 Декан одного из университетов в Ривном попался на взятке $1400, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБ Украины
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что чиновник, который также является председателем отборочной комиссии, требовал от родителей двух абитуриентов тысяча четыреста долларов США. В такую сумму злоумышленник оценил содействие в устройстве детей на дневную форму обучения.
Сотрудники спецслужбы задержали декана в центре Ривного во время получения всей суммы взятки. Председателю комиссии сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности. Продолжаются следственные действия".
1372 27
Материалы по теме: Взяточники
В Кривом Роге при передаче $2 тыс. взятки задержан инспектор рыбоохранного патруля, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(9)
Сотрудник "Укртрансбезопасности" задержан на Закарпатье при получении 6 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО(24)
Ветеринарные чиновники на Черниговщине получили 6 и 5 лет за поборы с подчиненных. ФОТО(4)
Председатель сельсовета и частный землеустроитель задержаны на взятке 250 тысяч в Киевской области, - прокуратура. ФОТО(11)
На взятке попался глава Департамента полиции охраны Украины генерал Будник(0)
Двое полицейских попались в Днепре на взятке в 400 долларов. ФОТО(31)
Военный комиссар, требовавший взятки за уклонение от призыва, предстанет перед судом(43)
Ответить
Ответить
Ответить
А СБУ кормится из бюджента на 1700 долларах... Борцуны...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Декан сам не міг усе провернути з улаштуванням на бюджетні місця студентів без погодження ректора чи першого проректора по навчальній роботі...
Зараз рівень побічний "доходів" кожного ректора так впав, що кожний "поважаючий" себе ректор, особливо із "старої гвардії Табачника", має кожне бюджетне місце у себе на рахунку, тобто "на олівці" і так просто його не віддасть, тим паче контрактнику, який і так принесе гроші в касу...
Бюджетне місце продається, та ще зараз і по різним цінам в зв'язку з реформами Міністерства освіти і науки відповідно призначення стипендій:
-- якщо бюджетне місце із стипендією, то ціна його становить, як мінімум, половину суми від стипендії за півроку;
-- якщо бюджетне місце без стипендії, то ціна його становить, як мінімум, половину суми від суми контракту;
-- вибирається більша від сум, що зазначені вище, і пропонується студенту - контрактнику чи бакалавру - контрактнику.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить