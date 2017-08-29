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Все про:импорт (421) Киев (18003) налоговая милиция (1575) ГФС (3178)

 Налоговики в Киеве раскрыли схему незаконного импорта и продажи систем безопасности и оборудования для видеонаблюдения. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции раскрыли схему незаконного импорта и реализации оборудования для видеонаблюдения и систем безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено предприятие, которое осуществляло импорт указанной продукции по заниженным ценам. В дальнейшем она продавалась на рынках, в магазинах и через Интернет без отражения соответствующих операций в налоговом и бухгалтерском учетах, что позволило злоумышленникам уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере.

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Во время допроса директора указанного предприятия он заявил, что зарегистрировал компанию за денежное вознаграждение без цели ведения финансово - хозяйственной деятельности, что свидетельствует о ее фиктивности.

В результате восьми обысков, проведенных в Киеве и Киевской области, были обнаружены и изъяты почти 5,5 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте, печати и штампы предприятий, в том числе нерезидента, финансово - хозяйственные документы, компьютерная техника, а также оборудование для видеонаблюдения и системы безопасности на общую сумму около 20 миллионов гривен.

Налоговики в Киеве раскрыли схему незаконного импорта и продажи систем безопасности и оборудования для видеонаблюдения 01Налоговики в Киеве раскрыли схему незаконного импорта и продажи систем безопасности и оборудования для видеонаблюдения 02Налоговики в Киеве раскрыли схему незаконного импорта и продажи систем безопасности и оборудования для видеонаблюдения 03Налоговики в Киеве раскрыли схему незаконного импорта и продажи систем безопасности и оборудования для видеонаблюдения 04Налоговики в Киеве раскрыли схему незаконного импорта и продажи систем безопасности и оборудования для видеонаблюдения 05Налоговики в Киеве раскрыли схему незаконного импорта и продажи систем безопасности и оборудования для видеонаблюдения 06Налоговики в Киеве раскрыли схему незаконного импорта и продажи систем безопасности и оборудования для видеонаблюдения 07Налоговики в Киеве раскрыли схему незаконного импорта и продажи систем безопасности и оборудования для видеонаблюдения 08Налоговики в Киеве раскрыли схему незаконного импорта и продажи систем безопасности и оборудования для видеонаблюдения 09

Кроме того, на счета предприятия, где находится более 1,95 миллиона гривен, наложен арест.

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В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Киеве раскрыли схему незаконного импорта и продажи систем безопасности и оборудования для видеонаблюдения. ФОТОрепортаж
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