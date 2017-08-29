 В Кривом Роге при передаче $2 тыс. взятки задержан инспектор рыбоохранного патруля, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, следователь прокуратуры входит в состав группы следователей, которые расследуют уголовное производство, открытое по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК в отношении должностных лиц Криворожского территориального отдела Управления охраны, которые систематически осуществляли незаконный вылов биоресурсов из водоёмов области. В рамках уголовного производства совместно с прокуратурой было проведено 27 обысков по местам работы и проживания его фигурантов, в результате которых было обнаружено и изъято 904 килограмма рыбной продукции, две надувные лодки, три эхолота, навигаторы, 150 рыболовных сетей, 920 долларов США, 8700 гривен, черновые записи и документы. Общая стоимость изъятого составила более 520 тысяч гривен.
"С целью уклонения от ответственности за совершение преступления инспектор рыбоохранного патруля обратился к следователю прокуратуры с предложением предоставить последнему неправомерную выгоду в размере трех тысяч долларов США. По данному факту было открыто еще одного уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Инспектор был задержан "на горячем" при передаче денежных средств в сумме две тысячи долларов США", - рассказали в Департаменте защиты экономики.
В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному подозрения в совершении указанного преступления.
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