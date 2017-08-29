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Все про:авиация (1831) КНДР (309) учения (1955) Южная Корея (92) бомбардировка (320)

 Южная Корея успешно отработала авиаудар по руководству КНДР на полигоне Pilseung, - "Йонхап". ФОТО

Во вторник четыре южнокорейских истребителя F-15K отработали авиаудар по руководству Северной Кореи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "Йонхап", это стало ответом на очередной запуск баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.

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Было сброшено восемь бомб МК-84, каждая весом около одной тонны, на предполагаемую цель на полигоне Pilseung в 80 км от северокорейской границы.

Бомбы попали точно в цель, сообщили в ВВС Южной Кореи, добавив, что данная тренировка была направлена на отработку авиаудара для полного уничтожения "руководства противника" в случае чрезвычайной ситуации.

"Наши военно-воздушные силы уничтожат руководство северокорейского режима мощным авиаударом, если оно будет угрожать безопасности нашего народа и союза Южной Кореи с США ядерным оружием и ракетами", - сказал майор Ли Кук-но, руководящий учениями.

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Южная Корея успешно отработала авиаудар по руководству КНДР на полигоне Pilseung, - Йонхап 01Южная Корея успешно отработала авиаудар по руководству КНДР на полигоне Pilseung, - Йонхап 02
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Поскорее бы этих северокорейских унтерменшей разх..ячили. Мрази уже просто на голову цивилизованному миру лезут
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Хоч хтось бореться за мир справжніми методами - силою зброї!
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Возможно Хуйло етого и хочет. Пока США будут бомбить ускоглазых то забудут про Украину а еще будут звать Хуйла успокоить своего вассала. С другой стороны все видят что значит быть страной-вассалом кремля. Кремль их использует как не нужного черьвя для наживки, чтобы удовлетворить свои личные амбиции и выгоды.
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Если США примет принципиальное решение защищать цивилизованный мир от варваров, типа рашки кндр или ирана, то поверьте им сил хватит воевать и на четыре фронта
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Все ето так. Только врага нужно бить не по его рукам и пальцам а в голову и живот.
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Пора уже этого пухлого совковского выкормыша заутюжить и объединить Корею, как когда-то Германию. Думаю, северокорейцы адаптируются быстро
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кацаПсины дпж понятия не имеют..сто придумала ЮЖНАЯ Корея дабы завалить рюссскае тупое быдло в РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ......
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там на капоте "ебісь" написано?? типа назидание водителю или механику об "первоклассной" начинке расеянской поделки.
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Будет война . Слишком долго люди живут в относительном мире .
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Поразительно , как интенсивно работает человечество над самоуничтожением...
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От дня появления человека.самооборона переростает в нападение от через мерной сытости9путен и нефтедоллары,например)
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думаю вмешается третья сила. Те кто нас создал
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корейцы любят цветастые выражения "мы уничтожим вас так, как никто до этого не уничтожал, ваши дети будут по-волчьи выть и есть объедки..."
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цензор специально арендует заголовщика на лосньюсру.
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так вить КНДР это тоже самое корейское что и украинское ЛДНР и что молдавское ПМР что и грцузинская Абхазия и Ю осетия кцучка бандитов при поддерже кремля захватили територии госцударств и взяли население в заложники
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Жигули в 1970 году напало на Мерседес 1896 года и грозит дефолтом для Германии,США и Британии...Советские Сталагмиты круче блока НАТО и ихних всяких Студэбеккеров для КАТЮШ))))))))))))))
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нужно отработать применение планирующей бомбы по зданию Донецкой и Луганской ОГА, зданиям Министерства Обороны ЛДНР и тп.
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Осталось за малым, узнать где будет находится цель в установленное время
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Можно на день рождения подарить эту бомбу и завести часики в ней
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совсем не озабочены, как толерантные наши западные соседи))
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомЮжная Корея успешно отработала авиаудар по руководству КНДР на полигоне Pilseung, - "Йонхап". ФОТО
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