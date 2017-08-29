EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия, Фоторепортаж
  823  3
Все про:алкоголь (1661) налоговая милиция (1577) Одесская область (1665) фальсификат (337) ГФС (3180)

 Налоговики на Одесчине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

В Одесской области сотрудники налоговой милиции совместно с сотрудниками Южного регионального управления Госпогранслужбы пресекли работу двух цехов, в которых осуществлялось незаконное изготовление фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из городов области в двух цехах осуществляется незаконное изготовление фальсифицированного алкоголя. Производство велось с использованием оборудования, обеспечивающего массовое изготовление фальсификата без наличия каких-либо разрешительных документов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу. ФОТОрепортаж

В результате обысков, проведенных по местам незаконной деятельности, были обнаружены и изъяты более 5,6 тысячи литров водки, вина и коньяка, пищевые добавки и оборудование, которое использовалось для производства алкоголя. Общая стоимость изъятого составляет более 608 тысяч гривен.

Налоговики на Одесчине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя 01Налоговики на Одесчине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя 02Налоговики на Одесчине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя 03Налоговики на Одесчине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя 04Налоговики на Одесчине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя 05

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
 перейти на форум
 
 
VEhrNGRrdzVRM2N3VEhaUmRYUkRLekJNVUZGMmRFTTNNRmw0T0RCWlZGRnpUa00zTUZsNlVtZGtRelF3V1ZSUmRVNUROakJNUkZKbmJucFJkbVJEZHpCTWRsRjJkRU42TUV3M1VYTjBRM2N3V1Robk1FeDZVWFZPUXpjd1RHcFNhSFJETkRCWk9UZ3dTbEJSY0U1RGFHWk9RMlV3VEZSUmRHUkhRakJaU0ZGMWRFTjNNRms0WnpCTU4xRnpaRU0zTUV4RVVtZGtSME13V1hjOQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бесполезная борьба . Лучший способ борьбы с алкоголем - завалить страну алкоголем .
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ты гдето испытываешь дефицит бухла в магазинах?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Одесчине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти