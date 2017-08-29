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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Кривом Роге при передаче $2 тыс. взятки задержан инспектор рыбоохранного патруля, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Кривом Роге сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции задержали при передаче работнику следственного управления областной прокуратуры двух тысяч долларов взятки инспектора рыбоохранного патруля Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Днепропетровской области.

Как сообщили Цензор.НЕТ в Департаменте защиты экономики НПУ, следователь прокуратуры входит в состав группы следователей, которые расследуют уголовное производство, открытое по ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК в отношении должностных лиц Криворожского территориального отдела Управления охраны, которые систематически осуществляли незаконный вылов биоресурсов из водоёмов области. В рамках уголовного производства совместно с прокуратурой было проведено 27 обысков по местам работы и проживания его фигурантов, в результате которых было обнаружено и изъято 904 килограмма рыбной продукции, две надувные лодки, три эхолота, навигаторы, 150 рыболовных сетей, 920 долларов США, 8700 гривен, черновые записи и документы. Общая стоимость изъятого составила более 520 тысяч гривен.

"С целью уклонения от ответственности за совершение преступления инспектор рыбоохранного патруля обратился к следователю прокуратуры с предложением предоставить последнему неправомерную выгоду в размере трех тысяч долларов США. По данному факту было открыто еще одного уголовное производство по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Инспектор был задержан "на горячем" при передаче денежных средств в сумме две тысячи долларов США", - рассказали в Департаменте защиты экономики.

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В Кривом Роге при передаче $2 тыс. взятки задержан инспектор рыбоохранного патруля, - Нацполиция 01

В Кривом Роге при передаче $2 тыс. взятки задержан инспектор рыбоохранного патруля, - Нацполиция 02

В Кривом Роге при передаче $2 тыс. взятки задержан инспектор рыбоохранного патруля, - Нацполиция 03

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному подозрения в совершении указанного преступления.

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неплохо рыбхоз живет по нынешним временам...
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завжди було і є смішно, коли по телевізору показують, як рибнадзор героіческі затримує бракон'єрів
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Если бы у нас работало управление защиты экономики Национальной полиции задержание бы были ежедневными, а не показательными.
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как можно было областной прокуратуре предлагать такой мизер? разве так поступают так любой может обидеть и унизить прокурора
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де бородьба з корупцією за ранок вже другого зловили но бородьби немає !
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домовились на 3 тищи, а передав лише 2... от за борзоту і атвєтіт
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Кривом Роге при передаче $2 тыс. взятки задержан инспектор рыбоохранного патруля, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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