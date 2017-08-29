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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:налоги (2602) налоговая милиция (1579) топливо (426) ГФС (3182)

 Налоговики в Киеве разоблачили торговцев некачественным топливом, уклонившихся от уплаты более 4 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей компании, которые уклонились от уплаты налогов на сумму почти 4,2 миллиона гривен и продавали контрафактное топливо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании воспользовались в ходе ведения хозяйственной деятельности услугами фиктивных предприятий, входящих в состав транзитно - конвертационной группы. Указанные предприятия осуществляли бестоварные операции путем документального оформления покупки одной группы товаров и последующей продажи уже другой группы. Указанная схема позволяет минимизировать налоговую нагрузку предприятиям реального сектора экономики, а также получать неучтенные наличные средства. Используя данную схему, злоумышленники уклонились от уплаты почти 4,2 миллиона гривен.

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Кроме того, на одном из нефтехранилищ, которое находится в Киевской области, должностные лица компании для увеличения количества и уменьшения себестоимости бензина осуществляли его смешивание с применением высокотоксичных низкокачественных химических примесей. В дальнейшем контрафактное топливо продавалось через сеть АЗС, расположенных на территории Киева.

В результате проведенных обысков из незаконного оборота было изъято 170 тонн горюче-смазочных материалов стоимостью 3,78 миллиона гривен.

Налоговики в Киеве разоблачили торговцев некачественным топливом, уклонившихся от уплаты более 4 млн грн налогов 01Налоговики в Киеве разоблачили торговцев некачественным топливом, уклонившихся от уплаты более 4 млн грн налогов 02Налоговики в Киеве разоблачили торговцев некачественным топливом, уклонившихся от уплаты более 4 млн грн налогов 03Налоговики в Киеве разоблачили торговцев некачественным топливом, уклонившихся от уплаты более 4 млн грн налогов 04Налоговики в Киеве разоблачили торговцев некачественным топливом, уклонившихся от уплаты более 4 млн грн налогов 05Налоговики в Киеве разоблачили торговцев некачественным топливом, уклонившихся от уплаты более 4 млн грн налогов 06Налоговики в Киеве разоблачили торговцев некачественным топливом, уклонившихся от уплаты более 4 млн грн налогов 07Налоговики в Киеве разоблачили торговцев некачественным топливом, уклонившихся от уплаты более 4 млн грн налогов 08

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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не смішіть...у нашій країни немає ні одніє мережі-у всіх паливо не відповідає стандартам, газ в мережах не дає калорійності до вимог держстандарту, ми якщо загалом-країна злодюг....на перше вересня вчителі вже озвучили ціну за "навчання".
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"на перше вересня вчителі вже озвучили ціну за "навчання"
сколько заявлений о вымогательстве вы подали?
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у мене немає бажання переїзджати до іншого міста, бо дитину зацькують
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Оригинально! Торговали контрафактным топливом, но не уплатили официальные налоги.
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Так конрафактне пальне ,чи все таки не якісне ? І яка може бути мова про податки, на не якісне пале? Не якісне то це кримінал а не податки.(конфіскація і знищенні ,а виробників таких за грати ,а не податки і ти вільний)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Киеве разоблачили торговцев некачественным топливом, уклонившихся от уплаты более 4 млн грн налогов. ФОТОрепортаж
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