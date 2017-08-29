 Российского блогера Думкина убили в московском Парке Горького за хипстерский вид. Подозревают сына героя сериала "Интерны", - росСМИ. (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание ТАСС.
Сын актера из сериала "Интерны" Корней Макаров, подозреваемый в избиении до смерти петербургского блогера Станислава Думкина в Парке Горького в Москве, решил добровольно сдаться следователям и направляется на допрос, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Макаров сам решил сдаться правоохранителям. Сейчас он направляется к следователям вместе с адвокатом", - сказал собеседник агентства.
По данному факту следственные органы ГСУ СК по Москве приняли от полиции уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть").
Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 августа Станислав Думкин гулял в московском Парке Горького с тремя друзьями. К молодым людям подошли трое неизвестных, возможно, пьяных. Они заявили, что Станислав, по их мнению, одет "не по понятиям", сорвали с его головы шляпу и очки, бросили очки на пол и растоптали их. Завязалась драка, во время которой Думкин упал навзничь и ударился головой об асфальт. После того, как он упал, его продолжали избивать, нанося удары по голове.
Молодого человека доставили в больницу с тяжелой травмой головы, он пробыл в коме неделю и умер в воскресенье, 20 августа.
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даже чемпионство по борьбе, или пауэрлифтингу, не дает гарантий безопастности в мордоре..что уж говорить о каком-то винтажном блогере...
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И это правильно. Здесь русский дух?
Пусть Русью пахнет!
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