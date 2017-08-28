 Вандалы уничтожили мемориальную доску Герою Небесной Сотни Сенику в центре Киева. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщила сестра Героя Небесной сотни Леся Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, памятный знак был разрушен 24 августа, в день, когда Украина праздновала День Независимости.
"Когда многомиллионное войско гордо шагает по центру столицы, когда вокруг тысячи полицейских, охранников, и никто из них не замечает, как какая-то подлая, трусливая сволочь разбивает маленький монумент памяти Героя Небесной Сотни Романа Сеника. Это святое место, куда родные могли принести цветы, помолиться. "Оно" хорошо осознает, что разбивая его - разбивает сердца родных, еще глубже ранит и без того израненные души", - написала родственница погибшего.
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это открытая демонстрация от ху=ловцев
Они могут делать то шо хотят...там где хотят...когда хотят
А ФСБУ трандит о хулиганстве на Грушевского!!! Боевая граната и хулиганство(((
ЕПТА...Внутренних врагов...шо блох на собаке
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я думаю уже даже и ежу понятно, но только не нашим идиотам- установите камеры где это можно, словите пару таких придурков и посадите их, лет так на 5.
У половины таких придурков стразу пропадет желание следующий раз туда лезть
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А ви до них належите.
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Потрібно ж говорити правду.Адже саме ви закликали кацапів вбивати наших військових,знущались над загиблими...
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Свій свого не впізнав...
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А ничего что половина камуняк которым стояли памятники, вообще не имела никакого отношения к Украине? Они ни родились и не жили в Украине- как например тот же самый членин)
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Кремль финансирует военизированные отряды на территории США (расследование)
http://rusjev.net/2017/08/28/kreml-finansiruet-voenizirovannyie-otryadyi-na-territorii-ssha-rassledovanie/
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Це не війна з пам'ятниками,відголоски війни між з тими хто захищав Україну і тими хто руйнував.
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