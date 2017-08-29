 Российского блогера Думкина убили в московском Парке Горького за хипстерский вид, - росСМИ. ФОТО

Вот этого красивого 29-летнего парня убили в Парке Горького, потому что был одет "как-то не так". Рассея. 21 век. Путин "победил" 90-е, угу. pic.twitter.com/3OZwdjDNx1

Пишут что в Москве в парке Горького какие-то двуногие твари убили человека за то, что он был в шляпе. Все.