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 Происшествия, Общество, За рубежом
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Все про:Москва (2969) убийство (5155) блогер (106)

 Российского блогера Думкина убили в московском Парке Горького за хипстерский вид. Подозревают сына героя сериала "Интерны", - росСМИ. (обновлено)

думкин

В убийстве парня подозревается 23-летний Корней Макаров, сын актера из телесериала "Интерны" Сергея Макарова, который решил добровольно сдаться следователям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание ТАСС.

Сын актера из сериала "Интерны" Корней Макаров, подозреваемый в избиении до смерти петербургского блогера Станислава Думкина в Парке Горького в Москве, решил добровольно сдаться следователям и направляется на допрос, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Макаров сам решил сдаться правоохранителям. Сейчас он направляется к следователям вместе с адвокатом", - сказал собеседник агентства.

По данному факту следственные органы ГСУ СК по Москве приняли от полиции уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть").

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Ранее сообщалось, что в ночь с 12 на 13 августа Станислав Думкин гулял в московском Парке Горького с тремя друзьями. К молодым людям подошли трое неизвестных, возможно, пьяных. Они заявили, что Станислав, по их мнению, одет "не по понятиям", сорвали с его головы шляпу и очки, бросили очки на пол и растоптали их. Завязалась драка, во время которой Думкин упал навзничь и ударился головой об асфальт. После того, как он упал, его продолжали избивать, нанося удары по голове.

Молодого человека доставили в больницу с тяжелой травмой головы, он пробыл в коме неделю и умер в воскресенье, 20 августа.
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хто не жере з лопати, не клепає статуї з гімна, або чимось іншим відрізняється від бидла, в даному випадку одяг, то він є прєдатєль, повертайтесь, уроди, в союз і носіть однаковий одяг, щоб вашу зону було гарно видно, а в союзі люди, практично, не бачили і не носили кольорів,окрім сірих, чорних та коричнєвих і білий на весіллі, гарний напрямок вибрала бидлота
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Вот зачем разносить везде "русский мир?" Ну убили так убили, какое нам до этого дело?
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вышел бы в фуфайке и лаптях с иконой батюжки хуйла ани бы его исчо и ахраняли...
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…Он был одет как джентльмен: норфолкская куртка, короткие спортивные штаны, на голове суконное кепи…
Артур Конан Дойл, «Черный Питер»
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Здесь один уважаемый человек вспоминал, как российское быдло с 1917-го по 1945-й уничтожило всю интеллигенцию и сейчас страна пожинает плоды. Смею же напомнить: с 1918-го по 1946-й путем трех голодоморов, а также карательных отрядов НКВД было уничтожено более 10 миллионов украинцев. Преимущественно, кстати, в восточных областях. Еще столько же вывезены в Сибирь. И на их место заселили своих российских зэков - на шахты, рудники, чернорабочими на заводы Запорожья и Днепропетровщины. Мы тоже пожинаем плоды этих чисток.
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Почитай "Горе от ума" или "Ревизор"..Никогда на Роиссе не было интеллигенции,а жалкая пародия на хвфранцузкое дворянство...
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отак.. В "правовій" росії можуть вбити у ПАРКУ за НЕ ТІ окуляри.. То це ця країна нам тут шось докоряє шось про "разгул приступнАсти"???
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і це навіть НЕ гопник якійсь з підворотні вбив, а син "актьора", тобто, "вихована" та "інтелігентна" людина..
Дно, пля...
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http://txt.newsru.com/russia/29aug2017/liza.html
Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова в Instagram обвинила власти Татарстана в краже идеи ее друга по имени Артур, обнародованной на летних занятиях в Президентской академии. При разбирательстве выяснилось, что названного ею министерства в республике не существует, а среди слушателей летних курсов не было Артура.

Второе поколение "ихтамнетов" готово к бою
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кто следующий?
даже чемпионство по борьбе, или пауэрлифтингу, не дает гарантий безопастности в мордоре..что уж говорить о каком-то винтажном блогере...
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Что-то сильно жирная курица. Нужно силюшную, совковую.
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Били лежачего, по голове, без сознания... как говорится - угадай с 3-х из какой скрепанутой "культуры" происходят отморозки
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КАроче, не пА скрепнАму выглядел чувак и отгреб...
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Россиян хотят лишить импортной парфюмерии.
И это правильно. Здесь русский дух?
Пусть Русью пахнет!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссийского блогера Думкина убили в московском Парке Горького за хипстерский вид. Подозревают сына героя сериала "Интерны", - росСМИ. (обновлено)
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