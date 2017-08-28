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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:памятник (2223) вандализм (439) Небесная Сотня (142)

 Вандалы уничтожили мемориальную доску Герою Небесной Сотни Сенику в центре Киева. ФОТО

Неизвестные разбили мемориальную доску Герою Небесной сотни Роману Сенику, установленную в столице его семьей из Яворовского района Львовской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра Героя Небесной сотни Леся Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

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По ее словам, памятный знак был разрушен 24 августа, в день, когда Украина праздновала День Независимости.

"Когда многомиллионное войско гордо шагает по центру столицы, когда вокруг тысячи полицейских, охранников, и никто из них не замечает, как какая-то подлая, трусливая сволочь разбивает маленький монумент памяти Героя Небесной Сотни Романа Сеника. Это святое место, куда родные могли принести цветы, помолиться. "Оно" хорошо осознает, что разбивая его - разбивает сердца родных, еще глубже ранит и без того израненные души", - написала родственница погибшего.

Вандалы уничтожили мемориальную доску Герою Небесной Сотни Сенику в центре Киева 01Вандалы уничтожили мемориальную доску Герою Небесной Сотни Сенику в центре Киева 02Вандалы уничтожили мемориальную доску Герою Небесной Сотни Сенику в центре Киева 03
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я в шоке...
это открытая демонстрация от ху=ловцев
Они могут делать то шо хотят...там где хотят...когда хотят
А ФСБУ трандит о хулиганстве на Грушевского!!! Боевая граната и хулиганство(((
ЕПТА...Внутренних врагов...шо блох на собаке
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капец, нет слов
я думаю уже даже и ежу понятно, но только не нашим идиотам- установите камеры где это можно, словите пару таких придурков и посадите их, лет так на 5.

У половины таких придурков стразу пропадет желание следующий раз туда лезть
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это было днем.. при людях. но никто не остановил, не отреагировал
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Вы думаете "наши идиоты" не понимают? Оно им триста лет не нужно,более того,тот кто разбивал этот знак гораздо ближе по метальности "нашим идиотам",чем тот,на чью честь этот знак установлен.Груша-позор и унижение для ментов,(они так считают)они бы это знак и сами погрызли.
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Подобные выходки должны квалифицироваться как преступления перед Государством.
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Руйнування пам'ятників це - ознака дебілізму та безсилля.................
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А чого ви...
Потрібно ж говорити правду.Адже саме ви закликали кацапів вбивати наших військових,знущались над загиблими...
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Ага.................. а ще їв дітей................. і вбив Кенеді..............
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Они все равно в нашей памяти. Доску восстановят, но как бесятся кацапские свиньи, любо посмотреть. Они проиграли.
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не треба нікого агітувати....там потрібно встановити камеру, як у Лондоні. а хто це зробив має отримати пожиттєве, щоб не знущався з могил загиблих...
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Память о наших людях вы не выбьете из голов, свиньи кацапские. Потому и беснуетесь. Беснуйтесь. Вы в полной жопе и просрали все полимеры.
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Лысый Сапожник- память не выбьют..., но дело в другом - должна случиться месть...Что ты за город такой Киев.., если не можешь поймать и наказать уродов?..
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Нужно ввести статью в УК как наказания за подобные злодеяние публичная ампутация конечности топором - может отучим падаль от надругательства над погибшими Героями Украины!
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Полная деградация ватанов! Такой некрофильской фигней страдать может только полный идиот, ватный, срюсский мир любящий!
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приехали касабы и сломали памятник...потом уехали, виновных нет..
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Зазвичай пам'ятники руйнують ублюдки................. це їхній "коньок"............. адже більше ні на що вони не здатні..........
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Ублюдки "спамлять"................. мабуть правда в очі коле.................
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Дивлячись які пам'ятники. Ви ж не порівнюєте ці з монументами леніну?
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Новина про що???........................ А руйнування пам'ятників Леніну, це - героїзм і патріотизм.......... Слава Україні!
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у тебя мозгов хватило сравнить это с "декомунизацией"???? :D

А ничего что половина камуняк которым стояли памятники, вообще не имела никакого отношения к Украине? Они ни родились и не жили в Украине- как например тот же самый членин)
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А чего удивительного, если боевики на день независимости фотографировались возле военной техники на Майдане? Вот Новость на цензоре недавно была.. Я почти уверен, что это он и разбил, или его друзья, он же не сам приехал сюда. С такой СБУ теракты в Украине могут каждый день происходить. Вообще никакой безопасности...крайне непрофессиональны и некомпетентны
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https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2017-08-25/v-seti-rasskazali-o-boevike-lnr-na-dne-nezavisimosti-v-kieve-opublikovany-foto/105268
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А хде же был Сабаков с Голубаном и с Амброськиным что в такой праздник и такое случилось? Ето вам наглядный результат рехвармираваной палисии. Человека убьют в центре Киева и никто не увидит.
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Война с памятниками стала двухсторонняя. Может надо прекратить валить памятники по всей стране? Иначе, дело дойдёт и до разрушения простых надгробий.
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Ще один...
Це не війна з пам'ятниками,відголоски війни між з тими хто захищав Україну і тими хто руйнував.
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"Вата" - это люди, граждане Украины. Это люди с иным мировоззрением, с иной точкой зрения. Что значит - расселились? Эти люди жили всегда по всей территории Украины. Они по вашему не должны жить там, где жили всегда?
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Илья пророк - "Эти люди жили всегда по всей территории Украины" - да ты что.., серьезно?

Вандалы уничтожили мемориальную доску Герою Небесной Сотни Сенику в центре Киева - Цензор.НЕТ 8102
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Эти "люди" или их предки в основном приехали из кацапских ебеней, куда и должны отправиться уже скоро.
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Это конечно аморальный поступок. Но если самовольно родственникам людей, погибших при различных обстоятельствах, устанавливать памятные знаки, то город превратится в мемориальный комплекс.
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Главное, чтоб на Банковой нечего не разбили или не сожгли..а остальное, похоже, табуны силовиков не особо волнует..(
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а что скажет наша нова рюкзачная полиция - очьень важьно?
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как вы там говорите - "реинтеграция лугандона"? ну-ну .....
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиВандалы уничтожили мемориальную доску Герою Небесной Сотни Сенику в центре Киева. ФОТО
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