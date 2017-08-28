 В Киеве прошел молебен в память о Героях Иловайска. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
В Киеве почтили память погибших украинских воинов во время Иловайского котла. На Михайловской площади у Стены Памяти прошел молебен. Отдать дань уважения погибшим Героям пришли их родные и близкие, ветераны АТО, волонтеры и активисты.
Акция началась с исполнения гимна Украины, после была объявлена минута молчания, а затем прозвучала "Пливе кача" в память о погибших Героях. После этого со сцены выступили матери и жены погибших украинских воинов.
В центре Киева в третью годовщину Иловайской трагедии почтили память Героев, отдавших жизнь за Украину в войне с Россией.
Матери погибших воинов выступают со сцены.
Украинцы принесли цветы и свечи под Стену Памяти, на которой указаны имена воинов, погибщих в войне с Россией
Исполнение гимна Украины.
Фото: Олег Богачук для Цензор.НЕТ.
Напомним, в конце августа 2014 года бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские войска и террористы обстреляли коридор, по которому, согласно договоренности, должны были выходить украинские военные. Недавно ГПУ обнародовала финальные результаты расследования трагедии. Согласно отчету ГПУ: под Иловайском соотношение сил Украины и агрессора составляло: личный состав - 1 к 18; бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24, а российский агрессор убил 366 украинских воинов, 429 - были ранены, 300 - попали в плен.
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