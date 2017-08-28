 Порошенко открыл в Бахмуте общежитие для перемещенного Горловского института иностранных языков. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Порошенко отметил, что высшие учебные заведения с оккупированной территории работают в разных регионах Украины. В частности, Горловский институт иностранных языков стал символом Бахмута.
По его словам, люди не инфицированые российской пропагандой будут способствовать возвращению, освобождению и восстановлению Донбасса. Глава государства обратился к преподавателям Горловского института: "Вы здесь являетесь связью и с Горловкой, и с оккупированным Донбассом. Вы являетесь символом европейского вектора развития нашего государства".
Президент вручил подарочный сертификат, осмотрел помещения и пообщался с преподавателями и студентами института.
Проект создания общежитии направлен на решение проблемы предоставления жилья студентам и преподавателям перемещенного Горловского института иностранных языков Донбасского государственного педагогического университета, а также переселенцам из зоны АТО.
Реализацию проекта по реконструкции помещения под общежитие было начато в октябре 2015 года. Сметная стоимость объекта составляет 20,2 млн грн. 90% средств было направлено из Государственного фонда регионального развития и 10% - из местного бюджета.
В ходе реконструкции фасад здания был снабжен энергосберегающей системой, восстановлена кровля, реконструированы внешние и внутренние сети водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, вентиляции, обустроены автономная котельная для подачи горячей воды и отопления здания. Кроме того, проведено благоустройство прилегающей территории с созданием парковки, спортивной площадки и зон для отдыха.
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Криптобуддист @sranysovok 3 ч.3 часа назад
Хотел открыть банку с огурцами И ТУТ ПОРОШЕНКО ЗАЛЕТАЕТ В ХАТУ, ЗАБИРАЕТ БАНКУ И САМ ЕЕ ОТКРЫВАЕТ ТОЛКНУЛ РЕЧЬ ПРО АРМИЮ НАГРАДИЛ СОСЕДА
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