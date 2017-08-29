EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия, Общество, За рубежом
  8752  69
Все про:Москва (2969) убийство (5155) блогер (106)

 Российского блогера Думкина убили в московском Парке Горького за хипстерский вид, - росСМИ. ФОТО

20 августа в московской больнице умер 29-летний петербуржец Стас Думкин - неделей раньше трое неизвестных избили его в московском Парке Горького за то, что он одет "не по понятиям".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Медуза".

Читайте также: Двух "депутатов народного совета ЛНР" убили в оккупированном Луганске

Известно, что в ночь с 12 на 13 августа Станислав Думкин гулял в московском Парке Горького с тремя друзьями. К молодым людям подошли трое неизвестных, возможно, пьяных. Они заявили, что Станислав, по их мнению, одет "не по понятиям", сорвали с его головы шляпу и очки, бросили очки на пол и растоптали их. Завязалась драка, во время которой Думкин упал навзничь и ударился головой об асфальт. После того, как он упал, его продолжали избивать, нанося удары по голове.

Молодого человека доставили в больницу с тяжелой травмой головы, он пробыл в коме неделю и умер в воскресенье, 20 августа.

Родители Станислава жили в Петербурге. Узнав о случившемся, они приехали в Москву. Как рассказал в интервью Mash отец Станислава Виталий Думкин, за неделю, что его сын лежал в реанимации, сотрудники полиции ни разу не связались с его родственниками. По словам Виталия Думкина, у следователей есть версия, кто мог совершить преступление, но никто из подозреваемых до сих пор не задержан.

Российского блогера Думкина убили в московском Парке Горького за хипстерский вид, - росСМИ 01Российского блогера Думкина убили в московском Парке Горького за хипстерский вид, - росСМИ 02

Фото - соцсети

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на случившееся.


 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В 1917 году низшие слои населения,быдло,бомжи,алкоголики уничтожили элиту России,среди которой многие было европейского происхождения,затем в 30- х уничтожили остатки нормальных людей,остались стукачи и доносчики,вот это и предки современных россиян
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Проблема в том,что они вырезали почти всю украинскую элиту тоже
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Элита разбежалась по заграницам а вот тем кому некуда было бежать дали названия КУЛАК ( сейчас в педерации это крепкий хозяйственник) и и расстреливали и ссылали миллионами но потом был придуман ПОДКУЛАЧНИК вот это не объяснимо и посей день хотя убивали теми же миллионами!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет,животные не убивают себе подобных просто так
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
той момент коли по..й. тому що то кацап,а тим більш блогер- 2 лайна в одному
 показать весь комментарий
Ответить
 
Русские наемники воевавшие за Асада Металиди Вячеслав и Александр Ягофаров бесславно сгинули на днях где-то в боях в пустынях Сирии. Молю Бога и Аллаха чтобы не последние.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы, вероятно, хотели написать "российские наемники".

В России, конечно, есть русские тоже. Немного. Большинство россиян к русским не имеют никакого отношения.

Жители Новосибирска, например, называют себя сибиряками. Это легко проверить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
фсб работает под видом гопников, хотя это и есть ОПГ в законе....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как при Януковоще студенты училищ МВД работали неофициальными титушками занимаясь рейдерством и погромами на заказ все ето под крышей МВД и СБУ, (кстати многие выпускники сейчас работают в палиции и спецслужбах Украины, на кого работают сами догадайтесь) так и на Федерашке для грязных дел привлекают курсантов и студентов разных неофициальных клубов госструктур чтобы замазали руки кровью тогда они крепко сидят на крючке и уже беспрекословно будут выполнять задания хозяина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кто-то до сих пор не знает, что в русском мире одеваться не по понятиям смертельно опасно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совок і увесь постсовок - це територія перемогшего бидла
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тікайте звідти, люди- бо вас там всіх повбивають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а они что думали, что можно жить в рашке и быть защищенными от нападений быдла...быдло - хозяева жизни в рашке, остальным - лучше сразу самоуничтожится, чтобы было меньше соплей...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чем он думал??? Идти в парк без семок да еще и в шляпе вместо четкой кепки...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- Ты чё, в натуре, умный да?!
- Нет! Как можно? Такое же быдло, как и вы!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И шляпа была и очки , и сознался , что интеллигент . Не помогло . В ватном зверинце тяжело выжить .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отнюдь. Вычислили сразу, так как не владел высоким слогом и манерой поддержания беседы в лучших традициях великосветскаго масковскаго обчества.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А вот его папа
Он как еще 100 парашенских актеров зомбировал россиянцев , вот и нему ответочка прилетела
ну а его уже наверное За бугром
 показать весь комментарий
Ответить
 
одеваться нужно в классику!
адики - три полоски.
лаковые туфли на белые носки.
кепарь и барсэтка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одеваться в паРаше нужно как в северной корее...в униформу цвета гавна......
Это как в совке...все одевались в серое...черное....и все одинаково......а паРаша..это отрыжка совка....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нормальному человеку нечего делать в рашке. Если вы выросли в раше и скажете это моя Родина! и позволили себя унизить на веки каким-то путиным не удивляйтесь что вас убьет толпа гопников, им за это еще премию дадут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в десантуре служил и потом увбил человека
все правильно сделал . Молодец Настоящий кацап
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В паРаше при зачислении чела в десант ..удаляют ему мозг...
И из мыслительных функций оставляют только одну...как выбрать фонтан для купания....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интеллигент несчастный, выучили вас на свою голову, облысели все...(с)...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда-то в сссре молодежные патрули обрезали клеши и стригли патлы тем, кто выглядел неконвенционально.
Теперь просто убили .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
россия переплюнет СССР и для народного порядка будут просто убивать инакомыслящих
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А еще раньше...просто ставили к стенке..всех кто не в кожанке..и не в шинели или в обносках......А так как все идет по спирали...то нет ничего удивительного в том что просто убили....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
21-век, центр сталицы виликай страны, чоткие пацанчеги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бути москалем шкідливо для здоров*я. По можливості уникайте цього ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в стране , где постоянно нарашивается ненависть к западному образу жизни , в том числе и в одежде , таких любителей шляп будут бить , убивать , линчевать ...в фуфайке надо ходить , целее будешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Возлегает на пендосском прапоре ? Это неслыханное попирание высоходуховных ценностей и понятий кремлевского мирка, тем более намедни учений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Помню, ещё в советские времена, про США говорили "...а ещё там негров убивают!"

В отличие от советских сказок, в современном рашистском государстве убивают просто за прикид...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гопстоп, даже если бы был одет так сигареток не было или что-то ещё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это и есть фашизм. Русский фашизм. Формально он не похож на немецкий нацизм. Но по сути - то же: есть вождь, есть масса, пропаганда и готовность убивать всякого, кто не такой как масса (вата). Убивать всех, на кого укажет пахан (пуйло).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоты, тупое быдло и необразованная мразь. Это те, кто считает себя самыми великими и правильными россиянами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ватников на всех хватит на складах с 30-х прошлого столетия
 показать весь комментарий
Ответить
 
просто гопники просто убили....а представте еслиб его менты замели !!! тамбы без бутылок и дубинок в одном месте небошлось бы
 показать весь комментарий
Ответить
 
для чого українцям внутрішньозграєві проблеми свинособак?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Воронка дружбы, або Купю в военторге Воронка, которую вы видите на фото, выбита в секторе «М» российским РСЗО, одиночным пуском. В том секторе вообще много воронок. На дорогах - они численны и хорошо видны на афальте, но неглубокие. А приходы на обочинах и в грунтах глубже и реже, но лезть их рассматривать не хочется. Але сьо совершенно замечательная воронка - она глубиной около двух человеческих ростов, и сделана со всей любовью к Украине от России.

Метод передачи любви от россиян к братскому народу Украины на этот раз несерийный опытный боеприпас: кумулятивный пятак, осколочно-фугасная БЧ. Не столько на людей, сколько на строения и на инфраструктуру. Бункеробойное, а в данном исполнении - то поселкобойное. Бункерные припасы не новость - но они высокоточные, и не хуярятся залпом «кому бог пошлет». Залповый огонь малоточными но такими же мощными аналогами «бункеров» - очередное ноу-хау миролюбивой Мокшании.

http://ren.tv/novosti/2015-06-03/pod-doneckom-siloviki-primenili-novye-razrushitelnye-boepripasy В общем классика: "Ура, мы сбили "птичку!.. Ой это мы не "птичку" сбили... Ой, это не мы сбили Боинг!"

То есть, такая хуйня российским агрессором уже отрабатывалась, в том числе по гражданскому населению.

Привыкнув сами укрываться за спинами мирного населения в жилых кварталах, селах, дачных поселках, и не встретив аналогичного ответа от ВСУ, урзоньские убийцы решили развивать перспективное направление, переходя от импровизированной тактики «ебни-ка по тому садику, не ответят» к системной доктрине уничтожения без учета потерь мирняка, подкрепленной теперь и военпромом.

И это не теория - подобные снаряды, изготовленные в России, уже взрываются на нашей земле. Пока штучно. Вот, в материальном результате опробования подобной доктрины, разработанной россиянами для выкуривания противника из заселенных агломераций, и стоят два Славы - Горький и Медик. Спустившись на ее дно, съехав на жопах рип-стопов.

Смотрите, новороссы. Это не для нас, воронка. Это для вас воронка. Разработанная вашими «российскими братьями». Насколько известно, припас этого типа только в мае проходил испытания на российский полигонах. Но уже сегодня его совершенно свободно может купить любой шахтер (особенно кузбасский с воинским званием) в первом попавшемся придорожном военторге, как и комплекс РСЗО к нему. Ну, я-то в подобное не верю, но именно так заявит Россия, когда начнет такими штуками сносить к ебаной матери ваш несостоявшийся «русский мир», не сортируя лузеров на агнцев и козлищ. Вы сами купили это в военторге, и сами себя же им уебали по голове, скажет Чуркин-2 в ООН. Какие вопросы к России - миролюбивой стране?

А дальше международный спрос за убийство мирных граждан будет с восставших шахтеротаксистов, но не с невидимых войск, меняющих российское подданство автоматически, при пересечении украинской границы под российским контролем, на гражданство «вежливое без документов».

Потому что, обломавшись с концепцией «гражданская война на Украине», блядский мокшанский приплод перешел к уменьшенной субверсии: «гражданская война на Донбассе, «донбасситы» сами себя убивают в боях с «луганоидами». А чтобы не тормозили - их подгоняет в спину «мокшанский ветер». И если надо, то методами фельджандармерии и НКВД.

Потому что Расие похуй - убивают ли в сочиненной Кремлем виртуальной гражданской войне «украинцы сами себя», или «новороссы сами себя» - главное, чтобы убивали, и как можно больше. А если устанут убивать - им надо дать стимулирующий пинок и материальные возможности для перманентного убийства. Чтобы язва на востоке Украины не заживала, гнила, ржавела и тлела. И если нет возможности добраться за два дня до Киева, за три дня до Варшавы, а за неделю до Лиссабона - то всегда есть возможность уебать за час по Мариуполю и сказать: «а настамнет, это ваши же шахтеры и таксисты!» Не получилось нестабильности по берегу Днепра - устроит бюджетная нестабильность от Широкино до Авдеевки.

А в это время на Спартаке разновидности «новороссов» хуярят себя еще более завзято, чем когда-то «укропов» - за недостаточную русскость и контроль над потоками. И заградотряды российских «ихтамнетов» проходят ротацию точно так же, как наши бригады. Подгоняя в спину ваших обнищавших сначала приказом, потом прикладом, потом выстрелом. Денег-то для подгона нет, но вы, идиоты, держитесь.

***
Смотрите, бомбассы рузского мира - это воронка, разработанная в российском оборонном КБ для вас, и ваших домов. Мы, оба Славы, оттуда вылезем, и поедем в свои дома. А вот вы вряд ли сможете выбраться из этих воронок без чужой помощи. Ибо ни ООН, ни США, ни НАТО вы нахуй не хужны - подданные «ихтамнетов» атоматически становятся «настоженетами».

Но когда мы выберемся из прихода, туда обратно заползут ВСУшники, показавшие нам этот кратер. Потому что у них правительственный приказ - не дать превратить весь ваш несостоявшийся «русский мир» в лунный пейзаж из таких воронок.

Хотя вы это и заслужили.

В отличие от мокшанских нелюдей с той стороны, вы, все-таки, люди. Хоть и дурные, но люди. А вояки ся присягали защищать даже моральных уродов, если у них паспорт гражданина Украины.

***
В воронке связь была хуевая - так шо, посполитые, подтвердите: это правдивая новость, что Россия люто протестует против поставок летального вооружения Украине из США? Так это не вопрос, можем такую вот хуйню у России купить за американские деньги. Даже лучше получится. У американцев все гуманитарно-хуманитарно, хуе-мое, танки-хуянки. А вот это вещ! И Ростов разъебашить, и настамнет, и все оружие российское, и доход в бюджет РФ, и отходы опять же россиянам на металлолом и опохмел после вторчермета.

И никаких поставок от США - мы же мышебратские народы! Купим РСЗО как все шахтеры, в военторге.

Как думаете, до Ростова эта хуйня долетит? Нет, ну не от нас, естественно. Но если ее в военторге купят ростовские оленеводы, подзуживаемые хезболлой, и разместит где-то на ничейных территориях, контролируемых Новой Россией? Российского блогера Думкина убили в московском Парке Горького за хипстерский вид, - росСМИ - Цензор.НЕТ 9344
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссийского блогера Думкина убили в московском Парке Горького за хипстерский вид, - росСМИ. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти