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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Беларусь (2699) похищение (1281) украинцы (2573) ФСБ (1200)

 Украинец Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". ФОТО

Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Виктор Грысюк, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Это брат (Павел Гриб. - Ред.) моей подруги. Его похитили российские спецслужбы в Беларуси, нужна срочная помощь. Получается страна Беларусь поддерживает политику "эрэфии" и помогает похищать граждан Украины. Это очень серьезно!!! Не будьте равнодушными, не дадим похищать граждан Украины!!!", - рассказал он и перепостил пост отца пропавшего парня Игоря Гриба.

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Украинец Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали 01

"24 августа 2017 г. мой сын Павел (19 лет) поехал в город Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях, без личного знакомства, сначала в VK, а затем в Скайп, которая по его словам, должна была приехать на встречу из Российской Федерации. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, я поехал в Гомель на его поиски. И там я выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (террористический акт), инициатором является ФСБ РФ по Краснодарскому краю г. Сочи. В Гомельской пограничной группе (аналог нашего пограничного отряда), обратился к дежурному с просьбой сообщить, где находится мой сын, так как в соответствии с инструкциями, пограничники при обнаружении в пункте пропуска лиц, в отношении которых объявлен розыск, проводится их задержание с последующей передачей ведомству, которое инициировало розыск. У меня спросили личные данные Павла и пообещали разобраться. И через час-полтора мне передали, что никакой информации о сыне пограничники не имеют, что является откровенной ложью! И встречаться со мной пограничное руководство отказалось", - рассказал отец Павла Игорь Гриб.

"Таким образом стало понятно, что ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой и провели задержание", - акцентирует отец Павла.

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"Революцию Достоинства Павел встретил с надеждой на перемены в стране. И после военной агрессии РФ против Украины, он был активным пользователем социальных сетей, часто не подбирал выражения относительно врагов Родины. Возможно, это и стало поводом провокационных действий ФСБ РФ. Таким образом, на этом примере видно, что Московия не остановится ни перед чем, и пойдет на любую провокацию. И это при том, что Павел участия в боевых действиях на Востоке Украины не принимал, и служить в силовых структурах, по состоянию здоровья, ему запрещено. Он имеет инвалидность. Павел постоянно вынужден принимать поддерживающие препараты. Отсутствие лекарств может привести к фатальным последствиям. Не знаю, известно об этом тем провокаторам из ФСБ, которые устроили эту позорную акцию. Обращаюсь ко всем! Передайте эту информацию своим родным и знакомым, которые являются пользователями социальных сетей, чтобы не повторить ошибки Павла. Также, прошу помолиться за освобождение Павла и возвращение его в Украину", - резюмировал Игорь Гриб.
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Ребята, запомните, что Беларусь = Россия. Лукашенко там не хозяин, не ездите ни в Хуйлостан, ни в Беларусь, если не хотите оказаться за решеткой.
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это да лука просто вассал хуйла и сделает все что ему скажет пуки по телефону или про личной встрече
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не ходите с девушкаи встречаться
или по хитят или жениться придеться
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не зря барыга порошенко со слугой хуйла лукашенкой в киеве в десна целовался
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Беларусь = рашка.... Парень по ходу не далекого ума...., - и вот из за него сейчас у многих людей будут напряги...
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Парень хороший, девушка и похитила.
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И уголовное дело против него тоже девушка возбудила.
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Могла другое возбудить. А ему 19, первая любофф и всё такое.
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Не будьте равнодушными, не дадим похищать граждан Украины!!!"Источник: https://censor.net.ua/p453167

Ну так куда ты смотрел,когда он по контактам шарился?!Шо он вообще туда попёрся?Ему,що наших дивчат не хватает?!Нафиг ему пацачка?
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Никогда такого не было и вот опять. В Крыму крадут, на Лаптостане крадут а в беларусском федеральном округе почему то не должны ?
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каким надо быть неполноценным чтоб захотеть встретиться с кацапкой,да еще и в Беларуси? ))) лошара!
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Зря это Беларусь сделала, россия всегда своих союзников предавала .
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Да мы ни сном ни духом, в ваших амурных делах.
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Ну ну, не завидую я вам, если отношение к беларусам станет таким как к россиянам .
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Ему шо своих девок было мало, так он с кацапстана присмотрел-баран. Теперь пусть пеняет на себя. А отец шо не мог сопляку объяснить ,шо не нужно ему этого. В 19 лет-ума точно ещё нет.
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Маленькие дети !
Ни за что на свете
Не ходите к мокшам

В Рашку погулять
В Рашке все мудилы
Злые все дэбилы
Будут вас кусать и обижать
В Рашке есть разбойник
В Рашке есть злодей
В Рашке есть ужасный лицедей
Он бегает по Рашке
И трогает детей
Он гадкий-нехороший, злобный хуйло-гей
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что за бред..
вообще конечно интересно -общались только в сети поехал на встречу а что кто нибудь реально серьёзно с незнакомыми людьми хоть триста раз знакомыми по перепискам и тд. может встречаться в жизни? это почти 100% несовпадение виртуального образа с реальным, даже если фото были реальные, скайп, это почти 100% риск "попасть", не каждого с кем в жизни встречаешся знаешь наверняка что за человек а так и разговора нет, к тому же поехал не в другой город Украины а за границу, и если он не участник АТО не служит в оргнах, на что он нужен ФСБ, может загулял где или ограбили, может и убили или в больнице без документов, это отец проверял?
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Скільки вже можна повторювати, що територія РФ і Білорусі отруйна для громадян України. Вже не перший випадок, коли хлопців заманюють туди знайомствами з дівчатами.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинец Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". ФОТО
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