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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:память (919) Бутусов Юрий (1333) Иловайск (369)

 Герой Украины Гордийчук привел лицеистов почтить память погибших товарищей под Иловайском и Саур-Могилой. ФОТО ДНЯ

Сегодня исполняется третья годовщина Иловайской трагедии. Украинцы чтят память погибших Героев.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Больше чем фото: генерал-майор Игорь Гордийчук, начальник военного лицея имени Ивана Богуна, привел лицеистов почтить память погибших товарищей, которые входили в его группу и которые не вышли из боя под Саур-Могилой и Иловайском. Юные защитники в новой форме украинской армии, с серьезными лицами смотрели на портреты на Стене Героев. Смотрели, как их тяжелораненый при прорыве из Иловайска командир, Герой Украины, сейчас с трудом, с палочкой, но сам, сам, сам, подходил к портретам и целовал фотографии своих погибших бойцов... Я верю, что эти пацаны никогда не бросят своих. Сегодня в 10 часов на Михайловской площади - митинг памяти погибшим героям Иловайской операции", - прокомментировал Бутусов соответствующее фото.

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Герой Украины Гордийчук привел лицеистов почтить память погибших товарищей под Иловайском и Саур-Могилой 01

Фото: Юрий Бутусов

Напомним, в конце августа 2014 года воины сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ: под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российский агрессор убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен.
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Гордійчук патріот та герой, але нічого не змінено з корупцією у військовому ліцеї ім. Богуна, де завуч Мостипака отримує взятки від батьків за вступ та закриває очі (за гроші звісно) на погану успішність багатеньких ліцеїстів. Така прибуткова справа дозволили Мостипаці придбати і квартиру, і авто, і навчати дитину у приватній школі, де навчання коштує як пів його "зарплати". Але, люди кажуть, завуч має родича у генеральному штабі зверху, тому і далі буде показувати дітям приклад того, як гроші в нашій країні вирішують все.... Доречі, навчання з 1 вересня в ліцеї не почнеться: вони тільки-но почали робити корпус їдальні. Не було грошей... На авто і квартрири собі гроші були, а на будівництво не було! Батьки дуже невдоволені ситуацією, що склалася в Боярському ліцеї Богуна!
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Значит всех все устраивает. Тут патриотизмом не прикроешься, раз такой бардак.
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Генерали Муженко, Хомчак, Литвин та інші мають бути засуджені за Іловайськ! Не судять тільки переможців, а ідіотів потрібно судити і знімати зі всіх посад.
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/// Прийми Господи в своє Царство цих загиблих Іловайських Ангелів в людській подобі

п.с. а як ви думаєте хто дава наказ Хомчаку взяти іловайськ ко дня незалежності? Правильно шоколадна тряпка, яка перелякалася 8 тисяч роармии на своїй земля
- Ця Шоколадна тряпка не оголосила Военний стан
- Ця Шоколадна барижна Тряпка своїми діями просто розстріляла добробати в Іловайську
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Проблема більш глибока ніж здається на перший погляд! Радянські офіцери, якими по суті наші генерали - неспроможні самостійно приймати рішення та втілювати їх у життя! СРСР виростив особливу касту людей - радянських військових, вони мали вмерти по наказу за першим наказом і мали бути неспроможні на самостійні вчинки без наказу політичного керівництва, щоб не влаштувати військовий заколот в СРСР! Саме такі генерали сьогодні і керують ЗСУ та ВМСУ - неспроможні на пошук правильного рішення та нездатні на ефективне управління військами! Генштаб не вміє і не хоче вимагати від влади потрібних рішень та дій! Генштаб це статисти які спокійно дивляться як гинуть підрозділи на фронті, без підтримки та допомоги! До виходу з Іловайська наших підрозділів Генштаб не розробив план дій на випадок якщо терористи та росіяни будуть атакувати! Не було готових та заправлених бомбардувальників на злітних смугах, жоден фронтовий бомбардувальник Су-24 не піднявся в повітря, щоб завдати ударів по позиціям терористів і тим допомогти нашим військам вийти з оточення! Не були підтягнути резерви артилерії, щоб накривати терористів вогнем та зачищати прохід для наших підрозділів! Не були підтягнуті ракетні війська та РСЗО Смерч, Ураган, Град. Не було організовано чіткого радіозв'язку Генштабу з підрозділами, Генштаб не контролював ситуацію, а Хомчак просто покинув свої війська, вимкнув рацію та втік. Цікаво що полонені російські спецназівці, яких взяли в полон під Іловайськом, опинились живими в в лавах російської армії - сюрприз! Ми бачимо факт змови Хомчака з російськими терористами! Він вступив в змову з ворогом, віддав російських полонених за те щоб втекти самому, а війська відправив на розстріл в коридор смерті! Якби не було таких ідіотських наказів Хомчака та Муженка - не було б таких страшних втрат, підрозділи могли сидіти в Іловайську ще кілька тижнів, поки готувалась би операція по забезпеченню виходу підрозділів з Іловайська, чи операція по деблокуванню Іловайська і наступу на Амвросіївку! Але генерали свідомо саботували роботу по ефективному управлінню військами і зводили все до ідіотських наказів. Тепер суд має вирішити чому генерали усунулись від управління військами - через власні проросійські погляди чи через пряму роботу на ворога!
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тут выход один - создавать паралельный штаб на базе пс и оун - и действовать самостоятельно
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Потрібно притягнути до кримінальної відповідальності всіх зрадників в Генштабі і призначити на посаду командуючих бойових офіцерів - патріотів, таких як Гордійчук. Які власне життя положать за своїх хлопців, а не будуть спокійно спостерігати як їх солдати гинуть в оточенні!
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конечно Героям Слава! Но какие договоренности могли быть с русскими?, почему не пробивали коридор авиацией сами?, почему не окопались?... бля..разрывают душу эти вопросы..смотреть на рожи матоосо-гелетеев смотреть не могу....
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Около 400 погибших,1500 раненых, около двух сотен взятых в плен и чуть меньшее количество пропавших безвести.И ВИНОВНЫХ НЕТ!
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Это все равно как обвинять дождь, под которым ты промок, если у тебя , барана, ума не хватило плащ одеть и зонтик взять.
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Это официальная статистика, неофициально около 1000 погибших. Наша сторона постоянно данные уменьшает.
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а где порох муженко хомчак и гелетей попрятались крысы
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Та хватит уже "глаз" соевый вылизывать, задрал уже
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Вечная память тем, кто не вернулся с кровавого котла, здоровья и сил вернувшимся. Слава героям!
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Только остался вопрос. Почему бригаду под Мариуполем держали трое суток. И выдвинули ее потом под российские танки. Где она и была на марше растреляна.
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Слава Україні! Героям слава!
Слава Нації! Смерть ворогам!
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дивишся на цих понівечених хлопців, на ці фото загиблих Героїв, і в душі зростає така величезна хвиля ненависті, призирства, ЛЮТІ до всього, що має визначення срюзькій.. Мабуть нічого вже не зможе цю "хвилю" вгамувати у свідомості і пам"яті.. Скільки буде жити моя пам"ять - стільки часу в ній буде жити ненависть до москалів проклятих...
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АДА РОГОВЦЕВА
Я над цим важко замислююся… Триває війна, а ми живемо, як ніби її немає. Ми всі повинні обмежити себе у святах і салютах. Там, на війні, мерзнуть хлопці, недоїдають, смерті дивляться в очі. І гинуть. Ось ці дві реальності мене вражають. Адже начебто біля гробів танцюємо, об'їдаємося. Це не означає, що життя повинно завмерти, але потрібно бути милосерднішими. Ця небезпека не тільки над тими хлопчиками - вона над нами….
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Семен Семенченко
46 мин ·

Воював за Україну? Отримуй депортацію! Тривають спроби примусової депортації народного героя України Вано Надирадзе. Вано - ветеран російсько - грузинської і російсько - української воєн. У Грузії, куди його намагаються депортувати його життю загрожує небезпека, тому що вже кілька таких же ветеранів були вбиті російськими спецслужбами. У суді була оголошений перерва до 15-00. У район адміністративного суду стягуються спецпідрозділи внутрішніх військ і поліції.
Найцинічніше що це мерзенне шоу влаштовано Аваковим і його злодійською "гоп компанією" в річницю розстрілу добровольців в Іловайськом "коридорі смерті", під час якого вся ця стягнута під суд нечисть спокійно засмагала в Києві.

Добровольці захистили країну в самі тяжкі години. Хто захистить її якщо вони знову настануть? Прошу допомогти Народному Герою України Vano Nadiradze особисто и репостом! Ми зобов'язані захистити цих людей!
Хлопці та дівчата у кого є совість і честь! Замість перегляду фільмів про війну зберіться будь ласка в 15-00 під будівлею суду на бульварі Лесі Українки 26!
Слава Україні
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Приїхала в Київ перший раз після Майдану.Пройшлася вулицею Небесної сотні,зайшла в Михайлівську церкву і т.д....Повністю згідна зі словами Україна ЮА (читати вище).Не можу слухати російської мови ніде.Ця мова вбиває,розколює нашу Україну.А вони вже всюди .Центр Львова,І-Францівська,Тернополя.І телебачення .Які квоти на нашу рідну мову? Це просто немислимо .На День Незалежності-крутять російські старі фільми.Чи за це гинули наші діти?
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Гордийчук - Человек,Украинец, Мужик, Солдат, Командир, Герой, Патриот и да, именно так, всё с большой буквы!
Всё с самых больших букв!
Если когда нибудь снимут фильм о "проделках" его и его группы в тылу сепарасов и на "Саур-Могиле" - Спилберг со своим "Спасти рядового Раяна" стыдливо зашаркает ножкой...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГерой Украины Гордийчук привел лицеистов почтить память погибших товарищей под Иловайском и Саур-Могилой. ФОТО ДНЯ
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