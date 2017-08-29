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Все про:вертолет (589) крушение (396) ГСЧС (1342) Ивано-Франковская область (310)

 Вертолет разбился в районе ТК “Буковель”, рядом с обломками обнаружено тело мужчины, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня, 29 августа, в 14:40 в Ивано-Франковской области вблизи с. Яблоница между участками Дил и Горишкив Яремчанского городского совета в труднодоступном месте спасатели обнаружили обломки воздушного судна и тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГосЧС, информирует Цензор.НЕТ.

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Сейчас устанавливают марку судна и личность погибшего. По предварительным данным, это может быть тело 53-летнего жителя Львова, которого разыскивали со вчерашнего дня. О его исчезновении в полицию сообщила его жена, которая в последний раз общалась с мужем вечером 24 августа. Он поехал на работу в ТК "Буковель" и исчез в районе с. Поляница.

28 августа к поисковым работам было привлечено 19 спасателей и 3 единицы техники. Работы были прекращены на ночное время. 29 августа утром поиски продолжились с дополнительным привлечением работников Ивано-Франковской общественной организации беспилотных летательных аппаратов "Мимино".

Вертолет разбился в районе ТК “Буковель”, рядом с обломками обнаружено тело мужчины, - ГСЧС 01
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