 Военнослужащий, торговавший боеприпасами из зоны АТО, задержан на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что один из военнослужащих дислоцированной в Днепропетровской области части после командировок на восток Украины привозил для продажи боеприпасы.
Оперативники спецслужбы задокументировали факт реализации военным четырех тротиловых шашек общим весом один килограмм, восьми гранат РГД-5 и РГН с запалами и задержали злоумышленника.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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В оккупированном российско-террористическими войсками Луганске убили двух "депутатов" так называемого парламента "ЛНР".
Подробиці- https://www.obozrevatel.com/crime/v-luganske-ubili-dvuh-deputatov-parlamenta-lnr.htm
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