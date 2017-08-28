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Все про:боеприпасы (1256) Днепропетровщина (1348) СБУ (14793) торговля (849)

 Военнослужащий, торговавший боеприпасами из зоны АТО, задержан на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой прекратили в Днепропетровской области продажу боеприпасов, привезенных из района проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что один из военнослужащих дислоцированной в Днепропетровской области части после командировок на восток Украины привозил для продажи боеприпасы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ нашла в киевском Гидропарке 10 тротиловых шашек и боеприпасы. ФОТО+ВИДЕО

Оперативники спецслужбы задокументировали факт реализации военным четырех тротиловых шашек общим весом один килограмм, восьми гранат РГД-5 и РГН с запалами и задержали злоумышленника.

Военнослужащий, торговавший боеприпасами из зоны АТО, задержан на Днепропетровщине, - СБУ 01

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите: Тайник со взрывчаткой и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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А почему не выпустили под заставу, сепаров,убийц, крупных воров традиционно отпускают...
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Военнослужащие шо не получают по 1000 гр в день?Зачем идти на преступления?
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то есть ты готов продавать террористам гранаты ради денег?
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Панове! Атансьён! :D
В оккупированном российско-террористическими войсками Луганске убили двух "депутатов" так называемого парламента "ЛНР".

Подробиці- https://www.obozrevatel.com/crime/v-luganske-ubili-dvuh-deputatov-parlamenta-lnr.htm
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Действительно а почему бы не поторговать - кругом одни барыги... только в тюрьму сядут те у кого денег нет в карманах вот такая страна парадоксов.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоеннослужащий, торговавший боеприпасами из зоны АТО, задержан на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО
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