 Тяжелораненый при прорыве из Иловайска Герой Украины Гордийчук привел лицеистов почтить память погибших товарищей. ФОТО ДНЯ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Больше чем фото: генерал-майор Игорь Гордийчук, начальник военного лицея имени Ивана Богуна, привел лицеистов почтить память погибших товарищей, которые входили в его группу и которые не вышли из боя под Саур-Могилой и Иловайском. Юные защитники в новой форме украинской армии, с серьезными лицами смотрели на портреты на Стене Героев. Смотрели, как их тяжелораненый при прорыве из Иловайска командир, Герой Украины, сейчас с трудом, с палочкой, но сам, сам, сам, подходил к портретам и целовал фотографии своих погибших бойцов... Я верю, что эти пацаны никогда не бросят своих. Сегодня в 10 часов на Михайловской площади - митинг памяти погибшим героям Иловайской операции", - прокомментировал Бутусов соответствующее фото.
Фото: Юрий Бутусов
Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ: под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российский агрессор убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен.
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Материалы по теме: Годовщина Иловайской трагедии
28 августа на Михайловской площади в Киеве состоится молебен в память о Героях Иловайска. ВИДЕО(37)
Иловайская трагедия: в плену у террористов остаются 8 украинских бойцов, - Минобороны(53)
Матиос о результатах расследования Иловайской трагедии: Будем и дальше делать все, чтобы отдавшие приказ на военное преступление сидели на скамье суда в Гааге(117)
Это расследование первый и самый важный шаг к восстановлению международной справедливости - Корбан о докладе ГПУ о трагедии под Иловайском(106)
Правда про "тайные тюрьмы" СБУ(1)
Иловайская трагедия: Украина передала доказательства военных преступлений в Международный уголовный суд, - ГПУ(38)
Под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, - отчет ГПУ(221)
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п.с. а як ви думаєте хто дава наказ Хомчаку взяти іловайськ ко дня незалежності? Правильно шоколадна тряпка, яка перелякалася 8 тисяч роармии на своїй земля
- Ця Шоколадна тряпка не оголосила Военний стан
- Ця Шоколадна барижна Тряпка своїми діями просто розстріляла добробати в Іловайську
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Слава Нації! Смерть ворогам!
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Я над цим важко замислююся… Триває війна, а ми живемо, як ніби її немає. Ми всі повинні обмежити себе у святах і салютах. Там, на війні, мерзнуть хлопці, недоїдають, смерті дивляться в очі. І гинуть. Ось ці дві реальності мене вражають. Адже начебто біля гробів танцюємо, об'їдаємося. Це не означає, що життя повинно завмерти, але потрібно бути милосерднішими. Ця небезпека не тільки над тими хлопчиками - вона над нами….
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Воював за Україну? Отримуй депортацію! Тривають спроби примусової депортації народного героя України Вано Надирадзе. Вано - ветеран російсько - грузинської і російсько - української воєн. У Грузії, куди його намагаються депортувати його життю загрожує небезпека, тому що вже кілька таких же ветеранів були вбиті російськими спецслужбами. У суді була оголошений перерва до 15-00. У район адміністративного суду стягуються спецпідрозділи внутрішніх військ і поліції.
Найцинічніше що це мерзенне шоу влаштовано Аваковим і його злодійською "гоп компанією" в річницю розстрілу добровольців в Іловайськом "коридорі смерті", під час якого вся ця стягнута під суд нечисть спокійно засмагала в Києві.
Добровольці захистили країну в самі тяжкі години. Хто захистить її якщо вони знову настануть? Прошу допомогти Народному Герою України Vano Nadiradze особисто и репостом! Ми зобов'язані захистити цих людей!
Хлопці та дівчата у кого є совість і честь! Замість перегляду фільмів про війну зберіться будь ласка в 15-00 під будівлею суду на бульварі Лесі Українки 26!
Слава Україні
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