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 Правоохранители проверили прифронтовые школы перед началом нового учебного года, - МВД. ФОТОрепортаж

Правоохранители просят родителей напомнить детям правила дорожного движения, а также рассказать, что не стоит боятся обращаться за помощью в полицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на странице МВД в Фейсбуке.

"Прифронтовые школы готовы к новому учебному году. Правоохранители проверили учебные заведения региона и напомнили о тревожную кнопке "Полиция102". Накануне нового учебного года полицейские из ювенальной превенции, взрывотехники и кинологи проверили каждое учебное заведение региона, чтобы обеспечить безопасность детей, которые уже совсем скоро вернутся за школьные парты. Одновременно правоохранители развернули информационную кампанию, чтобы напомнить маленьким украинцам, что позвать на помощь можно нажатием лишь одной кнопки на телефоне. Ведь мобильное приложение, которым пользуется уже более двух тысяч жителей, ориентировано, прежде всего, на помощь детям. Как это работает? На мобильный телефон ребенка загружается приложение "Полиция102" и в случае опасности необходимо нажать только одну кнопку "SOS". Уважаемые родители, перед началом нового учебного года, пожалуйста, напомните детям правила дорожного движения. И расскажите, что в случае угрозы не стоит бояться позвонить в полицию", - рассказали в ведомстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман: "Выделим 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе"

Правоохранители проверили прифронтовые школы перед началом нового учебного года, - МВД 01

Правоохранители проверили прифронтовые школы перед началом нового учебного года, - МВД 02

Правоохранители проверили прифронтовые школы перед началом нового учебного года, - МВД 03

Правоохранители проверили прифронтовые школы перед началом нового учебного года, - МВД 04

Правоохранители проверили прифронтовые школы перед началом нового учебного года, - МВД 05

Правоохранители проверили прифронтовые школы перед началом нового учебного года, - МВД 06
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дітям в школу можна ,а динамо в Маріуполь не можна
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Правоохранители проверили прифронтовые школы перед началом нового учебного года, - МВД - Цензор.НЕТ 3655ИА «Вчасно»‏ @Vchasno_UA 58 мин.58 минут назад
ФОТО. Ветераны украинского футбола оказались храбрее "#Динамо" и сыграли в Мариуполе http://j.mp/2wb5fnY #Донбасс

https://t.co/QopI93lQaz

После отказа киевского «Динамо» играть в Мариуполе, сразиться с местной командой в прифронтовой город приехали именитые украинские футболисты




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Как то дико звучит "прифронтовая школа". Должен быть или фронт или школа.
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Канал мо єрєф звызда перезвездел сам себя)))
Ржу конечно, но вот задумался - а и правда - что было бы, стань ПэПо президентом Мокшании?
Правоохранители проверили прифронтовые школы перед началом нового учебного года, - МВД - Цензор.НЕТ 6584
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Саша_Северный‏ @Aleks_SPb 27 авг.
Зюганов обещает вернуть Крым Украине и украденную свободу путинским режимом

Правоохранители проверили прифронтовые школы перед началом нового учебного года, - МВД - Цензор.НЕТ 3317
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Министру инфраструктуры Зубко: Стены в школах не будут падать???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПравоохранители проверили прифронтовые школы перед началом нового учебного года, - МВД. ФОТОрепортаж
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