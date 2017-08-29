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Все про:взятка (4418) вуз (636) Ривне (305)

 Декан одного из университетов в Ривном попался на взятке $1400, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией разоблачили на взятке декана одного из высших учебных заведений Ривного.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник, который также является председателем отборочной комиссии, требовал от родителей двух абитуриентов тысяча четыреста долларов США. В такую ​​сумму злоумышленник оценил содействие в устройстве детей на дневную форму обучения.

Сотрудники спецслужбы задержали декана в центре Ривного во время получения всей суммы взятки. Председателю комиссии сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Продолжаются следственные действия".

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Декан одного из университетов в Ривном попался на взятке $1400, - СБУ 01

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Декан одного из университетов в Ривном попался на взятке $1400, - СБУ 02

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1400 дол. за навчання в Рівному???............ ....... Дійсно це - перебор...........
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Смотрите выше в новостях - грабеж на 700-000 долларов...
А СБУ кормится из бюджента на 1700 долларах... Борцуны...
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Самый подлый вид коррупции... Учат детей формуле "не подмажешь..." Губят будущее.
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Экс-замглавы ГПЗКУ Полежаев после увольнения получил 700 тыс. долл. в долг от компании с Кипра
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Чистка с хвоста не останавливает гниения... это блеф...
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Зависит от скорости чистки Если быстро, то можно и до головы резво добраться.
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уявіть що робиться у наших вишах? на посадах всі родичі, хабарі, судетн, тоді купляй методичку...навчання треба обирати тільки у Європі, тут дупа...
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Згоден на всі 100. А уявляти що робиться в вузах та школах майже не потрібно. Всюди однаково.
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Не на денну форму навчання, а на бюджетні місця... (Рівень нашої журналістики...)
Декан сам не міг усе провернути з улаштуванням на бюджетні місця студентів без погодження ректора чи першого проректора по навчальній роботі...
Зараз рівень побічний "доходів" кожного ректора так впав, що кожний "поважаючий" себе ректор, особливо із "старої гвардії Табачника", має кожне бюджетне місце у себе на рахунку, тобто "на олівці" і так просто його не віддасть, тим паче контрактнику, який і так принесе гроші в касу...
Бюджетне місце продається, та ще зараз і по різним цінам в зв'язку з реформами Міністерства освіти і науки відповідно призначення стипендій:
-- якщо бюджетне місце із стипендією, то ціна його становить, як мінімум, половину суми від стипендії за півроку;
-- якщо бюджетне місце без стипендії, то ціна його становить, як мінімум, половину суми від суми контракту;
-- вибирається більша від сум, що зазначені вище, і пропонується студенту - контрактнику чи бакалавру - контрактнику.
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"Сумно, сумно аж за край....." З цією системою освіти "..дотрахаемся до мышей!"
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Что за бред ? "студенту - контрактнику чи бакалавру - контрактнику.????" договариваться на счет стипендий надо со всеми преподавателями и всеми однокурсниками. Рейтинг декан не намалюет.
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Вы всё правильно говорите, за исключением одного. Сегодня на денную платную форму образования тоже есть спрос среди тех, кто не хочет идти в армию (отмазка на 5,5 лет), учитывая то что желающих полно вот и сделали из этого бизнес. А схема проста делается много направлений подготовки, даже самых ненужных на которые не направляются государственные места, план по набору за исключением гос. заказа полностью в ведении деканов и ректора.
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У меня вопрос. Говорят, что с введением ЗНО поступают только честно. Тогда почему чуть ли не каждую неделю ловят очередного декана со взяткой?
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Есть отличная формула - " Не верь, не бойся, не проси". Пользуйтесь!
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ЗНО - честно. Но остались внутренние экзамены в магистратуру и на 2-3 курс после техникумов.
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Взятки в ВУЗ-зах берут почти везде, если нет "человека решалова" то на красный диплом, а иногда и на стипендию можно не рассчитывать. И система такая благодаря родителям туповатых студентов, которые еще перед вступлением решают этот вопрос. И не надо здесь заявлять что это не так. Побороть такую систему можно, для начала сократив количество ВУЗов которых у нас больше чем в Германии. Вот и выходит, - самая образованная страна Европы, а толковых спецов из числа людей с высшим образованием мизер.
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Побороть систему нельзя. Как только кто-то из чиновников говорит о сокращениях (стипендий, ВУЗов, бюджетных мест) - сразу начинается вой - митинги, чуть ли не революцию Поэтому бюджетников берут много и стипендии у них на уровне людей, плативших налоги лет 40 (пенсионеры) - по сути стипендии это взятка, что бы молодежь не бушевала.
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Вот долбоёбы, им предложили реальный шанс поступить на бюджет, а они его просрали. пусть теперь попробуют своих личинок всунуть куда-то. А по факту, в Украине самая лучшая система образования, ибо всё можно купить относительно недорого.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДекан одного из университетов в Ривном попался на взятке $1400, - СБУ. ФОТО
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