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 Киевские новости
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 Балкон аварийной исторической усадьбы художника Мурашко обвалился в центре Киева. ФОТО

В полуразрушенной усадьбе художника Александра Мурашко на улице Малой Житомирской в центре Киева обвалилась часть балкона.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает корреспондент LB.ua.

У дома в ноябре прошлого года появился строительный забор и были проведены незначительные работы по консервации здания. На это ушло 418 тыс. грн, сообщала замглавы КГГА Анны Старостенко.

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Балкон обвалился с части здания, у которой забора нет. Обломки упали на тротуар и могли травмировать прохожих.

Киевская власть намерена провести реконструкцию усадьбы Мурашко, однако объявленные в начале июня на ProZorro торги на закупку работ провалились. Сейчас объявлен новый тендер на сумму 4,8 млн грн, аукцион должен пройти 6 сентября. По условиям тендера, реставрационные, консервационные и ремонтные работы должны завершить до 15 декабря.

В аварийном здании должны отремонтировать крышу, демонтировать балконы, деревянные балочные перекрытия и перегородки, а также усилить дверные и оконные проемы.

Киевская власть в дальнейшем намерена определиться, открывать ли в отреставрированной усадьбе музей, галерею или художественную школу.

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Напомним, в доме примерно до своего совершеннолетия рос известный украинский художник Александр Мурашко. Здесь была оборудована иконописная мастерская Александра Мурашко-старшего - отчима будущего художника, который забрал пасынка в Киев помогать ему с работой. После смерти отчима дом перешел в наследство Мурашко-младшему, и он тут же его продал, а на вырученные деньги купил небольшой дом с садом на Багговутовской.

Усадьба Мурашко, защищенная охранной табличкой, сейчас в полуразрушенном состоянии. В 2015-м году суд вернул ее городу после того, как владелец не выполнил свои обязательства по реставрации здания.

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Балкон аварийной исторической усадьбы художника Мурашко обвалился в центре Киева 01

Фото: Александр Рудоманов
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Реставрація в 3-4 рази дорожча за нове будівництво- от охочих працювати за такі гроші і немає.
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Хамы , умеющие считать деньги , безнаказанно разрушили в Киеве здания , имеющие историческое значение...
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Министерство культуры есть культуры нет,совести нет,работы нет.Зачем кормить этих уродов?
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Это вот такой ужас находиться в центе Киева?!
Да в провинциальном городишке Измаил , такого позорища нет.
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В вашем Измаиле уже все розрушено , что осталось после турок.
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Да прям ,есть мечеть ,крепостные ворота а вообще то коммуняки разрушали , чего же сейчас говорить сейчас вот так выглядит памятник истории в Измаиле.
Балкон аварийной исторической усадьбы художника Мурашко обвалился в центре Киева - Цензор.НЕТ 8345
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Лилия извини если чем-то оскорбил. А говорили, что Имаил Суворов разрушил.
А оказывается не так.
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То погано, що попередньому власнику не дали зруйнувати, чи що погано?
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Нет , формулировка короче, и вы это знаете- погано ,що дали зруйнуватися.
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Но зато у судей , прокуроров , министров тварей ублюдков дворцыв сияют в конча - заспах ..
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Какой балкон и какого художника? Да это подготовка к сносу здания. Там Ахметка что-то "красивое " построит. (Или Фирташ после отсидки в США).
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ничего удивительного... на балконе деревья уже растут....
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После демонтажа балконов здание всё ещё будет историческим?
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Це консервація- там тільки зовнішні стіни мають залишитися.
Буде, якщо відреставрують.
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За 400 тыс. только балкон демонтировали. Просят еще 4,8 млн. Что на этот раз подлежит демонтажу и когда же будут реставрировать?
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Недалеко от меня демонтировали перекрытия, а одноэтажное здание рухнуло, хорошо, что после того, как ушли "демонтировщики"...
Надо и здесь быть специалистами.
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Украинцы! А как так получилось, что вы, европейцы, так испохабили историческое здание в центре Киева?!

Я понимаю, денег нет на ремонт у города. Но зачем вы, как свинтусы всё обрисовали графити и малюнками своими невнятными? Что это такое? Как свиньи. Вот так и Шарий показывал центр Киева - один срач кругом.

А ну ка собрались на Майдане инициативной группой и пошли отмывать свои художества, как в свинарнике... Впрочем, уже поздно. Не ходите, а то еще прибьёт балконом.
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Идите всей толпой в центре в другом месте порядок наводите.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиБалкон аварийной исторической усадьбы художника Мурашко обвалился в центре Киева. ФОТО
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