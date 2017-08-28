 Правоохранители проверили прифронтовые школы перед началом нового учебного года, - МВД. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на странице МВД в Фейсбуке.
"Прифронтовые школы готовы к новому учебному году. Правоохранители проверили учебные заведения региона и напомнили о тревожную кнопке "Полиция102". Накануне нового учебного года полицейские из ювенальной превенции, взрывотехники и кинологи проверили каждое учебное заведение региона, чтобы обеспечить безопасность детей, которые уже совсем скоро вернутся за школьные парты. Одновременно правоохранители развернули информационную кампанию, чтобы напомнить маленьким украинцам, что позвать на помощь можно нажатием лишь одной кнопки на телефоне. Ведь мобильное приложение, которым пользуется уже более двух тысяч жителей, ориентировано, прежде всего, на помощь детям. Как это работает? На мобильный телефон ребенка загружается приложение "Полиция102" и в случае опасности необходимо нажать только одну кнопку "SOS". Уважаемые родители, перед началом нового учебного года, пожалуйста, напомните детям правила дорожного движения. И расскажите, что в случае угрозы не стоит бояться позвонить в полицию", - рассказали в ведомстве.
694 9
Гройсман: "Выделим 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе"(85)
Даты каникул будут определять сами школы, - Гриневич(17)
К 1 сентября будут проверены пищеблоки во всех школах и детсадах, - Госпродпотребслужба(25)
ГПУ расследует возможное уклонение Хомутынника от уплаты налогов(18)
Страдания Рабиновича(0)
Суд на Львовщине оштрафовал мать за прогулы школьника(52)
В Минобразования опровергли информацию об изменении школьных каникул(1)
Ответить
Ответить
ФОТО. Ветераны украинского футбола оказались храбрее "#Динамо" и сыграли в Мариуполе http://j.mp/2wb5fnY #Донбасс
https://t.co/QopI93lQaz
После отказа киевского «Динамо» играть в Мариуполе, сразиться с местной командой в прифронтовой город приехали именитые украинские футболисты
Ответить
Ответить
Ответить
Ржу конечно, но вот задумался - а и правда - что было бы, стань ПэПо президентом Мокшании?
Ответить
Ответить
Зюганов обещает вернуть Крым Украине и украденную свободу путинским режимом
Ответить
Ответить