 Памятник российскому царю Петру в Полтаве облили краской. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
ЧП произошло на территории Государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы".
Повреждения на памятниках увидел работник заповедника при обходе территории утром и сообщил о происшествии в полицию. Поиск хулиганов продолжается.
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кощунствует, ездит с подобием креста из чубуков в виде детородных членов и подобиями Евангелий - ящиком с водкой...коронует б..дь свою и своего любовника, разоряет Россию и казнит сына... и не только не поминают его злодейства, но до сих пор не перестают восхваления доблестей этого чудовища, и нет конца всякого рода памятников ему"...
(Лев Толстой, ПСС, М., 1936, т.26, с.568)
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