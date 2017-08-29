 Налоговики в Киеве раскрыли схему незаконного импорта и продажи систем безопасности и оборудования для видеонаблюдения. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено предприятие, которое осуществляло импорт указанной продукции по заниженным ценам. В дальнейшем она продавалась на рынках, в магазинах и через Интернет без отражения соответствующих операций в налоговом и бухгалтерском учетах, что позволило злоумышленникам уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере.
Во время допроса директора указанного предприятия он заявил, что зарегистрировал компанию за денежное вознаграждение без цели ведения финансово - хозяйственной деятельности, что свидетельствует о ее фиктивности.
В результате восьми обысков, проведенных в Киеве и Киевской области, были обнаружены и изъяты почти 5,5 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, печати и штампы предприятий, в том числе нерезидента, финансово - хозяйственные документы, компьютерная техника, а также оборудование для видеонаблюдения и системы безопасности на общую сумму около 20 миллионов гривен.
Кроме того, на счета предприятия, где находится более 1,95 миллиона гривен, наложен арест.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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