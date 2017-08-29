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 Экономика, Происшествия, Общество
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Все про:взятка (4416) задержание (6162) Мариуполь (4144) Нацполиция (8520)

 Двое врачей попались на взятке в Мариуполе, - Нацполиция. ФОТО

Судебно-медицинские эксперты были задержаны в Мариуполе при получении денег от родственников умерших.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

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В Мариуполе за ускорение выдачи свидетельства о смерти судебно-медицинские эксперты Донецкого областного бюро судебно-медицинских экспертиз требовали от родственников умерших от 3 до 6 тыс. гривен.

Двое врачей попались на взятке в Мариуполе, - Нацполиция 01Двое врачей попались на взятке в Мариуполе, - Нацполиция 02

Оперативники УЗЭ в Донецкой области Нацполиции совместно с следователями областного управления полиции задержали медиков при получении неправомерной выгоды.

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По всем фактам коррупционной деятельности возбуждены уголовные производства.
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-- Время, -- сказал он, -- которое мы имеем, -- это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. (с)
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Судові експерти це ще більші злочинці ніж менти, прокурори та судді. Саме судова експертиза підробляє висновки для того щоб менти та прокуратура могли засудити того кого потрібно мафії! І реформ в цій галузі ми не побачимо ще 100 років, бо корумповані судові експерти це основа мафіозно-бандитської влади! На будь кого можна завести кримінальну справу і засудити, якщо є гарний висновок експертизи!
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Суд мед экспертиза это как СЭС или Пож инспекция. Если будут подозрения на убийство ,то покойника( бабушку из подъезда) всегда можно поднять и исследовать на генном уровне.
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Надо же, какая редкая и нетипичная для Украины ситуация! Кто бы мог подумать, что такое возможно?!
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я о том, что они попались, а вы о чём подумали?!
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Суд-мед эксперт, это не совсем врач... Да он имеет мед.образование, но все таки его призвание, явно не лечить людей.
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"Он умирает": Кобзон розкрив подробиці стану онкохворого Задорнова і знову прокляв "Миротворець", - Рос ЗМІ


Кобзон розповів, що стан здоров'я Михайла Задорнова на сьогодні не віщує нічого доброго і згадав недобрим словом українців і "Миротворець".
Так, он рассказал о тяжелом состоянии сатирика Михаила Задорнова, пишут Дни.ру.
Двое врачей попались на взятке в Мариуполе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5825"А что касается Задорнова... Да, он умирает. Умирает талантливейший артист", - отметил Кобзон.


Он добавил: "Украинцы пишут, что эта кара ждет и меня".
"Да это вас всех, негодяев, ждет, и ждет обязательно! Вы же пресмыкающиеся перед властью, вы - американские марионетки. Вам там платят деньги и вы их отрабатываете, ненавидите близких. "Не ведают, что творят", - как в своей "Молитве" пел Окуджава", - сорвался снова Кобзон.68-летний Задорнов проходил лечение в Москве, в Германии и Прибалтике. Однако, к сожалению, опухоль мозга ему так и не удалось победить. В настоящее время артист уехал к себе на родину в Юрмалу и, как сообщают некоторые СМИ, стал вести затворнический образ жизни. Журналисты всячески пытаются связаться с сатириком, чтобы взять у него интервью, но он наотрез отказывается от общения с прессой. Михаил Задорнов в последнее время перестал вести свою страничку в соцсети. Теперь вместо него ее ведут его друзья, пишет informing.ru
Знакомые Задорнова говорят, что «Михаил тает на глазах». Скорей всего, артист уже смирился со своей судьбой и намерен провести остаток жизни в тишине и спокойствии...ано тяжелее воздуха значит скоро здохнет!
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Он смеялся и над украинцами, которые умерли в Голодомор.
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"Американцы тупые но очень тупые,мы козломордые умные НУ очень умные"
Задротов умерает? Ну и Х#Й С НИМ.
До 3.14zdelся мудак
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А потому что на 500000 город одна суд мед экспертиза!!!! Без справки которой нельзя похоронить даже 125 летнюю бабку!!!
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Если мужик умер от поноса то лучше купить справку что от оргазма, а то невдобно перед гостями
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Дуже багато довелося звертатися до лікарів - велика сім"я, багато родичів похилого віку, маленьких дітей. Жодного медика не довелося зустріти, який би старанно працював безкоштовно. Жодного! Від масажистів та медсестер, що ставлять крапельниці, до дільничних лікарів, професорів, що консультують, або просто вузьких спеціалістів. Але не буду категоричним. Може, комусь пощастило більше і зустрілися медики, що працюють за зарплатню.
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Раніше в медики йшли за покликом, а тепер це просто бізнес.
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Зарплата врачей в африканских странах:
В Зимбабве
Начинается зарплата от $ 200 и до примерно $ 1000 в месяц
В Маврикии:
до $ 30000 в год
В Нигерии
врач в государственных больницах до 11000 долларов в год
В частных клиниках и больницах от $ 60000 в год
В Ботсване: -
Начинающие врачи
от 30000 в год
В Гане: врач в первые 4 года работы от $ 50000 в год
В нищем Зимбабве зарплата врача 1000 долларов, и у них врачи не покупают шприцы, дезрастворы, инструменты для работы.
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еще раз повторяю давайте сроки за дачу взятки у нас по другому не будет это есть рецепт для нашего минталитета
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трупи продавали, чи як? Мабуть не від багатого життя такі шалені гроші загрібали
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В Украине оказывается есть борьба с коррупцией по словам порохоботов...а как так может, борьба есть а посаженых нет, ни копейки бюджет не получил от конфискаций, а у прокурворов и судей лишь квадратные метры и автопарк растет!!! А ведь нет ничего прощение, один пойманый на взятке может протянуть за собой еще минимум 20 таких же деятелей...но для этого нужны законы и желание которого нет... Но у парахаботов методичка и зарплата зато есть!!!
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаДвое врачей попались на взятке в Мариуполе, - Нацполиция. ФОТО
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