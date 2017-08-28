 Балкон аварийной исторической усадьбы художника Мурашко обвалился в центре Киева. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает корреспондент LB.ua.
У дома в ноябре прошлого года появился строительный забор и были проведены незначительные работы по консервации здания. На это ушло 418 тыс. грн, сообщала замглавы КГГА Анны Старостенко.
Балкон обвалился с части здания, у которой забора нет. Обломки упали на тротуар и могли травмировать прохожих.
Киевская власть намерена провести реконструкцию усадьбы Мурашко, однако объявленные в начале июня на ProZorro торги на закупку работ провалились. Сейчас объявлен новый тендер на сумму 4,8 млн грн, аукцион должен пройти 6 сентября. По условиям тендера, реставрационные, консервационные и ремонтные работы должны завершить до 15 декабря.
В аварийном здании должны отремонтировать крышу, демонтировать балконы, деревянные балочные перекрытия и перегородки, а также усилить дверные и оконные проемы.
Киевская власть в дальнейшем намерена определиться, открывать ли в отреставрированной усадьбе музей, галерею или художественную школу.
Напомним, в доме примерно до своего совершеннолетия рос известный украинский художник Александр Мурашко. Здесь была оборудована иконописная мастерская Александра Мурашко-старшего - отчима будущего художника, который забрал пасынка в Киев помогать ему с работой. После смерти отчима дом перешел в наследство Мурашко-младшему, и он тут же его продал, а на вырученные деньги купил небольшой дом с садом на Багговутовской.
Усадьба Мурашко, защищенная охранной табличкой, сейчас в полуразрушенном состоянии. В 2015-м году суд вернул ее городу после того, как владелец не выполнил свои обязательства по реставрации здания.
Фото: Александр Рудоманов
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Да в провинциальном городишке Измаил , такого позорища нет.
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А оказывается не так.
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Буде, якщо відреставрують.
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Надо и здесь быть специалистами.
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Я понимаю, денег нет на ремонт у города. Но зачем вы, как свинтусы всё обрисовали графити и малюнками своими невнятными? Что это такое? Как свиньи. Вот так и Шарий показывал центр Киева - один срач кругом.
А ну ка собрались на Майдане инициативной группой и пошли отмывать свои художества, как в свинарнике... Впрочем, уже поздно. Не ходите, а то еще прибьёт балконом.
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