 Налоговики в Киеве разоблачили торговцев некачественным топливом, уклонившихся от уплаты более 4 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании воспользовались в ходе ведения хозяйственной деятельности услугами фиктивных предприятий, входящих в состав транзитно - конвертационной группы. Указанные предприятия осуществляли бестоварные операции путем документального оформления покупки одной группы товаров и последующей продажи уже другой группы. Указанная схема позволяет минимизировать налоговую нагрузку предприятиям реального сектора экономики, а также получать неучтенные наличные средства. Используя данную схему, злоумышленники уклонились от уплаты почти 4,2 миллиона гривен.
Кроме того, на одном из нефтехранилищ, которое находится в Киевской области, должностные лица компании для увеличения количества и уменьшения себестоимости бензина осуществляли его смешивание с применением высокотоксичных низкокачественных химических примесей. В дальнейшем контрафактное топливо продавалось через сеть АЗС, расположенных на территории Киева.
В результате проведенных обысков из незаконного оборота было изъято 170 тонн горюче-смазочных материалов стоимостью 3,78 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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