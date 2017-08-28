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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:вуз (634) Порошенко (13647) Донецкая область (4632) Бахмут (Артемовск) (303)

 Порошенко открыл в Бахмуте общежитие для перемещенного Горловского института иностранных языков. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Донецкую область открыл общежитие для студентов и преподавателей Горловского института иностранных языков Донбасского государственного педагогического университета в городе Бахмут.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко отметил, что высшие учебные заведения с оккупированной территории работают в разных регионах Украины. В частности, Горловский институт иностранных языков стал символом Бахмута.

По его словам, люди не инфицированые российской пропагандой будут способствовать возвращению, освобождению и восстановлению Донбасса. Глава государства обратился к преподавателям Горловского института: "Вы здесь являетесь связью и с Горловкой, и с оккупированным Донбассом. Вы являетесь символом европейского вектора развития нашего государства".

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Порошенко сообщил об открытии трех реконструированных школ на Донетчине: "Поздравляю с очередной победой в возрождении Донбасса". ВИДЕО

Президент вручил подарочный сертификат, осмотрел помещения и пообщался с преподавателями и студентами института.

Порошенко открыл в Бахмуте общежитие для перемещенного Горловского института иностранных языков 01

Проект создания общежитии направлен на решение проблемы предоставления жилья студентам и преподавателям перемещенного Горловского института иностранных языков Донбасского государственного педагогического университета, а также переселенцам из зоны АТО.

Реализацию проекта по реконструкции помещения под общежитие было начато в октябре 2015 года. Сметная стоимость объекта составляет 20,2 млн грн. 90% средств было направлено из Государственного фонда регионального развития и 10% - из местного бюджета.

Порошенко открыл в Бахмуте общежитие для перемещенного Горловского института иностранных языков 02

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В ходе реконструкции фасад здания был снабжен энергосберегающей системой, восстановлена кровля, реконструированы внешние и внутренние сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции, обустроены автономная котельная для подачи горячей воды и отопления здания. Кроме того, проведено благоустройство прилегающей территории с созданием парковки, спортивной площадки и зон для отдыха.
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Рівень- це фотка в оточенні звичайних громадян.
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Порошенко - політик нової генерації. Він розрізає стрічки на об'єктах, до реконструкції і побудови яких не мав ніякого відношення, за два рухи, його попередники робили це за три рухи. Реформи!
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далее - только открытие платных сортиров...
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Може й Петрові діточки будуть вивчати мови в Бахмуті, й житимуть в цьому гуртожитку..
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які ж вони мови будуть вивчати, якщо руцкаязичная челюсть для цього не годиться
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:D

Порошенко открыл в Бахмуте общежитие для перемещенного Горловского института иностранных языков - Цензор.НЕТ 6604 Криптобуддист‏ @sranysovok 3 ч.3 часа назад
Хотел открыть банку с огурцами И ТУТ ПОРОШЕНКО ЗАЛЕТАЕТ В ХАТУ, ЗАБИРАЕТ БАНКУ И САМ ЕЕ ОТКРЫВАЕТ ТОЛКНУЛ РЕЧЬ ПРО АРМИЮ НАГРАДИЛ СОСЕДА
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко открыл в Бахмуте общежитие для перемещенного Горловского института иностранных языков. ФОТО
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