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 В Киеве прошел молебен в память о Героях Иловайска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Михайловской площади у Стены Памяти в центре Киева прошел молебен в память о погибших Героях Иловайска.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
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Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

В Киеве почтили память погибших в Иловайском котле украинских воинов. На Михайловской площади у Стены Памяти прошел молебен. Отдать дань уважения погибшим Героям пришли их родные и близкие, ветераны АТО, волонтеры и активисты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Узкоглазые россияне в правой руке держали автоматы, а левой - махали. Взлетела красная ракета, и коридор стал кровавым", - выживший боец об Иловайской трагедии. ВИДЕО

Акция началась с исполнения гимна Украины, после была объявлена минута молчания, а затем прозвучала "Пливе кача" в память о погибших Героях. После этого со сцены выступили матери и жены погибших украинских воинов.

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В центре Киева в третью годовщину Иловайской трагедии почтили память Героев, отдавших жизнь за Украину в войне с Россией.

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Матери погибших воинов выступают со сцены.

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Украинцы принесли цветы и свечи под Стену Памяти, на которой указаны имена воинов, погибших в войне с Россией

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Исполнение гимна Украины.

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Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

Напомним, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ: под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российский агрессор убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен.

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не сдержать слёз...
твари барыжной не прощу и не забуду...
уверен, был договорняк слить добровольцев !
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Почему Правительство так относится к тем кто в первой волне полег за свободу Украины?На их месте мог оказаться любой патриот Страны,не Ватная шушера и "контра" почти легально окопавшаяся у нас под носом,не стесняясь вещая с центральных телеканалов,выступая с трибуны зРады или просто живя у вас по соседству.Неужели Властьимущие надеются что всех Патриотов пербьют а останутся только эти?Зря надеетесь!
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Шоколадный виновник Иловайской трагедии не присутствовал на молебне, ибо не считает родственников погибших и самих погибших в Иловайке за людей.
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Видимо чувствует свою вину, а кроме того боится услышать о себе правду от простого народа.
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Нет в мире слов, чтобы выразить чувства, надеюсь, каждого украинца по национальной трагедии такого масштаба.
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Преклоняюсь перед Героями, Вечная память погибшим!
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Погибшим вечная память, а родственникам их найти утешение.... Но вот если бы в то страшное время они бы возле АП и Ген.штаба начали машины жечь и камнями в окна бросать ... - может бы сложилось все и по другому... Вот сейчас поплачут, помолятся, споют гимн Украины... - и разойдутся покорные...
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Лучшая память по погибшим козакам - это не молебны, а пали в центре Киева.
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Закончить то, ради чего они отдали свои жизни, это единственно правильный памятник в их честь.
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К сожалению ничто уже не утешит родственников, а наша обязаность вместо погибших заботится о их детях и стариках. Только так мы можем стать одним народом.
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А Ви там були? Їх би забрали в автозаки і ніхто з вас не захищав би цих людей. Легко загрібати жар чужими руками.
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mirlara - если бы, та кабы...Ну значит страх тюрьмы пересилил страх за жизни своих детей...- можно только вдвойне посочувствовать... И не загребаю я жар чужими руками... - это их дети.., но если бы я был в Киеве в то время.., то поддержал бы протест.. - это точно..
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Вечная памяць Героям - смерць рашысцкiм карнiкам.
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Гройсман заявлял,что он чтит память погибших,но где он сам,где президент,где генпрокурор.который закрыл дело Иловайска,где Полторак,где они??? БОЛТУНЫ!
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В Киеве прошел молебен в память о Героях Иловайска - Цензор.НЕТ 3112 Oleg Manko
боятся к людям выходить бо могут получить
по продажным соевым рожам...
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молитвы примушуют к терпимости, смирению и прощению катов, что есть неспроведливым относительно безвременно умершим и покалеченным, ибо виновним катам не воздалось за их деяния
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Це все добре, що всі обурюються, але чому на Михайлівську прийшли лише люди похилого віку і нас там було дуже мало. Там же не тільки молебен був, там на сцені стояли матері вбитих хлопців, вони розповідали про свої проблеми. Там був Семен Семенченко, він розповідав про ті події. Там був представник від військових, який намагався захищати владу, але народ йому кричав "ганьба". Цім матерям потрібна наша підтримка і наша повага. Дуже прикро, що мало було молоді. Де ж ви патріоти!
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А как же без всех нас состоится суд? Не, реально, как вы представляете себе суд без участия народа? Там перед Литвиным масса хенералов и чиновников стоит.
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28.08.17 10:21 "Узкоглазые россияне в правой руке держали автоматы, а левой - махали. Взлетела красная ракета, и коридор стал кровавым", - выживший боец об Иловайской трагедии. ВИДЕО
При выходе из Иловайска 29 августа 2014 года погибло 366 бойцов украинской армии, 429 получили ранения различной степени тяжести, еще 300 попали в плен к российским военным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о причинах, приведшим к этой трагедии рассказывается в документальном фильме "Иловайск. Место преступления", который сняли журналисты Черноморской телерадиокомпании.

В фильме говорится о том, что причиной гибели украинских солдат стало не только вторжение армии РФ на территорию Украины, но и целый ряд ошибок военно-политического руководства Украины. Целый комплекс неправильных решений, ошибочных приказов и недостаточного обеспечения подразделений привели украинских бойцов в "зеленый" коридор, ставший коридором смерти.
https://censor.net.ua/news/453141/uzkoglazye_rossiyane_v_pravoyi_ruke_derjali_avtomaty_a_levoyi_mahali_vzletela_krasnaya_raketa_i_koridor
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Иловайск стал финалом бездарной операции по вытягиванию подразделений в длинную кишку вдоль границы с эрефией. Иловайс невозможно рассматривать в отрыве от Зеленополья, Саур-могилы и всех событий произошедших между ними.
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Причины тяжелых боевых потерь и грубых ошибок командования АТО и сектора "Д", министерства обороны Украины, повлекших тяжелые потери в результате наступления российских войск, требуют расследования и процессуальной оценки. Необходимо сделать серьезные кадровые выводы и глубокие структурные изменения в комплектовании и управлении вооруженных сил.
Потрясающий героизм и самопожертвование украинских воинов, остановивших российское наступление и добывших в бою доказательства российского вторжения и пленных российских солдат, не должны остаться забытыми и не должны повториться вновь.
Спасибо вам, парни, и вечная память тем, кто не сдался и сражался до конца, тем, кто в плену. И тем, кто вышел из боя и продолжает защищать Украину…
Источник:https://censor.net.ua/r301413
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Киеве прошел молебен в память о Героях Иловайска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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