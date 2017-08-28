 В Киеве прошел молебен в память о Героях Иловайска. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
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В Киеве почтили память погибших в Иловайском котле украинских воинов. На Михайловской площади у Стены Памяти прошел молебен. Отдать дань уважения погибшим Героям пришли их родные и близкие, ветераны АТО, волонтеры и активисты.
Акция началась с исполнения гимна Украины, после была объявлена минута молчания, а затем прозвучала "Пливе кача" в память о погибших Героях. После этого со сцены выступили матери и жены погибших украинских воинов.
В центре Киева в третью годовщину Иловайской трагедии почтили память Героев, отдавших жизнь за Украину в войне с Россией.
Матери погибших воинов выступают со сцены.
Украинцы принесли цветы и свечи под Стену Памяти, на которой указаны имена воинов, погибших в войне с Россией
Исполнение гимна Украины.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
Напомним, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ: под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российский агрессор убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен.
твари барыжной не прощу и не забуду...
уверен, был договорняк слить добровольцев !
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боятся к людям выходить бо могут получить
по продажным соевым рожам...
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А ТАК - БУДЕТ.
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одиозный генерал-лейтенант Петр Литвин. Родненький брат Ливтина экс спикера ВР и председателя пограничной службы Украины. Тот самый неубиваемый, которого не могли и как оказалось не могут ни уволить ни оторвать от долностей и кормушек. Тот самый командующий сектора Д, который убежал вместе с начальником штаба сектора во время Иловайских боев. А после Иловайска ушел в тень и более года в тени отсиживался.
Брат Владимира Литвина назначен первым заместителем начальника сухопутными войсками.
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При выходе из Иловайска 29 августа 2014 года погибло 366 бойцов украинской армии, 429 получили ранения различной степени тяжести, еще 300 попали в плен к российским военным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о причинах, приведшим к этой трагедии рассказывается в документальном фильме "Иловайск. Место преступления", который сняли журналисты Черноморской телерадиокомпании.
В фильме говорится о том, что причиной гибели украинских солдат стало не только вторжение армии РФ на территорию Украины, но и целый ряд ошибок военно-политического руководства Украины. Целый комплекс неправильных решений, ошибочных приказов и недостаточного обеспечения подразделений привели украинских бойцов в "зеленый" коридор, ставший коридором смерти.
https://censor.net.ua/news/453141/uzkoglazye_rossiyane_v_pravoyi_ruke_derjali_avtomaty_a_levoyi_mahali_vzletela_krasnaya_raketa_i_koridor
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Потрясающий героизм и самопожертвование украинских воинов, остановивших российское наступление и добывших в бою доказательства российского вторжения и пленных российских солдат, не должны остаться забытыми и не должны повториться вновь.
Спасибо вам, парни, и вечная память тем, кто не сдался и сражался до конца, тем, кто в плену. И тем, кто вышел из боя и продолжает защищать Украину…
Источник:https://censor.net.ua/r301413
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