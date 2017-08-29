 Налоговики на Одесчине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операций "Акциз-2017", "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из городов области в двух цехах осуществляется незаконное изготовление фальсифицированного алкоголя. Производство велось с использованием оборудования, обеспечивающего массовое изготовление фальсификата без наличия каких-либо разрешительных документов.
В результате обысков, проведенных по местам незаконной деятельности, были обнаружены и изъяты более 5,6 тысячи литров водки, вина и коньяка, пищевые добавки и оборудование, которое использовалось для производства алкоголя. Общая стоимость изъятого составляет более 608 тысяч гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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