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 Фоторепортаж
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 Наследственная любовь к скрепам, народные гулянья в Луганске, любимая считалка Медведева. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Наследственная любовь к скрепам, народные гулянья в Луганске, любимая считалка Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04
Народные гулянья в Луганске

Наследственная любовь к скрепам, народные гулянья в Луганске, любимая считалка Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05
Наследственная любовь к скрепам

Наследственная любовь к скрепам, народные гулянья в Луганске, любимая считалка Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06
Bloodymir

Наследственная любовь к скрепам, народные гулянья в Луганске, любимая считалка Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07
Любимая считалка

Наследственная любовь к скрепам, народные гулянья в Луганске, любимая считалка Медведева. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08
В стране кремлевских пигмеев

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У кацапов Айфоня считает свои имения, а наш гидрант - свои оффшоры.
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Что касается отсутствия в декларации у Порошенко акций на 1000 долларов его BVI компании Prime Asset Partners Limited, то согласно устоявшейся практике, такие акции просто не оплачиваются при создании компаний. Их стоимость - "ноль". Часто этот "ноль" местный юрист, оформляющий компанию, технически дарит ее собственнику, соответственно "ноль" не может быть внесен в украинскую декларацию. И последнее, как мы уже выяснили, любое распределение прибыли от украинской фабрики Рошен невозможно без уплаты налогов в Украине. Если же Ротшильды все таки найдут покупателя на фабрику Порошенко, то уплата налогов в Украине от ее продажи зависит от того, будут ли покупателю проданы акции BVI компании Prime Asset Partners Limited - в этом случае Президент заплатит 17% от суммы продажи. Если же будут проданы акции кипрской компании CEE Confectionery Investments Limited, тогда все деньги получит оффшорная BVI компания Prime Asset Partners Limited, и они не могут быть обложены налогом в Украине.
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А ваш это который Кадыров? И не боишься? Потом же опять без штанов пойдешь извинятся.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНаследственная любовь к скрепам, народные гулянья в Луганске, любимая считалка Медведева. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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