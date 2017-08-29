 Южная Корея успешно отработала авиаудар по руководству КНДР, - "Йонхап". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "Йонхап", это стало ответом на очередной запуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.
Было сброшено восемь бомб МК-84, каждая весом около одной тонны, на предполагаемую цель на полигоне Pilseung в 80 км от северокорейской границы.
Бомбы попали точно в цель, сообщили в ВВС Южной Кореи, добавив, что данная тренировка была направлена на отработку авиаудара для полного уничтожения "руководства противника" в случае чрезвычайной ситуации.
"Наши военно-воздушные силы уничтожат руководство северокорейского режима мощным авиаударом, если оно будет угрожать безопасности нашего народа и союза Южной Кореи с США ядерным оружием и ракетами", - сказал майор Ли Кук-но, руководящий учениями.
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