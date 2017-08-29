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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Закарпатье (1477) нападение (1697) пограничники (1320)

 Двое пьяных подростков напали на пограничный наряд в Закарпатской области. ФОТО

Во вторник ночью в населенном пункте Богдан Раховского района Закарпатской области на двух военнослужащих пограничного наряда Мукачевского отряда напали двое неизвестных.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Один из парней нанес стражу границы палкой удар по шее. Для прекращения схватки пограничникам пришлось осуществить пять предупредительных выстрелов вверх из устройства для отстрела резиновыми пулями. После инцидента двое молодых людей с явными признаками алкогольного опьянения были задержаны", - говорится в обнародованной информации.

В настоящее время нападавших доставили в пограничное подразделение.

Сообщение об инциденте направлено в Национальную полицию, военную прокуратуру и Управление СБУ на Закарпатье. Продолжаются следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники на Закарпатье применили оружие для задержания нарушителей на авто с иностранной регистрацией

Двое пьяных подростков напали на пограничный наряд в Закарпатской области 01

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*...пьяных подростков...*___переплутали. Примарились дівчата. А коли проспались...ось таке воно, життя зрадливе у такому віці !
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"Примарились дівчата." почали загравати, а для вірності палкой пошиї.
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Любов...вона... знаєте... А паля?Так то горілка все. Їй богу!
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как думаете, если разрешат огнестрел, будет у них по волыне? и что то её отсутствие и то что погранцы вооружены (на что напирают ковбои) не остановило почему-то их...
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неостановило, потому, что верили, что стрелять не будут.
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Погранцы?!
При исполнении?!
С табельным оружием?!?!
Не будут стрелять?!?! ))))))
Вы лично знаете этих двух парней и знакомы с их диагнозом "слабоумие"?!?! )))))))))))
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Они не были при исполнении. Где ты границу в населенном пункте Богдан Раховского района

нашёл? Бухали вместе, потом подрались, вот и всё.
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5 раз вверх и резиновыми пульками? да ладошкой быстрее можно остановить!
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Я, конечно, дико извиняюсь, но очень хочется узнать, что означает в Вашем мировозрении фраза "разрешат огнестрел" ??
А что? Разве я сегодня незаконно получил на руки зеленку на приобретение третьей единицы гладкоствольного оружия? Еще одно нарезное не планирую, к сожалению, денег таких нет. А вокруг Z-15 хожу кругами. И АКМ продавать не хочется ((
То есть, выходит в Вашем мире огнестрел вообще пока запрещен?
Уважаемый, а Вы с какой луны свалились?
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ну так если всё есть , что ту все просят разрешить? тупить то не
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Хотят открытое ношение. Автомат из дома нельзя выносить.
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надо принять закон по которому употребление алкоголя равносильно попытке само убийства с отягчающими обстоятельствами покушения на массовое убийство.
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устройство для отстрела резиновыми пулями...это защита наших кордонов? А где предметы похожие на автомат?
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Прикордонники охороняють кордон з "травматами"???................ Тоді і не дивно, що їх "мудохають" малолітні ублюдки!
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Пусть их отпустят....., а следом пустят пограничную собаку!
Ну или пусть погранец их палкой воспитает!
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Какой-то бред. Как и все происходящее в этой стране. Не верю в преподнесенной форме.
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А зачем, чисто теоретически ему боевой автомат? Вызывают наряд, и тот при необходимости принимает более жесткие меры. К тому же по ком там стрелять, по цыганам шоле? А этим бастрюкам малолетним, стоило настрелять резиной по жопе, чтобы в следующий раз думали, стоит ли бухать, и идти доказывать погранцам!
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Що тут дивного ? Обпилися кислякового пійла, яке чомусь називають вино і яке на Закарпатті є у кожному дворі...
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WTF??!!...у нас то копов пиздят гопота всякая, то два сцыкуна на погранцов нападют..))Не пора ли сделать так, что бы всякая срань и мразь, просто боялась наших силовиков??...))
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таких типов надо сразу в армию забирать. и державе польза и им острых ощущений полные штаны
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в сёлах долины реки Белая Тиса
живёт масса таких уепанов!! которые ищут приключений на свой зад!!
в Богдане крайняя застава, которая пьёт кровь сигаретчикам
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"из устройства для отстрела резиновыми пулями". "предмет,похожий на пистолет". "була зґвалтована органом подібним на х...й". ......баний Цензор.
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Це погана ознака. Вони нічого не бояться і вірять, що їх відпустять і захистять. Був на днях у закарпатському селі Біласовиця, закінчував маршрут Карпатами, так прості селянки, -- не румуни, не мад'яри, не чехи зі словаками і не цигани, сказали: кажуть, що Закарпаття скоро відокремиться від України, і будете до нас їздити по закордонних паспортах... Ну що я їм міг відповісти? Хіба "а для чого вам та війна?"... Щось з тим треба робити. СБУ -АУ !
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДвое пьяных подростков напали на пограничный наряд в Закарпатской области. ФОТО
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