные месячные сборы с военнообязанными оперативного резерва в составе управления и одной воинской части Корпуса резерва. Предполагается полное развертывание указанных частей до штатов военного времени. Военкоматы уже отобрали необходимое количество военнообязанных, которая полностью обеспечивает комплектование частей личным составом. При этом, почти все военнообязанные участвуют в учебных сборах по собственному желанию. Т
В сентябре этого года сборы с резервистами оперативного резерва будут проведены в составе боевых бригад Сухопутных войск, воинских частей Воздушных Сил и подразделений территориальной обороны.
1850 2
Материалы по теме: Оборона
Первокурсники одесской Военной академии приняли присягу. ФОТОрепортаж(16)
Первокурсники Национальной академии сухопутных войск присягнули на верность украинскому народу. ФОТОрепортаж(80)
"Молодец! Ты выжил!", - курс подготовки по программе погранслужбы США прошли украинские пограничники. ВИДЕО(22)
Канадские инструкторы подготовили по стандартам НАТО группу саперов-военнослужащих ВСУ, - Минобороны. ФОТОрепортаж(4)
Цена возвращения Донбасса(0)
ВСУ до конца года получат 130 санитарных машин "Богдан", - Минобороны(190)
Сборы по подготовке отрядов территориальной обороны начались на Сумщине. ФОТОрепортаж(85)
Ответить
Ответить