 Двое пьяных подростков напали на пограничный наряд в Закарпатской области. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.
"Один из парней нанес стражу границы палкой удар по шее. Для прекращения схватки пограничникам пришлось осуществить пять предупредительных выстрелов вверх из устройства для отстрела резиновыми пулями. После инцидента двое молодых людей с явными признаками алкогольного опьянения были задержаны", - говорится в обнародованной информации.
В настоящее время нападавших доставили в пограничное подразделение.
Сообщение об инциденте направлено в Национальную полицию, военную прокуратуру и Управление СБУ на Закарпатье. Продолжаются следственные действия.
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При исполнении?!
С табельным оружием?!?!
Не будут стрелять?!?! ))))))
Вы лично знаете этих двух парней и знакомы с их диагнозом "слабоумие"?!?! )))))))))))
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нашёл? Бухали вместе, потом подрались, вот и всё.
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А что? Разве я сегодня незаконно получил на руки зеленку на приобретение третьей единицы гладкоствольного оружия? Еще одно нарезное не планирую, к сожалению, денег таких нет. А вокруг Z-15 хожу кругами. И АКМ продавать не хочется ((
То есть, выходит в Вашем мире огнестрел вообще пока запрещен?
Уважаемый, а Вы с какой луны свалились?
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самоубийства с отягчающими обстоятельствами покушения на массовое убийство.
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Ну или пусть погранец их палкой воспитает!
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живёт масса таких уепанов!! которые ищут приключений на свой зад!!
в Богдане крайняя застава, которая пьёт кровь сигаретчикам
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