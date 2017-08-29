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 Политика Украины, Экономика, Происшествия
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Все про:Болгария (323) провокация (1235) флаг (802)

 Знамя террористов "ДНР" развернули на торжественном мероприятии в Болгарии. ФОТО

Посольство Украины в Болгарии требует расследовать провокацию с флагом непризнанной "ДНР" во время мероприятия по случаю 140-летия битвы за гору Шипка.

Об этом говорится в заявлении посла Николая Балтажи, информирует Цензор.НЕТ.

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"Глубоко обеспокоен и возмущен флагом террористической и преступной "ДНР" на Шипке. Рассматриваю это, среди прочего, как глумление над памятью украинских воинов и настоящих ополченцев, которые принесли свободу на болгарскую землю", - заявил Балтажи.

Посол призвал болгарские власти расследовать провокацию.

Знамя террористов ДНР развернули на торжественном мероприятии в Болгарии 01

Фото - телеканал БНТ

Инцидент с развернутым флагом "ДНР" прокомментировала глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.

"Это действительно неприятная история. У нас свободное государство, каждый имеет право на выражение собственного мнения. Но эта республика, как написано на флаге, никем не признана", - сказала она.

Захариева отметила неприятный факт, что флаг "ДНР", который в ближайшем будущем будет оставаться символом нарушения законов и угрозы стабильности и миру в Европе, принесли на торжества по случаю годовщины битвы за свободу и демократию.

"Да, это неприятная история, но она вылилась бы в скандал, если бы флаг развернул какой-то государственный орган или госслужащий. В данном случае речь идет о гражданах, имеющих право на выражение мнения", - сказала глава болгарского МИД.

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26 августа проходили торжественные мероприятия по случаю 140-летия битвы за гору Шипка в ходе русско-турецкой войны 1877 - 1878 годов. В мероприятии также участвовал президент Болгарии Румен Радев.
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що з цих довбнів взяти? вони крім вирощування вінограду і здачі хат біля моря ніфіга не знають
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а кто сказал, что это не "беженцы" или "туристы"?

глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.

"Это действительно неприятная история. У нас свободное государство, каждый имеет право на выражение собственного мнения. Но эта республика, как написано на флаге, никем не признана", - сказала она.Источник:https://censor.net.ua/p453249
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Так проверти кто её в руках держит (больше чем уверен сепары с УКРАИНСКИМИ паспортами нового образца ) бабло не пахнет!
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Значит в Болгарии теперь можно свободно развернуть флаг ИГИЛ или гитлеровский с крестом, если выражаешь личное гражданское мнение ? Будем знать....
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Владимир Иванович Воронков (Российская Федерация) назначен заместителем Генерального секретаря/главой Контртеррористического управления
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Назначения в зоопарках не отслеживаю, мне пох
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Посольство Украины в Болгарии требует расследовать провокацию с флагом непризнанной "ДНР"Источник: https://censor.net.ua/p453249
В посольстві України працюють ідіоти... Треба вимагати розслідування по прапору терористичної організації "ДНР", а не непризнаної республіки.А так які претензії до болгар?
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провокатори обані, пруться зі своєю помийною ямою скрізь, нє, шоб сидіти в дірці своїй, так нє до цивілізації кортить примазатись, щоб ви подохли, уроди недороблені
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братушки вобще любят метаться по обочинам---то за гитлера воюют,то за кацабов шкуры рвут....теперь вот снова отличились.
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звичайна провокація, русофашисти шастають по світу і трясуть цими тряпками, мета- попасти и на відео чи фото, це ж зрозуміло, ну типу, "нас признали".
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У ВР нет на повестке дня признать наконец дырляндию террористической организацией? Нет? Ну на нет и суда нет. Ублюдки. Вкупе с коллективом на ул.Банковая.
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"Славные" носители русского мира, какого полового члена вы делаете в злобной и ненавистной гейропе? Уёбен зи битте в великое и могучее ОРДЛО!
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Тараканы ватные без мыла в каждую щель норовят прокрасться.
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"Знамя террористов "ДНР" развернули на торжественном мероприятии"

Звучит то как, прям развернули знамя... Три дыбила помахали своей тряпицей что вызвало на официальном и общественном уровне только неприязнь и рвотный рефлекс за свое убожество и неуместность.
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В Німеччині теж таке було. Для картинки цапоЗМІ. І шо з того?
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"Да, это неприятная история, но она вылилась бы в скандал,
если бы флаг развернул какой-то государственный орган или госслужащий.
В данном случае речь идет о гражданах, имеющих право на выражение мнения"
---------------------------
мне жутко интересно, сказала бы глава болгарского МИДа тоже самое, если бы флаг был не дыры а игил?
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Какой-то хуйлопитек привез в Болгарию дыныровскую тряпку и развернул её, вытащив, наконец, из трусов. И что характерно - сраная нацюковская вышивата и ссаная поцреотня почему-то тут же обосрали Болгарию - страну члена НАТО с 2004 года, но не Хуйлостан.
Совпадение? Нет, я давно так не думаю.
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ведь лугандон имеет полное право на такое внимание как непосредственный участник битвы при шипке
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Вот такие болгарьі и у нас на Бессарабии, за редким исключением.
Єто не только флаг непризнаной республики, єто проявление поддержки терроризма, оккупации чужой страньі, поддержка войньі в Украине
И пусть там не лепечут оправдания 4 граждане свободной страньі" ,так можно оправдать что угодно,даже участие в убийстве Украиньі- свободньій человек,куда хочу туда и еду,что хочу то и делаю.
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И что? Пусть флаг ИГИЛ вьівесят , если єто одно и тоже.
Тьі чего хвост рапушил? Раскукарекался тут дурньім голосом.
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Да тьі уже несколько раз , петух колхозньій,женщин тут "курицами" назьіваешь, тебя угомонить с помощью админа, или тьі сам захлопнешь клюв и перестанешь пятками чиркать?
Что,личньіе проблемьі с самоутверждением?
Я не смотрю ссьілки от психически ненормальньіх,еще раз прокукарекаешь что то оскорбительное тебя полечит модер, а теперь - подальше от меня женоненавистник.
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ОрДыловская Орда поехала на пляжи Болгарии а как же духовные скрепы Рюсскага мира,отдыхать в отжатом Крыму,Путлер обидется и не даст Гумподарков.
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Могли бы вытащить бутылку и гранату засунуть.
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Значит для выражения мнения граждан и свободы на Болгарии можно разворачивать и нацистскую символику? А что Болгария была на стороне нацистской Германии, если кто-то забыл. Союзничком, так сказать.
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А ИГИЛ и Хезболла когда будут проводить свои акции в Болгарии?
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Что ж от болгар ожидать, если глава мид у них захерова: "Захарова отметила неприятный факт"!Источник: https://censor.net.ua/p453249
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Кстати, почему *наша* власть до сих пор не признала официально днр и лнр террористическими организациями? Чтобы не объяснять всему миру почему мы с ними торгуем?
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"Да, это неприятная история, но она вылилась бы в скандал, если бы флаг развернул какой-то государственный орган или госслужащий. В данном случае речь идет о гражданах, имеющих право на выражение мнения", - сказала глава болгарского МИД.

Да? Т.е. символика нацистов, расистов, террористов тоже "выражение мнения"?
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А чему удивляться, если в Киеве ездят с флагами ДНР на номерах.
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Тряпку дыныры никто в Болгарии, как и во всём остальном цивилизованном мире, просто не знает. Никто и не обратил внимания в момент её появления.
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А если бы я там скажем флаг ИГИЛ развернул? То же бы назвали "неприятной историей"?
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отлично - все что против москалей самое то

а ты кацапчеГ?
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Ось така вона, демократія... Що не заборонено то дозволено.
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А ведь не помешало бы этих ватников отпи.здить по самые помидоры " неустановленными лицами" . Да так - чтобы у них лица на жопы стали похожи..Хотя они у них и так похожи...Потом - выразить официальные соболезнования в связи с полученной инвалидностью и обещаниями найти виноватых....Гневно осудить в прессе и по ТВ проявления русофобии,,, а потом - дать такой-же п.зды этим ватникам ещё раз........
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в них і так "ліТца" на жопи схожі. Не помічали?)))
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ну.. моральних інвалідів по всьому світу вистачає. Плюнути та розтерти. І на той "прапор" і на тих, хто розгорнув те ганчір"я.
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Если бы флаг развернул какой-то государственный орган или госслужащий тогда был бы скандал. В данном случае речь идет о гражданах, имеющих право на выражение мнения", - сказала продажная мирионетка кремлёвских фашистов )(уйла и глава болгарского МИД.
Что же придётся приехать на следующие мероприятия уже по случаю 141- г. битвы за гору Шипка. И как гражданин, имеющий законное право на выражение своего мнения развернуть сразу три флага два фашистских штандарта гитлеровский другой кровавый российский а третий террористический такой как и флаг ордо " ИГИЛ ". Что тогда запоёт про мои права эта прохвостка )(уйла и террористов проросийский бандитов" лугандона" ?
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Даунбасец развернул,а болгары даже не знают что это за тряпка,поэтому и не обращают внимание
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К каждому зрителю торжественных мероприятий невозможно приставить проверяющего, чем он там собрался махать и что разворачивать.
Эта новость- из разряда - а десь отам на городі теля всралось.
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у нас не мало русофилское говно , извини Украина , мне стидно
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Даю 100 % ,что твари луГандоновские вывесившие свои тряпки,в Болгарию поехали по биометрическим паспортам Украины !
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗнамя террористов "ДНР" развернули на торжественном мероприятии в Болгарии. ФОТО
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