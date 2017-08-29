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Все про:авиация (1831) КНДР (309) учения (1953) Южная Корея (92) бомбардировка (320)

 Южная Корея успешно отработала авиаудар по руководству КНДР, - "Йонхап". ФОТО

Во вторник четыре южнокорейских истребителя F-15K отработали авиаудар по руководству Северной Кореи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "Йонхап", это стало ответом на очередной запуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.

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Было сброшено восемь бомб МК-84, каждая весом около одной тонны, на предполагаемую цель на полигоне Pilseung в 80 км от северокорейской границы.

Бомбы попали точно в цель, сообщили в ВВС Южной Кореи, добавив, что данная тренировка была направлена на отработку авиаудара для полного уничтожения "руководства противника" в случае чрезвычайной ситуации.

"Наши военно-воздушные силы уничтожат руководство северокорейского режима мощным авиаударом, если оно будет угрожать безопасности нашего народа и союза Южной Кореи с США ядерным оружием и ракетами", - сказал майор Ли Кук-но, руководящий учениями.

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Южная Корея успешно отработала авиаудар по руководству КНДР, - Йонхап 01Южная Корея успешно отработала авиаудар по руководству КНДР, - Йонхап 02
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Поскорее бы этих северокорейских унтерменшей разх..ячили. Мрази уже просто на голову цивилизованному миру лезут
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Пора уже этого пухлого совковского выкормыша заутюжить и объединить Корею, как когда-то Германию. Думаю, северокорейцы адаптируются быстро
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кацаПсины дпж понятия не имеют..сто придумала ЮЖНАЯ Корея дабы завалить рюссскае тупое быдло в РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ......
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Будет война . Слишком долго люди живут в относительном мире .
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Поразительно , как интенсивно работает человечество над самоуничтожением...
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корейцы любят цветастые выражения "мы уничтожим вас так, как никто до этого не уничтожал, ваши дети будут по-волчьи выть и есть объедки..."
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так вить КНДР это тоже самое корейское что и украинское ЛДНР и что молдавское ПМР что и грцузинская Абхазия и Ю осетия кцучка бандитов при поддерже кремля захватили територии госцударств и взяли население в заложники
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомЮжная Корея успешно отработала авиаудар по руководству КНДР, - "Йонхап". ФОТО
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