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Все про:Динамо (721) трансфер (5) футбол (3184)

 Ярмоленко стал игроком дортмундской "Боруссии", сумма трансфера побила рекорд Шевченко. ФОТО

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко отныне является игроком дортмундской "Боруссии".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте немецкого клуба.

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Сообщается, что украинский форвард подписал с дортмундским клубом соглашение до 30 июня 2021 года. В "Боруссии" Ярмоленко будет выступать под 9-м номером.

Ярмоленко стал игроком дортмундской Боруссии, сумма трансфера побила рекорд Шевченко 01

По информации немецкой прессы, сумма трансфера Ярмоленко составляет 25 - 30 млн евро, которые "Боруссия" заплатит "Динамо". Таким образом трансфер Ярмоленко может стать самой дорогой продажей украинского игрока из украинского клуба в истории. Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в свое время перешел из "Динамо" в итальянский "Милан" за 25 млн долларов США.

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Теперь уже экс-футболист "Динамо" Андрей Ярмоленко поблагодарил клуб за возможность перейти в дортмундскую "Боруссию", чтобы проявить себя на более высоком уровне.

- Я очень благодарен за то, что киевское "Динамо" исполнило мою мечту о возможности поиграть в большом европейском клубе! Буду усердно работать на тренировках, чтобы помочь "Боруссии" достичь самых высоких целей, к которым всегда стремлюсь и я сам, - цитирует Ярмоленко официальная страничка немецкого клуба в Facebook.
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Щасти тобі.
Головне, щоб грав,робив кар'єру.
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9 номер зразу дали, отже буде в основі грати
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сравнили времена Шевченко и сейчас - небо и земля....
зы давно пора было, все Суркисовы сказки слушал....
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Крутая новость. Хоть бы не затупил как Коноплянка
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после продажи Усмана Дембеле у Дортмунда появилось 100 млн евро и освободилось место правого хава, успехов , надеюсь Андрей мотивирован на игру в хорошем клубе и сильном чемпионате.Желаем пройти путь и стать любимцем Идуна Парка,как Генрих Мхитарян.а не пойти через год в аренду куда то во Фрайбург
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Якщо не травмується, то ще через рік в Баварію перейде)))
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Хороший гравець. І команду хорошу вибрав.
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Хоть поиграет в нормальной команде а не в том гадюшнике в который Динамо превратили Суркисы.
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Удачи Ярмоле.
Надеюсь его уровень выростет, в ДК он начал регресировать.
Это был последний год когда он мог уйти.
Отдельное спасибо, к сожалению ватнику, Газзаеву что допустил его к основе.
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Своих распродают, обезьян покупают, ничего не выигрывают.
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В этом году Динамо Киев мы не увидим в полуфиналах еврокубков
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Нужно было на неделю раньше уходить из этой трусливой ватной команды.
Позор неприезда в Мариуполь на игру чемпионата лежит и на Ярмоленко.
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По-перше - "відмажеться". Скаже - їздив на оглядини, проходив медогляд, утрясав "технічні питання"... А, по-друге - йому і таким як він то "Динамо" з "Маріуполем" (і Україною в цілому...)ДО СРАКИ. У таких патріотизму, що у бродячого кота - де ситніше хавка і потрахатися - там і "родіна".
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"Буду усердно работать на тренировках, чтобы помочь "Боруссии". И не забудь усердно тренироваться, чтобы помочь сборной Украине!
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Сбагрили наконец-то. Интересно,куда в аренду пойдёт?
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Теперь у Динамо появился шанс в группе Лигы Европы попасть в чильну четвёрку
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Почитаеш коменты,вроде все рады.А какой толк с этих футболистов,получают огромные деньги.Когда-то президент динамо говорил что тратит в год 70 или более миллионов доларов на команду.Наворовали денег,а люди еще и поддерживают их.Как буд-то в стране нет войны.
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Говорят у Коноплянки на заднице уже мозоли.....желаю Ярмоленку этого геморроя не заработать
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Скоро вернут назад с доплатой. Зачем оно им кривоногое вообще понадобилось?
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Тепер ФК Маріуполь має всі шанси прибити його бувший клуб (язик не повертається озвучити назву колись Великого Клубу Динамо) на будь-якому (нейтральному, київському та ін.) полі.
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По деньгам больше, но если сравнить курс доллара и сегодняшние и тогдашние цены то думаю Ярмола дешевле Шевы раза в два. Удачи Андрею Ярмоленко, чтоб не был потерян для сборной.
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Удачи! все таки лучший игрок Украины на сегодня...
а Динамо как обычно взамен прикупить какое нибудь дермецо из Африки или Юж.Америки...
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Цензор.НЕТФотоСпортЯрмоленко стал игроком дортмундской "Боруссии", сумма трансфера побила рекорд Шевченко. ФОТО
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