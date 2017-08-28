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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1659) налоговая милиция (1569) Тернопольщина (376) фальсификат (333) ГФС (3172)

 Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу. ФОТОрепортаж

В Тернопольской области сотрудники налоговой милиции совместно с областным управлением защиты экономики Национальной полиции ликвидировали два подпольных цеха, в которых производились фальсифицированные алкогольные напитки, и пресекли их продажу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) и ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что двое граждан организовали работу двух цехов по изготовлению фальсификата. Алкоголь разливался в стеклянные бутылки и упаковки бег-ин-бокс, которые оклеивались поддельными марками акцизного налога, и продавался, в том числе через Интернет.

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В результате проведенных семи обысков были обнаружены и изъяты почти 4,5 тысячи литров алкоголя, 1,35 тысячи литров спирта, 1750 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога, 765 поддельных акцизных марок, а также оборудование и два автомобиля, которые использовались в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 1,6 миллиона гривен.

Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу 01Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу 02Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу 03Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу 04Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу 05Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу 06Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу 07Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу 08Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу 09

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Весь шмурдяк отдать обдроченцам може бистріши виздихають...
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Самый главный вопрос на который нет ответа: КТО ОРГАНИЗАТОР???
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Иван Фёдорович Крузенштерн- человек и пароход
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Следствие выяснит ,суд подтвердит или опровергнет владельца
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/// і так в кожній області і все кришується з верху держава втрачає ,а уряд тільки що може зробити так це піднять вартість на горілчані
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Всю паленку нужно срочно отослать пополченцам
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу. ФОТОрепортаж
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