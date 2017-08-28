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 В Киеве прошел молебен в память о Героях Иловайска. ФОТОрепортаж

На Михайловской площади у Стены Памяти в центре Киева прошел молебен в память о погибших Героях Иловайска.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

В Киеве почтили память погибших украинских воинов во время Иловайского котла. На Михайловской площади у Стены Памяти прошел молебен. Отдать дань уважения погибшим Героям пришли их родные и близкие, ветераны АТО, волонтеры и активисты.

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Акция началась с исполнения гимна Украины, после была объявлена минута молчания, а затем прозвучала "Пливе кача" в память о погибших Героях. После этого со сцены выступили матери и жены погибших украинских воинов.

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В центре Киева в третью годовщину Иловайской трагедии почтили память Героев, отдавших жизнь за Украину в войне с Россией.

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Матери погибших воинов выступают со сцены.

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Украинцы принесли цветы и свечи под Стену Памяти, на которой указаны имена воинов, погибщих в войне с Россией

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Исполнение гимна Украины.

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Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.

Напомним, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ: под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российский агрессор убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен.

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адмін коментарі закрий щоб тут срач нерозводили
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Для прикуканых это неудобная тема,вчера этот митяй в такой же теме порылся в талмудах и вытянул портянку за 14 год,путин бы пошел в наступления,коридор в крым,захватил бы все,но самое главное они правду знают и понимают,но серебренники берут свое,можно потоптатся по костям,ничего страшного
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Почему Правительство так относится к тем кто в первой волне полег за свободу Украины?На их месте мог оказаться любой патриот Страны,не Ватная шушера и "контра" почти легально окопавшаяся у нас под носом,не стесняясь вещая с центральных телеканалов,выступая с трибуны зРады или просто живя у вас по соседству.Неужели Властьимущие надеются что всех Патриотов пербьют а останутся только эти?Зря надеетесь!
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Молебен проводил московский патриархат, не?
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Нет. Проводил молебен Киевский патриархат, поэтому и не было Порошенко.
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Шоколадный виновник Иловайской трагедии не присутствовал на молебне, ибо не считает родственников погибших и самих погибших в Иловайке за людей.
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Нет в мире слов, чтобы выразить чувства, надеюсь, каждого украинца по национальной трагедии такого масштаба.
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Преклоняюсь перед Героями, Вечная память погибшим!
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Погибшим вечная память, а родственникам их найти утешение.... Но вот если бы в то страшное время они бы возле АП и Ген.штаба начали машины жечь и камнями в окна бросать ... - может бы сложилось все и по другому... Вот сейчас поплачут, помолятся, споют гимн Украины... - и разойдутся покорные...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Киеве прошел молебен в память о Героях Иловайска. ФОТОрепортаж
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