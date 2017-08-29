 Знамя террористов "ДНР" развернули на торжественном мероприятии в Болгарии. ФОТО

Об этом говорится в заявлении посла Николая Балтажи, информирует Цензор.НЕТ.
"Глубоко обеспокоен и возмущен флагом террористической и преступной "ДНР" на Шипке. Рассматриваю это, среди прочего, как глумление над памятью украинских воинов и настоящих ополченцев, которые принесли свободу на болгарскую землю", - заявил Балтажи.
Посол призвал болгарские власти расследовать провокацию.
Фото - телеканал БНТ
Инцидент с развернутым флагом "ДНР" прокомментировала глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.
"Это действительно неприятная история. У нас свободное государство, каждый имеет право на выражение собственного мнения. Но эта республика, как написано на флаге, никем не признана", - сказала она.
Захариева отметила неприятный факт, что флаг "ДНР", который в ближайшем будущем будет оставаться символом нарушения законов и угрозы стабильности и миру в Европе, принесли на торжества по случаю годовщины битвы за свободу и демократию.
"Да, это неприятная история, но она вылилась бы в скандал, если бы флаг развернул какой-то государственный орган или госслужащий. В данном случае речь идет о гражданах, имеющих право на выражение мнения", - сказала глава болгарского МИД.
Смотрите также: Над мэрией Оттавы поднят флаг Украины. ФОТО
26 августа проходили торжественные мероприятия по случаю 140-летия битвы за гору Шипка в ходе русско-турецкой войны 1877 - 1878 годов. В мероприятии также участвовал президент Болгарии Румен Радев.
10046 54
Организаторы "Шествия непокоренных" призывают поддержать журналиста телеканала ZIK Лохвицкого(319)
25-метровый Флаг единства в честь участников АТО развернули в центре Харькова. ФОТО(38)
"Героям слава! Путин ху#ло!", - водитель автомобиля с номерами РФ и флагом Украины едет по улицам Днепра. ВИДЕО(130)
На Потемкинской лестнице в Одессе развернули огромный флаг Украины. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(30)
Нашей страной правит не Порошенко. А Кучма, Медведчук, Фирташ и, конечно, Путин – журналистка(0)
"Поздравляем нашу Украину с Днем Флага и Днем Независимости! С тобой в сердце": в оккупированном Севастополе устроили патриотический флешмоб. ФОТОрепортаж(185)
Пройдет время, и сине-желтый флаг будет поднят над всей территорией Украины: от Львова до Луганска, от Донецка до Севастополя, - Турчинов (Обновлено)(145)
Ответить
Ответить
глава МИД Болгарии Екатерина Захариева.
"Это действительно неприятная история. У нас свободное государство, каждый имеет право на выражение собственного мнения. Но эта республика, как написано на флаге, никем не признана", - сказала она.Источник:https://censor.net.ua/p453249
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В посольстві України працюють ідіоти... Треба вимагати розслідування по прапору терористичної організації "ДНР", а не непризнаної республіки.А так які претензії до болгар?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Звучит то как, прям развернули знамя... Три дыбила помахали своей тряпицей что вызвало на официальном и общественном уровне только неприязнь и рвотный рефлекс за свое убожество и неуместность.
Ответить
Ответить
если бы флаг развернул какой-то государственный орган или госслужащий.
В данном случае речь идет о гражданах, имеющих право на выражение мнения"
---------------------------
мне жутко интересно, сказала бы глава болгарского МИДа тоже самое, если бы флаг был не дыры а игил?
Ответить
Совпадение? Нет, я давно так не думаю.
Ответить
Ответить
Єто не только флаг непризнаной республики, єто проявление поддержки терроризма, оккупации чужой страньі, поддержка войньі в Украине
И пусть там не лепечут оправдания 4 граждане свободной страньі" ,так можно оправдать что угодно,даже участие в убийстве Украиньі- свободньій человек,куда хочу туда и еду,что хочу то и делаю.
Ответить
Група поранених воїнів АТО пройшла реабілітацію в військово-медичних установах Болгарії.
Ответить
Тьі чего хвост рапушил? Раскукарекался тут дурньім голосом.
Ответить
ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКИМИ НАЦІОНАЛІСТАМИ ПРОРОСІЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СЕРБІЇ, НАПАД НА БРИТАНСЬКЕ ПОСОЛЬСТВО В КИЄВІ. ФОТО.
Ответить
Что,личньіе проблемьі с самоутверждением?
Я не смотрю ссьілки от психически ненормальньіх,еще раз прокукарекаешь что то оскорбительное тебя полечит модер, а теперь - подальше от меня женоненавистник.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Да? Т.е. символика нацистов, расистов, террористов тоже "выражение мнения"?
Ответить
Ответить
Ответить
#русские идут #Russians are coming #РоссияСтранаFake #Украина #история #Россия
Ответить
Ответить
Ответить
а ты кацапчеГ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Что же придётся приехать на следующие мероприятия уже по случаю 141- г. битвы за гору Шипка. И как гражданин, имеющий законное право на выражение своего мнения развернуть сразу три флага два фашистских штандарта гитлеровский другой кровавый российский а третий террористический такой как и флаг ордо " ИГИЛ ". Что тогда запоёт про мои права эта прохвостка )(уйла и террористов проросийский бандитов" лугандона" ?
Ответить
Ответить
Ответить
Эта новость- из разряда - а десь отам на городі теля всралось.
Ответить
Ответить
Ответить