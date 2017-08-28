 Ярмоленко стал игроком дортмундской "Боруссии", сумма трансфера побила рекорд Шевченко. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте немецкого клуба.
Сообщается, что украинский форвард подписал с дортмундским клубом соглашение до 30 июня 2021 года. В "Боруссии" Ярмоленко будет выступать под 9-м номером.
По информации немецкой прессы, сумма трансфера Ярмоленко составляет 25 - 30 млн евро, которые "Боруссия" заплатит "Динамо". Таким образом трансфер Ярмоленко может стать самой дорогой продажей украинского игрока из украинского клуба в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в свое время перешел из "Динамо" в итальянский "Милан" за 25 млн долларов США.
Теперь уже экс-футболист "Динамо" Андрей Ярмоленко поблагодарил клуб за возможность перейти в дортмундскую "Боруссию", чтобы проявить себя на более высоком уровне.
- Я очень благодарен за то, что киевское "Динамо" исполнило мою мечту о возможности поиграть в большом европейском клубе! Буду усердно работать на тренировках, чтобы помочь "Боруссии" достичь самых высоких целей, к которым всегда стремлюсь и я сам, - цитирует Ярмоленко официальная страничка немецкого клуба в Facebook.
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Головне, щоб грав,робив кар'єру.
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зы давно пора было, все Суркисовы сказки слушал....
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Надеюсь его уровень выростет, в ДК он начал регресировать.
Это был последний год когда он мог уйти.
Отдельное спасибо, к сожалению ватнику, Газзаеву что допустил его к основе.
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Позор неприезда в Мариуполь на игру чемпионата лежит и на Ярмоленко.
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а Динамо как обычно взамен прикупить какое нибудь дермецо из Африки или Юж.Америки...
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