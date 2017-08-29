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Все про:переворот (251) Россия (72039) Черногория (121)

 The Telegraph опубликовала оперативные фото агентов ГРУ, обвиняемых в подготовке путча в Черногории. ФОТО

Британская газета The Telegraph опубликовала фотографии двух мужчин, которых называют сотрудниками российского ГРУ и организаторами неудавшегося переворота в Черногории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание.

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В материале говорится, что на снимках, полученных европейскими спецслужбами, вероятно, изображены два офицера ГРУ России, которые следят за человеком, нанятым для свержения правительства Черногории. По имеющейся информации, на фотографиях изображены Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которых, как ожидается, наряду с другими 13 обвиняемыми будут судить по обвинению в организации переворота в Черногории и попытке убийства премьер-министра Мило Джукановича. Считается, что фотографии были сделаны в парке в Белграде накануне путча и являются, как утверждают прокуроры, ключевой частью доказательств связи этих лиц с российскими государственными органами.

The Telegraph опубликовала оперативные фото агентов ГРУ, обвиняемых в подготовке путча в Черногории 01
Эдуард Шишмаков (1) и Владимир Попов (2)

ГРУшники, которых будут судить заочно, отправились в соседнюю Сербию, чтобы найти там организатора. В итоге Шишмаков и Попов для своих целей наняли ветерана антизападного движения Александра Синджелича. После того, как переворот не удался, Синджелич стал свидетелем обвинения, и его показания станут ключевой частью процесса.

The Telegraph опубликовала оперативные фото агентов ГРУ, обвиняемых в подготовке путча в Черногории 02
Эдуард Шишмаков (1) и Александр Синджелич (2)

Эдуарда Шишмакова в 2014 году сняли с поста заместителя военного атташе России в Польше после того, как польские власти уличили его в шпионаже.

Он уехал на Балканы, воспользовавшись подлинным паспортом, оформленным на фамилию Широков, который, по мнению прокуратуры, он мог получить только от официальных российских властей.

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Как отмечает издание, Кремль категорически отрицает какую-либо причастность к этому делу, а Шишмаков и Попов утверждают, что их, таким образом, дискредитируют.

Однако в Британии и США считают, что заговор поддерживался на высоком уровне из России и был одной из самых дерзких попыток Кремля подорвать европейскую демократию.

Ранее сообщалось, что прокуратура Черногории выдвинула обвинения 14-ти подозреваемым в рамках расследования неудачной попытки государственного переворота осенью прошлого года. Среди обвиняемых - граждане России Владимир Попов и Эдуард Шимшаков. Кроме того, обвинения выдвинуты лидерам пророссийской политсилы "Демократический фронт" Андрию Мандичу и Милану Кнежевичу.
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Не, ну еще лебедку поставили и выхлопную вывели...
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Це майбутні "народні мери чи народні губернатори" ?
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Це майбутні самовбивці, або утопленики, або жертви ДТП.
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Куда не плюнь, всюду козлиная, вонючая морда торчит...
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Это не морда. Это образ жизни такой. Образ безродных существ. По простому паразитов.
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Попытка лаптеногих слизней залугандонить, приприднестровить и обобхазить Черногорию провалилась...
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Москальня, щоб воювати, краде автомобілі НАТО:
http://automotoclub.info/category/novini/rosiyani-vikrali-avtomobili-krain-nato.html

Короче москалям - торба!
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Скоро. Не пропусти. По всей кацапии. На всех телеканалах, на всех форумах и пабликах:
Продолжение эпического сериала:
"аааааа явамниверювывсеврети- расеюшка нивчемневиноватая- это миравай заговор против расеюшки" ( с )
Особый гость в роли камео- жириновский

Спешите. Билеты можно купить по телефону и в кассах!!!
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Ніякі це не ГРУшники! Це - артисти балету. Вони від трупи відбилися. І окуляри в одного такого доброго інтелігента видають.
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Неудавшиеся захерченоплотницкие Черногории!
А если б получилось, то уже отжимали бы предприятия Черногории в непробудном пьянстве!
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як точно в 1932 році описали путінський "крымнаш"
The Telegraph опубликовала оперативные фото агентов ГРУ, обвиняемых в подготовке путча в Черногории - Цензор.НЕТ 1796
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Как отмечает издание, Кремль категорически отрицает какую-либо причастность к этому делу, а Шишмаков и Попов утверждают, что их, таким образом, дискредитируют.

Oni nisu tamo... (Их там нет))) )
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Як же козломорді задовбали усіх мля... Коли вже сформується антихуйловська і антикозломорда світова коаліція і почне РЕАЛЬНО ДІЯТИ, мля!!!
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Когда уже начнут обьединяться? Когда уже начнут бороться против пропаганды,против журналистов кремлевских,против шпионских действий недоимперии во всем мире?
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Не пойму я вас, истериков. Шпионов тебе и всему миру показали, санкции на врага наложили, - а тебе всё не так. Может с тобой что-то не то?
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Ещё три 3/14дараса, здоровье которых вскоре "резко пошатнётся и они переутомятся в лифте по дороге с собственной свадьбы, от утреннего кофе"...
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мразота кацапская везде свой нос сунет.
а сама срасея в говно тонет
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Черногория - любимое место отдыха путинско-фашистской сволочи. Теперь Черногория тоже в списке мест, где на них будут плевать.
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Miko R 798886a8
А ты мозги включи и перечитай еще раз,что я написала!
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомThe Telegraph опубликовала оперативные фото агентов ГРУ, обвиняемых в подготовке путча в Черногории. ФОТО
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