 Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко презентовал книгу "Воїни світла Миколаївщини" о погибших в АТО военнослужащих области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание НикВести.
23 августа, накануне Дня Независимости в Николаеве прошли торжественные мероприятия. Одно из них состоялось в Николаевском академическом украинском театре драмы и музыкальной комедии. Собравшиеся в театре послушали украинские стихи со сцены, почтили память погибших воинов АТО минутой молчания, а также стали первыми слушателями книги "Воины света Николаевщины", которую презентовал председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, прочитав отрывок из книги. Саму книгу Алексей Савченко подарил директору украинского театра Николаю Берсону. После этого глава области наградил памятными знаками и грамотами воинов АТО, матерей и жен погибших героев.
"Вместе с искренним патриотом прокурором Тарасом Дунасом мы создали книгу "Воины Света Николаевщины". Она состоит из историй о 151 погибшем военном из Николаевской области. В этой книге есть рисунки детей, родители которых уже не вернутся домой. В этой книге - рассказы о героях, которые погибли на востоке страны, борясь за наш суверенитет. Я оставил место, чтобы эту книгу дополняли родители, родственники, побратимы. Ведь, к сожалению, о некоторых воинах мы не смогли собрать ничего, кроме официальной информации. Здесь, в этой книге, они все - здесь души этих ребят, благодаря которым мы имеем возможность находиться здесь, жить в мирной Николаевщине", - сказал Савченко.
На обложке книги - молитва воина, который отправляется на войну. Отметим, что председатель Николаевской ОГА также добровольцем участвовал в боевых действиях на востоке страны. В предисловии книги он рассуждает о развитии украинской государственности, об истории Николаевской области. По мнению Савченко, мы должны приложить максимум усилий, чтобы избавиться от комплекса неполноценности, гордиться своими государственными символами, с уважением относиться к вероисповеданию, культивировать семейные ценности, уважение к родителям, знать свою семью до седьмого колена. Ведь, по его мнению, именно такая личность не даст себя унижать и сможет, не колеблясь, стать на защиту своей семьи, дома, страны.
"Постоянно исследуя жизнь и судьбы великих людей, ты осваиваешь свою жизнь, а их опыт позволяет не запутаться во враждебной паутине, и не стать жертвой хаоса. Разве сомневались наши Герои Небесной Сотни, наши Воины Света Николаевщины в правильности своих действий, разве были они равнодушными к собственной судьбе и к счастью? Нет! Именно их неравнодушие и неравнодушие многих из нас, а хотелось бы, чтобы всех нас, поддерживает огонь борьбы и стремление к лучшему", - отметил глава Николаевской ОГА.
"Именно из-за молчаливого согласия безразличных людей происходят измены и убийства. И вот нам осталось сделать лишь несколько шагов, чтобы вырваться из комплекса неполноценности и вернуть себе права члена Европейской и Всемирной семьи народов. Мы живем уже не прошлым, а будущим! Все наши слабости, раны уже позади - наши взгляды обращены теперь в будущее. К этому нас призывают судьбы наших собратьев, земляков - Воинов Света Николаева", - размышляет Савченко в предисловии к книге.
420 6
Материалы по теме: День Независимости
"Это не просто одежда времен Скоропадского, а знак, что современное войско принимает наследственность от армий Первых Освободительных Состязани", - Гайдукевич о новой форме почетного караула(44)
"Марш Непокоренных" в День Независимости Украины в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж(88)
Мы всегда будем стоять бок о бок с Украиной и призываем к предоставлению ей летального оружия, - лидер Консервативной партии Канады Шир(37)
"Германию очень волнует судьба Украины и ее граждан", - президент Штайнмайер в поздравлении с Днем Независимости Украины(93)
На дорогах – ад(0)
США твердо поддерживают Украину и ценят дружбу с Киевом, - Тиллерсон(39)
Порошенко наградил орденом Свободы Байдена, Олланда и Гаука(53)
а савченко, це популярне)) призвище???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
участник конфликта, и война не "гражданская", а между РФ и Украиной.
https://www.youtube.com/watch?v=iKyx_GiFBAI
Ответить