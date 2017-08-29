 Двое врачей попались на взятке в Мариуполе, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
В Мариуполе за ускорение выдачи свидетельства о смерти судебно-медицинские эксперты Донецкого областного бюро судебно-медицинских экспертиз требовали от родственников умерших от 3 до 6 тыс. гривен.
Оперативники УЗЭ в Донецкой области Нацполиции совместно с следователями областного управления полиции задержали медиков при получении неправомерной выгоды.
По всем фактам коррупционной деятельности возбуждены уголовные производства.
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Кобзон розповів, що стан здоров'я Михайла Задорнова на сьогодні не віщує нічого доброго і згадав недобрим словом українців і "Миротворець".
Так, он рассказал о тяжелом состоянии сатирика Михаила Задорнова, пишут Дни.ру.
"А что касается Задорнова... Да, он умирает. Умирает талантливейший артист", - отметил Кобзон.
Он добавил: "Украинцы пишут, что эта кара ждет и меня".
"Да это вас всех, негодяев, ждет, и ждет обязательно! Вы же пресмыкающиеся перед властью, вы - американские марионетки. Вам там платят деньги и вы их отрабатываете, ненавидите близких. "Не ведают, что творят", - как в своей "Молитве" пел Окуджава", - сорвался снова Кобзон.68-летний Задорнов проходил лечение в Москве, в Германии и Прибалтике. Однако, к сожалению, опухоль мозга ему так и не удалось победить. В настоящее время артист уехал к себе на родину в Юрмалу и, как сообщают некоторые СМИ, стал вести затворнический образ жизни. Журналисты всячески пытаются связаться с сатириком, чтобы взять у него интервью, но он наотрез отказывается от общения с прессой. Михаил Задорнов в последнее время перестал вести свою страничку в соцсети. Теперь вместо него ее ведут его друзья, пишет informing.ru
Знакомые Задорнова говорят, что «Михаил тает на глазах». Скорей всего, артист уже смирился со своей судьбой и намерен провести остаток жизни в тишине и спокойствии...ано тяжелее воздуха значит скоро здохнет!
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Задротов умерает? Ну и Х#Й С НИМ.
До 3.14zdelся мудак
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В Зимбабве
Начинается зарплата от $ 200 и до примерно $ 1000 в месяц
В Маврикии:
до $ 30000 в год
В Нигерии
врач в государственных больницах до 11000 долларов в год
В частных клиниках и больницах от $ 60000 в год
В Ботсване: -
Начинающие врачи
от 30000 в год
В Гане: врач в первые 4 года работы от $ 50000 в год
В нищем Зимбабве зарплата врача 1000 долларов, и у них врачи не покупают шприцы, дезрастворы, инструменты для работы.
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