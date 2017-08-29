 Киевские налоговики разоблачили торговцев мототехникой, не заплативших более 4 млн грн налогов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица одной из компаний импортировали по непрямым контрактам из Польши и Китая 187 мотоциклов фактурной стоимостью почти 1,7 миллиона гривен. Как показала проверка, фактическая стоимость мотоциклов оказалась больше указанной в таможенных декларациях и составляет более 6,6 миллиона гривен.
После таможенного оформления по заниженным ценам продукция продавалась за наличные, а документально отражалась ее реализация в адрес ряда компаний.
Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и таможенных платежей на общую сумму более 4,1 миллиона гривен.
В результате обыска, проведенного в складских помещениях, были обнаружены и изъяты 40 единиц мототехники стоимостью около трех миллионов гривен. В настоящее время изъятая техника арестована.
Расследование уголовного производства продолжается.
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налоговпоборов.
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