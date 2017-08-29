 The Telegraph опубликовала оперативные фото агентов ГРУ, обвиняемых в подготовке путча в Черногории. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание.
В материале говорится, что на снимках, полученных европейскими спецслужбами, вероятно, изображены два офицера ГРУ России, которые следят за человеком, нанятым для свержения правительства Черногории. По имеющейся информации, на фотографиях изображены Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которых, как ожидается, наряду с другими 13 обвиняемыми будут судить по обвинению в организации переворота в Черногории и попытке убийства премьер-министра Мило Джукановича. Считается, что фотографии были сделаны в парке в Белграде накануне путча и являются, как утверждают прокуроры, ключевой частью доказательств связи этих лиц с российскими государственными органами.
Эдуард Шишмаков (1) и Владимир Попов (2)
ГРУшники, которых будут судить заочно, отправились в соседнюю Сербию, чтобы найти там организатора. В итоге Шишмаков и Попов для своих целей наняли ветерана антизападного движения Александра Синджелича. После того, как переворот не удался, Синджелич стал свидетелем обвинения, и его показания станут ключевой частью процесса.
Эдуард Шишмаков (1) и Александр Синджелич (2)
Эдуарда Шишмакова в 2014 году сняли с поста заместителя военного атташе России в Польше после того, как польские власти уличили его в шпионаже.
Он уехал на Балканы, воспользовавшись подлинным паспортом, оформленным на фамилию Широков, который, по мнению прокуратуры, он мог получить только от официальных российских властей.
Как отмечает издание, Кремль категорически отрицает какую-либо причастность к этому делу, а Шишмаков и Попов утверждают, что их, таким образом, дискредитируют.
Однако в Британии и США считают, что заговор поддерживался на высоком уровне из России и был одной из самых дерзких попыток Кремля подорвать европейскую демократию.
Ранее сообщалось, что прокуратура Черногории выдвинула обвинения 14-ти подозреваемым в рамках расследования неудачной попытки государственного переворота осенью прошлого года. Среди обвиняемых - граждане России Владимир Попов и Эдуард Шимшаков. Кроме того, обвинения выдвинуты лидерам пророссийской политсилы "Демократический фронт" Андрию Мандичу и Милану Кнежевичу.
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http://automotoclub.info/category/novini/rosiyani-vikrali-avtomobili-krain-nato.html
Короче москалям - торба!
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Продолжение эпического сериала:
"аааааа явамниверювывсеврети- расеюшка нивчемневиноватая- это миравай заговор против расеюшки" ( с )
Особый гость в роли камео- жириновский
Спешите. Билеты можно купить по телефону и в кассах!!!
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А если б получилось, то уже отжимали бы предприятия Черногории в непробудном пьянстве!
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Oni nisu tamo... (Их там нет))) )
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а сама срасея в говно тонет
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А ты мозги включи и перечитай еще раз,что я написала!
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