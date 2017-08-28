 Налоговики в Запорожской области ликвидировали цех по производству фальсифицированного вина. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из сел области гражданин Украины организовал подпольный цех по изготовлению фальсифицированного вина. В производстве использовались спирт и ароматизаторы с разными фруктовыми вкусами. Продажа алкоголя велась в местах массового отдыха на Азовском побережье и через Интернет.
В результате проведенных обысков были обнаружены и изъяты более 21,2 тысячи литров вина, 40 литров спирта, ароматизаторы и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 1,7 миллиона гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
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