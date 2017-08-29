 Российского блогера Думкина убили в московском Парке Горького за хипстерский вид, - росСМИ. ФОТО

Известно, что в ночь с 12 на 13 августа Станислав Думкин гулял в московском Парке Горького с тремя друзьями. К молодым людям подошли трое неизвестных, возможно, пьяных. Они заявили, что Станислав, по их мнению, одет "не по понятиям", сорвали с его головы шляпу и очки, бросили очки на пол и растоптали их. Завязалась драка, во время которой Думкин упал навзничь и ударился головой об асфальт. После того, как он упал, его продолжали избивать, нанося удары по голове.
Молодого человека доставили в больницу с тяжелой травмой головы, он пробыл в коме неделю и умер в воскресенье, 20 августа.
Родители Станислава жили в Петербурге. Узнав о случившемся, они приехали в Москву. Как рассказал в интервью Mash отец Станислава Виталий Думкин, за неделю, что его сын лежал в реанимации, сотрудники полиции ни разу не связались с его родственниками. По словам Виталия Думкина, у следователей есть версия, кто мог совершить преступление, но никто из подозреваемых до сих пор не задержан.
Фото - соцсети
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на случившееся.
Вот этого красивого 29-летнего парня убили в Парке Горького, потому что был одет "как-то не так". Рассея. 21 век. Путин "победил" 90-е, угу. pic.twitter.com/3OZwdjDNx1- Осторожно: Настасья™ (@Iris_kina) 27 августа 2017 г.
Пишут что в Москве в парке Горького какие-то двуногие твари убили человека за то, что он был в шляпе. Все.- Абдалла (@turkmendagz) 27 августа 2017 г.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В России, конечно, есть русские тоже. Немного. Большинство россиян к русским не имеют никакого отношения.
Жители Новосибирска, например, называют себя сибиряками. Это легко проверить.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Нет! Как можно? Такое же быдло, как и вы!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Он как еще 100 парашенских актеров зомбировал россиянцев , вот и нему ответочка прилетела
ну а его уже наверное За бугром
Ответить
Ответить
Ответить
адики - три полоски.
лаковые туфли на белые носки.
кепарь и барсэтка.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это как в совке...все одевались в серое...черное....и все одинаково......а паРаша..это отрыжка совка....
Ответить
Ответить
Ответить
все правильно сделал . Молодец Настоящий кацап
Ответить
И из мыслительных функций оставляют только одну...как выбрать фонтан для купания....
Ответить
Ответить
Теперь просто убили .
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В отличие от советских сказок, в современном рашистском государстве убивают просто за прикид...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Метод передачи любви от россиян к братскому народу Украины на этот раз несерийный опытный боеприпас: кумулятивный пятак, осколочно-фугасная БЧ. Не столько на людей, сколько на строения и на инфраструктуру. Бункеробойное, а в данном исполнении - то поселкобойное. Бункерные припасы не новость - но они высокоточные, и не хуярятся залпом «кому бог пошлет». Залповый огонь малоточными но такими же мощными аналогами «бункеров» - очередное ноу-хау миролюбивой Мокшании.
http://ren.tv/novosti/2015-06-03/pod-doneckom-siloviki-primenili-novye-razrushitelnye-boepripasy В общем классика: "Ура, мы сбили "птичку!.. Ой это мы не "птичку" сбили... Ой, это не мы сбили Боинг!"
То есть, такая хуйня российским агрессором уже отрабатывалась, в том числе по гражданскому населению.
Привыкнув сами укрываться за спинами мирного населения в жилых кварталах, селах, дачных поселках, и не встретив аналогичного ответа от ВСУ, урзоньские убийцы решили развивать перспективное направление, переходя от импровизированной тактики «ебни-ка по тому садику, не ответят» к системной доктрине уничтожения без учета потерь мирняка, подкрепленной теперь и военпромом.
И это не теория - подобные снаряды, изготовленные в России, уже взрываются на нашей земле. Пока штучно. Вот, в материальном результате опробования подобной доктрины, разработанной россиянами для выкуривания противника из заселенных агломераций, и стоят два Славы - Горький и Медик. Спустившись на ее дно, съехав на жопах рип-стопов.
Смотрите, новороссы. Это не для нас, воронка. Это для вас воронка. Разработанная вашими «российскими братьями». Насколько известно, припас этого типа только в мае проходил испытания на российский полигонах. Но уже сегодня его совершенно свободно может купить любой шахтер (особенно кузбасский с воинским званием) в первом попавшемся придорожном военторге, как и комплекс РСЗО к нему. Ну, я-то в подобное не верю, но именно так заявит Россия, когда начнет такими штуками сносить к ебаной матери ваш несостоявшийся «русский мир», не сортируя лузеров на агнцев и козлищ. Вы сами купили это в военторге, и сами себя же им уебали по голове, скажет Чуркин-2 в ООН. Какие вопросы к России - миролюбивой стране?
А дальше международный спрос за убийство мирных граждан будет с восставших шахтеротаксистов, но не с невидимых войск, меняющих российское подданство автоматически, при пересечении украинской границы под российским контролем, на гражданство «вежливое без документов».
Потому что, обломавшись с концепцией «гражданская война на Украине», блядский мокшанский приплод перешел к уменьшенной субверсии: «гражданская война на Донбассе, «донбасситы» сами себя убивают в боях с «луганоидами». А чтобы не тормозили - их подгоняет в спину «мокшанский ветер». И если надо, то методами фельджандармерии и НКВД.
Потому что Расие похуй - убивают ли в сочиненной Кремлем виртуальной гражданской войне «украинцы сами себя», или «новороссы сами себя» - главное, чтобы убивали, и как можно больше. А если устанут убивать - им надо дать стимулирующий пинок и материальные возможности для перманентного убийства. Чтобы язва на востоке Украины не заживала, гнила, ржавела и тлела. И если нет возможности добраться за два дня до Киева, за три дня до Варшавы, а за неделю до Лиссабона - то всегда есть возможность уебать за час по Мариуполю и сказать: «а настамнет, это ваши же шахтеры и таксисты!» Не получилось нестабильности по берегу Днепра - устроит бюджетная нестабильность от Широкино до Авдеевки.
А в это время на Спартаке разновидности «новороссов» хуярят себя еще более завзято, чем когда-то «укропов» - за недостаточную русскость и контроль над потоками. И заградотряды российских «ихтамнетов» проходят ротацию точно так же, как наши бригады. Подгоняя в спину ваших обнищавших сначала приказом, потом прикладом, потом выстрелом. Денег-то для подгона нет, но вы, идиоты, держитесь.
***
Смотрите, бомбассы рузского мира - это воронка, разработанная в российском оборонном КБ для вас, и ваших домов. Мы, оба Славы, оттуда вылезем, и поедем в свои дома. А вот вы вряд ли сможете выбраться из этих воронок без чужой помощи. Ибо ни ООН, ни США, ни НАТО вы нахуй не хужны - подданные «ихтамнетов» атоматически становятся «настоженетами».
Но когда мы выберемся из прихода, туда обратно заползут ВСУшники, показавшие нам этот кратер. Потому что у них правительственный приказ - не дать превратить весь ваш несостоявшийся «русский мир» в лунный пейзаж из таких воронок.
Хотя вы это и заслужили.
В отличие от мокшанских нелюдей с той стороны, вы, все-таки, люди. Хоть и дурные, но люди. А вояки ся присягали защищать даже моральных уродов, если у них паспорт гражданина Украины.
***
В воронке связь была хуевая - так шо, посполитые, подтвердите: это правдивая новость, что Россия люто протестует против поставок летального вооружения Украине из США? Так это не вопрос, можем такую вот хуйню у России купить за американские деньги. Даже лучше получится. У американцев все гуманитарно-хуманитарно, хуе-мое, танки-хуянки. А вот это вещ! И Ростов разъебашить, и настамнет, и все оружие российское, и доход в бюджет РФ, и отходы опять же россиянам на металлолом и опохмел после вторчермета.
И никаких поставок от США - мы же мышебратские народы! Купим РСЗО как все шахтеры, в военторге.
Как думаете, до Ростова эта хуйня долетит? Нет, ну не от нас, естественно. Но если ее в военторге купят ростовские оленеводы, подзуживаемые хезболлой, и разместит где-то на ничейных территориях, контролируемых Новой Россией?
Ответить