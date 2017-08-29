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Все про:памятник (2225) Полтава (513) Полтавская битва (13)

 Памятник российскому царю Петру в Полтаве облили краской. ФОТО

В Полтаве неизвестные облили синей краской памятник российскому императору Петру I и крест на братской могиле российских солдат.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

ЧП произошло на территории Государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы".

Повреждения на памятниках увидел работник заповедника при обходе территории утром и сообщил о происшествии в полицию. Поиск хулиганов продолжается.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Швеция, Литва и Польша - эта коалиция жаждет реванша за Полтаву, - российское ТВ. ВИДЕО

Памятник российскому царю Петру в Полтаве облили краской 01


Памятник российскому царю Петру в Полтаве облили краской 02

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Хунта Порошенко бесчинствует над мышибраттями соседнего СаРая.Срочно созвать СовБез ООН и устроить жестокий осуждам-с
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Не той краской облили... Самодур, палач и психопат
Памятник российскому царю Петру в Полтаве облили краской - Цензор.НЕТ 4317
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Походу такая же участь ждет и визитку Полтавы - памятник в Корпусном парке.
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Это ответка на осквернение памятников ГЕРОЯМ АТО
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Ой,польтавці,навіщо вам тратитися на фарбу!? Голубого кольору. Невже у вас,на ваших чорноземах,бракує речовини коричневого кольору.
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Это Петр 1 переписал историю, точнее украл ее у Украины-Руси, это он Московию переименовал краденым названием - Россия. Хотя Московия ни какого отношения не имеет до Руси. Это он вместо Магдебургского права принес в Украину крепостное право, уничтожил Гетманскую Украину, обрек Украину на нищету. Поэтому считаю, что памятник ему необходимо убрать
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Петра І начинаются особенно близкие и понятные ужасы русской истории. Беснующийся, пьяный, сгнивший от сифилиса зверь четверть столетия губит людей, казнит, жжет, закапывает живыми в землю, заточает жену, распутничает, мужеложствует... сам, забавляясь, рубит головы
кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий - ящиком с водкой...коронует б..дь свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына... и не только не поминают его злодейства, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему"...

(Лев Толстой, ПСС, М., 1936, т.26, с.568)
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ПредставлЯю вой кацапни если принЯть решение снести этот памятник))))
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Документально доказаная Батуринская трагедия ​Один из наиболее изученных архивных текстов оставил лауреат Государственной премии Украины Владимир Голобуцкий. Началась страшная резня. Всё население поверженной столицы славянской Украинского Гетманского государства Батурина москали поголовно уничтожили, даже женщин и детей. Казаков, что раненые попали в плен живыми, по-варварски замучили, а их изуродованные тела привязали к плотам и кинули в Сейм, чтобы плыли и предупреждали тех, кто думал перейти к патриоту гетману Мазепе и бороться за независимость суверенитет Украины. Современники с ужасом писали про уничтожение Батурина: "Тот город, в котором около 10 000 гарнизона было, все в штурме погибли. Батуринцы под руководством полковника Чечеля отважно отбили атаки огромного царского оккупационного войска орды монголоидных лапотных москалей… Долго оборонялись украинцы -батуринцы массово уничтожая кацапскую лапотную нечисть, пока все не погибли и город не сгорел дотла. Припадочный татарин -царь Петр - 1 со своими сатрапами на пепелищах Батурина среди трупов батуринцев справлял кровавый банкет в честь «добровольного воссоединения малороссии», а потом велел трупы батуринцев вешать на виселицах и пускать на плотах по реке Сейм на страх "хохлам"». Видно за эту кровавую резню в Батурине благодарные украинцы поставили памятник своему кровавому палачу -уроду татарину петру кобыле - наришу
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПамятник российскому царю Петру в Полтаве облили краской. ФОТО
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