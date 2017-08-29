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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Сборы резервистов ВДВ начались в Днепропетровской и Львовской областях, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской и Львовской области начались военные сборы с резервистами оперативного резерва первой очереди в составе двух бригад Высокомобильных десантных войск ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Военными комиссариатами призваны резервисты оперативного резерва в объемах, обеспечивающих доукомплектования этих бригад до полных штатов. Часть этих военнослужащих привлекается к учениям уже во второй раз.

Сборы резервистов ВДВ начались в Днепропетровской и Львовской областях, - Генштаб ВСУ 01
Сборы резервистов ВДВ начались в Днепропетровской и Львовской областях, - Генштаб ВСУ 02

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Сборы резервистов ВДВ начались в Днепропетровской и Львовской областях, - Генштаб ВСУ 03
Сборы резервистов ВДВ начались в Днепропетровской и Львовской областях, - Генштаб ВСУ 04

Планируется, что сборы продлятся 30 дней в два этапа. Первый этап - индивидуальная подготовка в учебных центрах, курсах переподготовки и повышения квалификации. Второй и заключительный этап - боевое слаживание расчетов.

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Также, с целью отработки вопросов формирования Корпуса резерва начаты учебные месячные сборы с военнообязанными оперативного резерва в составе управления и одной воинской части Корпуса резерва. Предполагается полное развертывание указанных частей до штатов военного времени. Военкоматы уже отобрали необходимое количество военнообязанных, которая полностью обеспечивает комплектование частей личным составом. При этом, почти все военнообязанные участвуют в учебных сборах по собственному желанию. Т

Сборы резервистов ВДВ начались в Днепропетровской и Львовской областях, - Генштаб ВСУ 05

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Сборы резервистов ВДВ начались в Днепропетровской и Львовской областях, - Генштаб ВСУ 06
Сборы резервистов ВДВ начались в Днепропетровской и Львовской областях, - Генштаб ВСУ 07

В сентябре этого года сборы с резервистами оперативного резерва будут проведены в составе боевых бригад Сухопутных войск, воинских частей Воздушных Сил и подразделений территориальной обороны.

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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСборы резервистов ВДВ начались в Днепропетровской и Львовской областях, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж
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