 Налоговики на Тернопольщине ликвидировали два цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя и пресекли его продажу. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) и ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что двое граждан организовали работу двух цехов по изготовлению фальсификата. Алкоголь разливался в стеклянные бутылки и упаковки бег-ин-бокс, которые оклеивались поддельными марками акцизного налога, и продавался, в том числе через Интернет.
В результате проведенных семи обысков были обнаружены и изъяты почти 4,5 тысячи литров алкоголя, 1,35 тысячи литров спирта, 1750 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога, 765 поддельных акцизных марок, а также оборудование и два автомобиля, которые использовались в незаконной деятельности. Общая стоимость изъятого составляет более 1,6 миллиона гривен.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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