 Вертолет разбился в районе ТК “Буковель”, рядом с обломками обнаружено тело мужчины, - ГСЧС. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГосЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас устанавливают марку судна и личность погибшего. По предварительным данным, это может быть тело 53-летнего жителя Львова, которого разыскивали со вчерашнего дня. О его исчезновении в полицию сообщила его жена, которая в последний раз общалась с мужем вечером 24 августа. Он поехал на работу в ТК "Буковель" и исчез в районе с. Поляница.
28 августа к поисковым работам было привлечено 19 спасателей и 3 единицы техники. Работы были прекращены на ночное время. 29 августа утром поиски продолжились с дополнительным привлечением работников Ивано-Франковской общественной организации беспилотных летательных аппаратов "Мимино".
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