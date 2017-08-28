EN|RU|UK
Темы дня: Теракт под Кабмином ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко" Убийство бывшего главы "Укрспирта" Панкова Убийство Сергиенко
 Происшествия, Фоторепортаж
  539  2
Все про:вино (88) налоговая милиция (1571) фальсификат (335) ГФС (3174)

 Налоговики в Запорожской области ликвидировали цех по производству фальсифицированного вина. ФОТОрепортаж

В Запорожской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой и пограничниками ликвидировали цех, в котором осуществлялось подпольное производство фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из сел области гражданин Украины организовал подпольный цех по изготовлению фальсифицированного вина. В производстве использовались спирт и ароматизаторы с разными фруктовыми вкусами. Продажа алкоголя велась в местах массового отдыха на Азовском побережье и через Интернет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу. ФОТОрепортаж

В результате проведенных обысков были обнаружены и изъяты более 21,2 тысячи литров вина, 40 литров спирта, ароматизаторы и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 1,7 миллиона гривен.

Налоговики в Запорожской области ликвидировали цех по производству фальсифицированного вина 01Налоговики в Запорожской области ликвидировали цех по производству фальсифицированного вина 02Налоговики в Запорожской области ликвидировали цех по производству фальсифицированного вина 03Налоговики в Запорожской области ликвидировали цех по производству фальсифицированного вина 04Налоговики в Запорожской области ликвидировали цех по производству фальсифицированного вина 05Налоговики в Запорожской области ликвидировали цех по производству фальсифицированного вина 06

Расследование уголовного производства продолжается.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Перестали платить???Ох уж эти "налоговики"???!!!...???...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотел иметь златые горы и реки полные вина ....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики в Запорожской области ликвидировали цех по производству фальсифицированного вина. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти