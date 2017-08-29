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Все про:Киев (18000) налоги (2600) налоговая милиция (1573) ГФС (3176)

 Киевские налоговики разоблачили торговцев мототехникой, не заплативших более 4 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителей компании – импортера, которые уклонились от уплаты более 4,1 миллиона гривен налогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица одной из компаний импортировали по непрямым контрактам из Польши и Китая 187 мотоциклов фактурной стоимостью почти 1,7 миллиона гривен. Как показала проверка, фактическая стоимость мотоциклов оказалась больше указанной в таможенных декларациях и составляет более 6,6 миллиона гривен.

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После таможенного оформления по заниженным ценам продукция продавалась за наличные, а документально отражалась ее реализация в адрес ряда компаний.

Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и таможенных платежей на общую сумму более 4,1 миллиона гривен.

В результате обыска, проведенного в складских помещениях, были обнаружены и изъяты 40 единиц мототехники стоимостью около трех миллионов гривен. В настоящее время изъятая техника арестована.

Киевские налоговики разоблачили торговцев мототехникой, не заплативших более 4 млн грн налогов 01Киевские налоговики разоблачили торговцев мототехникой, не заплативших более 4 млн грн налогов 02Киевские налоговики разоблачили торговцев мототехникой, не заплативших более 4 млн грн налогов 03Киевские налоговики разоблачили торговцев мототехникой, не заплативших более 4 млн грн налогов 04Киевские налоговики разоблачили торговцев мототехникой, не заплативших более 4 млн грн налогов 05

Расследование уголовного производства продолжается.
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Заплати налоги и спи спокойно = любят говорить ахметов , коломойский , суркисы , бойки , шуфричи ......
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Киевские налоговики разоблачили торговцев мототехникой, не заплативших более 4 млн грн. налогов поборов.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКиевские налоговики разоблачили торговцев мототехникой, не заплативших более 4 млн грн налогов. ФОТОрепортаж
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